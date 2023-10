Youri IJnsen • maandag 9 oktober 2023 om 15:26

Wie is Pete Uptegrove (22), de onbekende naam in de Nederlandse Wereldbeker-selectie?

Komende zondag start in het Amerikaanse Waterloo, op het terrein van fietsenmerk Trek, de Wereldbeker veldrijden 2023-2024. Omdat het de enige grote cross is in de Verenigde Staten, besloten niet alle toppers om de oversteek te maken. En daardoor zit er een opvallende naam in de selectie van Gerben de Knegt: Pete Uptegrove. WielerFlits zocht uit wie hij is.

Nederland heeft tien crossers bij de eerste vijftig van de UCI Ranking staan en mag daardoor in de Wereldbekers de beste acht afvaardigen, met daarnaast nog drie crossers naar keuze. Om verschillende redenen zijn van die tien crossers Mathieu van der Poel, Tibor Del Grosso, Corné van Kessel, Mees Hendrikx en Stan Godrie niet van de partij. Nederland heeft echter wel genoeg plekken over en dus vroeg De Knegt aan de overige crossers wie graag de (dure) oversteek zou willen maken. De enige die daarop positief antwoordde, was Pete Uptegrove (Engelse uitspraak).

Goedkoop vliegen

De 22-jarige eerstejaars elite heeft – voor zover de bondscoach weet – geen Angelsaksische achtergrond. “Hij komt gewoon uit Sint-Michelsgestel, hoor”, lacht De Knegt over de nummer 128 van de UCI Ranking. “Pete is iemand die leuk kan veldrijden. Als junior reed hij al eens het EK in Rosmalen. Pete is ook altijd op woensdagmiddag aanwezig bij mijn crosstrainingen in Alphen. Het is een jongen die ambitie heeft, maar geen topper is. Laatst won hij een nationale cross in Rhenen en ook in de Belgische crossen doet hij het niet heel slecht. Maar normaal haalt hij de selecties niet.”

Toch rijst de vraag waarom Uptegrove er nu bij is. “Iedereen moet zelf zijn reis naar de Verenigde Staten betalen. Dat is ook waarom sommige renners niet gaan, omdat ze het die investering voor één cross niet waard vinden. Pete heeft het geluk dat zijn ouders piloot zijn, volgens mij beiden bij KLM. Hij kan heel goedkoop naar Amerika vliegen. Voor de bond kost het niets extra’s. Het enige dat ik voor hem moet doen, is hem inschrijven en wat logistiek regelen. Pete vind het leuk om te gaan, hij zit mij niet in de weg en ik heb meerdere plekken over. Moet ik hem dat dan ontnemen?”

Rustige jongen

“Ik vind van niet, want hij kan daar rijden”, gaat de bondscoach verder. “Alle andere jongens die ik gevraagd heb, wilden niet. Terwijl ik toch echt vijf startplekken over had. Wel moet ik natuurlijk de afweging maken of Pete of wie dan ook daar in Waterloo iets te zoeken heeft. Dat is lastig. Maar aan de andere kant krijgt Pete nu wel de kans om wat makkelijker UCI-punten te halen, waardoor hij – door een betere startpositie – straks in het Europese circuit ook wat gemakkelijker een uitslag kan rijden. Als ik dan zo iemand op deze manier kan helpen, dan ben ik niet de moeilijkste.”

De Knegt benadrukt wel dat Uptegrove een bovengemiddelde crosser is. “Het is echt een leuke gast. De laatste twee jaar pakt hij het crossen ook serieuzer aan en daarin probeer ik hem af en toe ook een beetje te begeleiden door wat adviezen te geven. Het is wel iemand waar meer uit te halen valt, daarom probeer ik er ook wat tijd in te investeren. Pete houdt van avontuur en koerst graag. Dat kan ik wel waarderen, want veel jongens van zijn niveau stoppen ermee. Vergelijk het een beetje met Gosse van der Meer, al is Pete niet zo’n character en veel meer down-to-earth.”

Een rustige jongen, dus. “Ja, daar gaat niemand last van hebben. Pete is ook niet te beroerd om zijn handen uit de mouwen te steken en zelf zo’n reis als deze te regelen en er werk van te maken. Dat is wel mooi. Daarom gun ik hem die plek ook wel. In mijn jaarplan staat dat ik voor selecties van Wereldbekers moet kijken naar resultaten in internationale crossen. Dat wil zeggen dat ik wel het idee moet hebben dat diegene niet na een half uur al aan de kant staat vanwege de 80%-regel. Dat gevoel heb ik bij Pete niet. Hij kan deze koers goed uitrijden en zo zijn puntjes pakken.”