Val di Sole droomt van WK veldrijden en test-event Winterspelen 2026

Als het aan Fabio Sacco ligt, organiseert Vermiglio op termijn het WK veldrijden. Ook mikt hij met zijn bedrijf Val di Sole Bike Land nog altijd op een plekje op de Winterspelen van 2026 in Cortina d’Ampezzo, al ligt dat wel veel oostenlijker dan Val di Sole. “Intern spreken we al lange tijd over beide evenementen”, glundert Sacco in gesprek met WielerFlits.

De Italiaan droomt hardop over het WK veldrijden. “We hebben al drie WK’s in het mountainbiken georganiseerd en in 2026 komt daar een vierde kampioenschap bij. Waarom zouden we dan niet een WK veldrijden kunnen organiseren in Val di Sole? Officieel hebben we hier nog niet over gesproken. Daarnaast zijn er ook nog de Olympische Winterspelen. We willen het veldrijden daar agenderen. In 2026 zijn de Spelen in Cortina d’Ampezzo. We denken eraan om het dan als test-event op het programma te zetten. Dat is voor ons heel erg interessant. Maar ook daar hebben we nog niet officieel over gesproken met het IOC.”

We hebben de casus meteen ook maar voorgelegd bij een aantal deelnemers. Italiaans kampioene Silvia Persico – die door een vastgevroren rem een podiumplek aan zich voorbij zag schieten tijdens de Wereldbeker in Val di Sole – ziet het idee alvast zitten. Maar daarbij heeft ze wel het nodige commentaar. “Ik denk dat je hier zeker een mooi WK kunt organiseren. Maar dan niet in de sneeuw”, lacht ze hardop. “Ik houd daar niet van en geef de voorkeur aan een cross in de modder of het zand. Het parcours was erg glad, daardoor viel ikzelf ook twee keer. Je krijgt dan een onvoorspelbare factor, moet dat op een WK?”

Adrie van der Poel vindt de Wereldbeker alvast een aanwinst. “Het is in een ander gebied, met andere weersomstandigheden. Dat biedt perspectief. Ze doen het hier ook hartstikke goed”, zegt Van der Poel, die jaarlijks in Hoogerheide zijn eigen GP mede-organiseert. Daar is dit jaar het WK. “Dat zie ik in Val di Sole op zich ook wel zitten”, zegt hij na een diepe zucht. “Maar dan moeten er wel een hoop zaken veranderen. Hoe je de mechaniekers op een fatsoenlijke manier naar de materiaalpost krijgt, bijvoorbeeld. Vooral een technisch verhaal, maar dat kun je oplossen. Wel leuk, dan is het eens niet in België, Nederland of Tsjechië.”

Chris Mannaerts is namens Flanders Classics betrokken bij de organisatie van de huidige Wereldbeker in Val di Sole. Hij is iets voorzichtiger dan Sacco, Persico en Van der Poel. “Een WK zou voor veel logistieke uitdagingen zorgen”, zegt de Belg. “Het dorpje hier – Vermiglio – is toch klein. Maar daar kun je allerlei oplossingen voor bedenken, met transfers via bussen bijvoorbeeld. Hier ter plaatse op het parcours, zou een WK denk ik wel kunnen. Je hebt heel veel ruimte. Het publiek kan overal rondgaan. Organisatorisch is het lastiger, omdat er meer gebouwen bij moeten. Het antwoord op de vraag of een WK kan, is iets waarvoor je de tijd moet nemen.”

Onvoorspelbaar weer zorgt voor gevaar

Sacco is in ieder geval tevreden over hoe de tweede Wereldbeker veldrijden in Val di Sole verlopen is. “We zijn er erg blij mee, volgens mij waren het mooie wedstrijden. Het publiek was ook onder de indruk van hoe de atleten met deze specifieke omstandigheden – de sneeuw en de bevroren ondergrond – zijn omgegaan. In totaal waren er 7000 mensen aanwezig op het parcours zaterdagmiddag. Zo rond de drieduizend mensen hebben een ticket gekocht. Wij kijken in ieder geval alweer uit naar volgend jaar, naar onze derde editie. Hopelijk dan met nog meer toeschouwers en nog meer show. Wij zijn daar klaar voor.” Toch was er achteraf ook kritiek op het parcours. Door de ijsvorming zou het te gevaarlijk geweest zijn. Sacco begrijpt dat. “Het probleem is dat de weersomstandigheden in de bergen ontzettend snel veranderen. Vrijdag was het parcours compleet anders, met verse en zachte sneeuw. Dat was op een andere manier uitdagend, omdat de fietsen vijftien tot twintig centimeter in de sneeuw verdwenen. Helemaal vandaag overdag zakte de temperatuur hard naar beneden. Daardoor is er ijs op het parcours ontstaan en dat maakte het lastig. Dat hoort erbij, dat is het risico als je een Wereldbeker in de sneeuw wilt zien.”