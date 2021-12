Volgend jaar geen Wereldbeker in Namen, wel EK: “Graag opnieuw WB in 2023”

Interview

De wereldbekermanche in Namen was een voltreffer. Spannende wedstrijden, een pak volk en véél sfeer. Volgend jaar zal deze Waalse klassieker echter geen deel uitmaken van de Wereldbeker, want Golazo organiseert er het EK. “Maar in 2023 zijn we er graag weer bij”, zegt Christophe Impens.

Naar schatting 7.000 à 8.000 toeschouwers en veel sfeer op de Citadel van Namen. Bij Golazo waren ze zondagnamiddag in hun nopjes met die publieke opkomst. “En dat zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan de start”, vertelde managing director Christophe Impens er graag bij. “En met coronamaatregelen, dus zonder publiekstent.”

Op de mooiste passages stond het publiek inderdaad een paar rijen dik. Opvallend: ook om half tien ’s morgens was al een pak volk ter plekke, wat je in Vlaanderen zelden ziet. “De toeschouwers komen naar Namen voor de sport, niet voor de feesttent”, merkte Impens op. “En alle deelnemers werden aangemoedigd, niet alleen de toppers. Dat is een goede evolutie.”

Francorchamps

En zeggen dat het veldrijden in Wallonië jaren geleden niemand aansprak. Denk maar terug aan de Superprestigemanche in Francorchamps, waar amper publiek op afkwam. Waarom lukt dat in Namen wel? “Francorchamps is helaas afgelegen. Namen daarentegen is de hoofdstad van Wallonië. Zelfs voor Vlamingen blijft de afstand naar de Citadel behapbaar. Jaar na jaar zagen we het toeschouwersaantal toenemen. Daarnaast is het veldrijden ook hier ter plekke steeds meer gaan leven.”

Impens doelt op een soort regelmatigheidscriterium dat in Namen steeds meer voet aan grond krijgt. “Een Challenge van zes, zeven wedstrijden die hier spontaan ontstaan is. Voorlopig hoofdzakelijk met amateurs, maar die ‘masters’ hebben kinderen. Belangrijk is dat er beweging is. Dat zal op termijn vruchten afwerpen”, meent de Waaslander.

Geen WK-ambities

Volgend jaar verdwijnt Namen uit de Wereldbeker, want het Europees kampioenschap wordt er georganiseerd. “De combinatie van een EK begin november en een Wereldbeker in december is onhaalbaar. Dat wil de stad ook niet. Maar het is de bedoeling dat deze cross, afhankelijk van hoe de Wereldbeker evolueert qua condities, in 2023 wel weer deel uitmaakt van de Wereldbeker. Daarvoor zijn zowel Golazo als de stad vragende partij.”

Of er met deze cross nog hoger kan worden gemikt, wilden we nog weten. “Nee”, is Impens kordaat. “Dit parcours kan misschien tot 10.000 toeschouwers huisvesten, waar we met het EK ook op mikken, maar een eventuele WK-kandidatuur staat niet op ons lijstje. Dat lijkt ook financieel niet haalbaar, ondanks de steun van de stad en de provincie. Dat moet ook niet, vind ik. Elk jaar een grote cross volstaat. En het EK zal Namen als cross-walhalla nog een extra push aan bekendheid geven.”