Wereldbeker Dendermonde gaat door, ondanks verscherpte corona maatregelen

Geen paniek voor de crossliefhebbers die zich op Tweede Kerstdag wilden afzonderen om de Wereldbeker-manche in Dendermonde te bekijken. Organisator Jurgen Mettepenningen laat donderdagmiddag weten dat hij erin is geslaagd om de veldrit komende zondag 26 december ook zonder publiek te organiseren. Het voorziene programma verandert niet.

Woensdagavond legde de Belgische overheid het land zwaardere coronarestricties op: tot zondagmorgen is er publiek bij sportwedstrijden welkom, daarna niet meer. De paniek in veldritland sloeg meteen toe en de Superprestige in Diegem moest eerder op donderdag ook effectief de handdoek gooien. Dendermonde pakt echter de handschoen op en daar zien we zondag de eerste confrontatie tussen wereldkampioen Mathieu van der Poel, man in vorm Wout van Aert en het Britse supertalent Tom Pidcock.

“Financieel een zware klap”, zegt Mettepenningen over het niet aanwezig mogen zijn van fans. “Maar ik wilde ook niet zomaar de handdoek gooien. Uiteindelijk is het me gelukt om de Wereldbeker-cross in Dendermonde te laten doorgaan, mede dankzij de extra steun van Flanders Classics en de Internationale Wielerunie UCI. Ook de stad Dendermonde droeg zijn steentje bij.” Het prijzengeld voor de renners en rensters blijft overeind en de pakweg 5000 fans die al een kaartje kochten, krijgen hun geld terug. De cross is live te zien bij Sporza, Eurosport en via NOS.nl.