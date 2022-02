Wereldbeker CX 2022-2023 met ‘slechts’ vier Belgische manches, Benidorm en Londen nieuwkomers

De internationale wielerunie UCI heeft de wereldbekerkalender voor het veldritseizoen 2022-2023 bekendgemaakt. In vergelijking met het eerste jaar van de vernieuwde Wereldbeker, vinden er volgend seizoen 14 in plaats van 16 manches plaats. Slechts vier wedstrijden zullen plaatsvinden in crossland België. Benidorm en Londen zijn nieuw op de kalender.

Dat de crossers in het veldritseizoen 2022-2023 naar Benidorm en Londen trekken voor een wereldbekermanche, was eerder al te lezen op deze site. Dit seizoen bestond de wereldbekerkalender uit zestien manches, maar daar was veel om te doen. “Zestien is té veel. Het versmacht de rest van de kalender”, liet Sven Nys in een vroeg stadium al weten. Tomas Van den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics, liet onlangs al uitschijnen dat dat aantal volgende winter naar veertien wordt herleid.

Flanders Classiscs houdt woord en dus krijgen de veldrijders volgend jaar veertien Wereldbekers voorgeschoteld. Meerdere locaties verdwijnen van de kalender. Namen maakt geen deel uit van de Wereldbeker, aangezien het volgend seizoen verantwoordelijk is voor de organisatie van het Europees kampioenschap veldrijden. De Duinencross Koksijde verdwijnt eveneens uit de Wereldbeker veldrijden. Volgens de kustgemeente is het financieel niet meer te onderbouwen om een manche te organiseren met gemeenschapsgeld.

Ook in Iowa (Verenigde-Staten), Hoogerheide (Nederland, dat het WK zal organiseren) en Flamanville (Frankrijk) zien we volgend jaar geen wereldbekercross. Met Benidorm (Spanje), Londen (Groot-Brittannië) en Beekse Bergen (Nederland) trekt het veldritcircus wel naar drie nieuwe locaties. Vier Belgische crossen (Overijse, Antwerpen, Dendermonde en Zonhoven) blijven behouden voor de Wereldbeker, net als de crossen in Waterloo, Fayetteville, Tábor, Rucphen, Hulst, Val di Sole en Besançon.

Wereldbekerkalender 2022-2023 09/10/2022 – Waterloo

16/10/2022 – Fayetteville

23/10/2022 – Tábor

30/10/2022 – Rucphen

13/11/2022 – Beekse Bergen

20/11/2022 – Overijse

27/11/2022 – Hulst

04/12/2022 – Antwerpen

11/12/2022 – Londen

17/12/2022 – Val di Sole

26/12/2022 – Dendermonde

08/01/2023 – Zonhoven

22/01/2023 – Benidorm

29/01/2023 – Besançon