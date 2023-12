Youri IJnsen • dinsdag 5 december 2023 om 07:30

Wereldbeker Val di Sole kent geen lange geschiedenis, wel historisch belang

Geliefkoosd en vervloekt. Bij crossers zijn de meningen verdeeld over de veldrit in het Italiaanse Val di Sole. Of beter gezegd: in Vermiglio, een klein dorpje van nog geen tweeduizend inwoners net ten oosten van de top van de Passo del Tonale. WielerFlits neemt je mee in de – korte – geschiedenis van deze veldrit.

De Tonalepas en Vermiglio zeggen de gemiddelde wielerliefhebber misschien niet zo veel. Maar de Mortirolo en de Gavia liggen om de hoek, beide zijn binnen een half uur bereikbaar met de auto. Ten westen van de top van de Tonale ligt dan weer wintersportoord Ponte di Legno, namen die klinken als een klok.

WK-allure

Sinds 2021 maakt dus ook Vermiglio snel naam, dat ligt in de regio Val di Sole. Dat is zomers dan weer bekend vanwege de Wereldbeker-manche in het mountainbiken. In 2021 vond in diezelfde discipline het WK eveneens plaats in Val di Sole. Legende Nino Schurter en Evie Richards pakten toen de regenboogtruien.

Tijdens een van die evenementen liet Flanders Classics, dat de Wereldbeker veldrijden organiseert en het buitenland wil opzoeken, zijn oog vallen op het Italiaanse skigebied. Flanders Classics-CEO Tomas Van den Spiegel boog zich zo’n vier jaar geleden samen met ex-wegprof Filippo Pozzato over Val di Sole als mogelijke locatie voor een Wereldbeker.

Sneeuw en ijs

Enkele maanden na dat WK mountainbike streken voor het eerst de veldrijders neer in Val di Sole. Dat het net toevallig daar was, was eigenlijk helemaal niet zo toevallig. Al jarenlang schreeuwt de crosswereld om een plek op de Olympische Winterspelen. Een vereiste van het IOC is dat een sport plaatsvindt op sneeuw, dan wel ijs. Et voila.

Ze hebben daar in Val di Sole overigens snode plannen. Ze ambiëren een plek als test-event op de Winterspelen van 2026. Die vinden namelijk plaats in Cortina d’Ampezzo, eveneens Italië. En daarnaast heeft organisator Fabio Sacco ook plannen voor een WK veldrijden in de toekomst. Dat zal dan wel na een nieuw WK mountainbike zijn in 2026.

Alleen de groten, behalve MVDP

Crossen in de sneeuw zien we nog maar zelden en dat geldt echt al een paar ‘winters’ lang. Zeker niet in de mate met waarin de witte tapijten in Vermiglio aanwezig zijn. Het zorgt voor een nieuwe dimensie. Hoewel hij technisch misschien wel de beste is, was Mathieu van der Poel vorig jaar alles behalve zeker op de glibberende, Italiaanse ondergrond.

Hoe anders was dat voor Wout van Aert in 2021? De Belgisch kampioen liet de concurrentie toen ijzingwekkend ver achter zich. Vorig jaar deed Michael Vanthourenhout hetzelfde, al was de uitslag toen veel verrassender. Dat was – behoudens winnares Puck Pieterse – bij de vrouwen ook zo. Een jaar eerder boekte Fem van Empel er haar eerste Wereldbeker-zege, door haar grote voorbeeld Marianne Vos de loef af te steken in de laatste bocht.

Ondanks dat Val di Sole dus pas twee edities onderweg is, zorgen sneeuw en ijs in de toekomst misschien wel voor een onuitwisbare stempel in de geschiedenisboeken van het veldrijden.





Laatste winnaars Val di Sole

Mannen

2022: Michael Vanthourenhout

2021: Wout van Aert

Vrouwen

2022: Puck Pieterse

2021: Fem van Empel

In veldritseizoen 2023-2024 is de Wereldbeker in Val di Sole gepland op zondag 10 december 2023.