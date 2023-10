maandag 9 oktober 2023 om 10:59

Nederlandse selectie Wereldbeker Waterloo bekend: “Niet alle toppers maken de oversteek”

De KNWU heeft de selectie voor de Wereldbeker Waterloo onthuld. Onder meer Fem van Empel, Puck Pieterse en Lars van der Haar reizen af naar de Verenigde Staten voor de eerste wereldbekermanche. Enkele andere toppers zijn er niet bij.

De cross in Waterloo is dit jaar de enige wereldbekerwedstrijd in de Verenigde Staten. “Dat maakt dat niet iedereen van de toppers de oversteek nu maakt, met uitzondering van de mensen die echt ambitie hebben voor het wereldbekerklassement”, vertelt bondscoach Gerben de Knegt. “Dat geeft mij de ruimte om enkele renners de kans te geven die normaal niet in aanmerking komen als alle toppers wel willen rijden.’’

Bij de vrouwen zijn Fem van Empel en Puck Pieterse dus van de partij, maar er ontbreken ook enkele toppers. “Denise Betsema en Lucinda Brand kampen nog met de naweeën van een blessure en Marianne Vos rijdt deze winter niet in het veld na een operatie. Maar afgelopen weekend konden we in Beringen – waar Fem van Empel, Ceylin del Carmen Alvarado en Shirin van Anrooij op het podium stonden – zien dat we bij de vrouwen voldoende toppers hebben om voor de winst mee te doen. En dat verwacht ik in Waterloo ook.’’

Nederlandse selectie Wereldbeker Waterloo (zondag 15 oktober)

Elite mannen

Lars van der Haar

Joris Nieuwenhuis

Ryan Kamp

Pim Ronhaar

David Haverdings

Pete Uptegrove

Elite vrouwen

Fem van Empel

Puck Pieterse

Ceylin Alvarado

Shirin van Anrooij

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Leonie Bentveld