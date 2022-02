Beekse Bergen decor voor nieuwe Nederlandse cross in de Wereldbeker

Nederland krijgt er een nieuwe veldrit bij en deze treedt meteen toe tot de Wereldbeker 2022-2023. De cross gaat plaatsvinden op vakantiepark Beekse Bergen in het Noord-Brabantse Hilvarenbeek en vervangt de Grote Prijs van Brabant in Rosmalen. Libéma Profcycling gaat de gloednieuwe veldrit organiseren. In het nu nog lopende veldritseizoen waren er drie Nederlandse Wereldbekers, te weten in Rucphen, Hulst en Hoogerheide.

Beekse Bergen was in 1973, 1993 en 2013 ook al het decor voor het NK veldrijden. Libéma – het moederbedrijf van de wielertak – is eigenaar van verschillende vakantie- en attractieparken in Nederland en zodoende was de match snel gemaakt. Libéma Profcycling organiseert ook de Grote Prijs van Brabant op het terrein van Autotron in Rosmalen. Daar vonden in 2018 en 2020 ook de Europese kampioenschappen veldrijden plaats. In hun portfolio zitten ook het EK op de weg in Alkmaar (2019), WK’s baanwielrennen in Apeldoorn en de jaarlijkste ZLM Tour op de weg.

“Met de organisatie van een manche in de belangrijkste wedstrijdreeks in het veldrijden komt een lang gekoesterde droom van beide partijen uit om meer structureel de beste crossers van de wereld aan het werk te zien in een door ons georganiseerde veldrit van betekenis”, zegt Martin de Kok van Libéma Profcyling. Na meerdere gespreksrondes met Flanders Classics – door de internationale wielerbond UCI als uitvoerende voor de wereldbekerorganisatie aangewezen – is de toekenning van een dergelijk hoog aangeschreven evenement nu een feit, schrijft Libéma in een persbericht.

De Stichting Grote Prijs van Brabant gaat niet langer de gelijknamige cross in Rosmalen organiseren. De wedstrijd zal dus verdergaan als de Grote Prijs Beekse Bergen in Hilvarenbeek. “De keuze om ditmaal op Beekse Bergen te organiseren, is tweeledig”, aldus De Kok. “Vlaamse bezoekers weten de Beekse Bergen al jaren te vinden en dat maakt de locatie zeer geschikt. Maar sportief gezien denken we hier ook alle ruimte te hebben om een uitdagend parcours te laten uittekenen door onze vaste parcoursbouwer Richard Groenendaal.” Ook de faciliteiten zijn er toereikend, stelt men.

Op de grond van Beekse Bergen werden eerder Cock van der Hulst (1973), Henk Baars (1993) en – eveneens nu weer titelhouder – Lars van der Haar (2013) Nederlands kampioen veldrijden.