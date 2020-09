Weekend van de waarheid voor bondscoach Rik Verbrugghe

Is dit WK het laatste kunstje van Rik Verbrugghe als Belgisch bondscoach? Verbrugghe is immers einde contract en de voorbije maanden scoorde hij niet altijd even goede punten bij zijn oversten. Volgens onze bronnen volgt er in de herfst een evaluatie om te bekijken of zijn overeenkomst – na een best hobbelig parcours – al dan niet wordt verlengd.

Rik Verbrugghe volgde twee jaar geleden Kevin De Weert op, die toen op een ‘niet te weigeren voorstel’ van Lotto Soudal was ingegaan. Verbrugghe haalde het van andere kandidaten als Axel Merckx en Peter Van Petegem en tekende een tweejaarscontract. Maar het parcours dat Verbrugghe aflegde is op zijn minst hobbelig te noemen.

Al vrij snel kreeg hij kritiek op zijn manier van communiceren. Zo liet Tim Wellens weten dat hij Verbrugghe in 2019 amper gehoord had. Commentaar die de bondscoach weliswaar nuanceerde. Ook een tweetje waarin hij – ludiek bedoeld – raad vroeg voor zijn WK-selectie, werd op onbegrip onthaald. Daarnaast werd Verbrugghe eind vorig jaar aangemaand om zijn job als bondscoach vanaf dit jaar fulltime in te vullen, terwijl hij die eerder mocht combineren met een job bij Bahrain-Merida.

Plouay

In april van dit jaar uitte ook Philippe Gilbert – al dan niet terecht – kritiek naar aanleiding van een incident op het WK in Yorkshire. De voormalige wereldkampioen kwam nog voor de finale ten val, na een fout van een van de mecaniciens, zo bleek later. Gilbert verwachtte excuses van Verbrugghe. Die reageerde echter dat de mecanicien in kwestie zich had geëxcuseerd bij Gilbert.

Het absolute dieptepunt volgde dit jaar tijdens het EK in Plouay, toen Verbrugghe naar huis werd gestuurd na een ongeoorloofd restaurantbezoek, waarmee hij de bubbel-maatregel had overtreden. Ondertussen is Verbrugghe opnieuw op post op het WK in Imola, maar het is maar de vraag of al die breukjes ondertussen gelijmd zijn en of zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, nog verlengd zal worden.

Vijf medailles

In zijn periode als bondscoach behaalde Verbrugghe tot op vandaag vijf medailles, waarvan vier in het tijdrijden. Naar verluidt volgt tijdens de herfst een evaluatie tijdens een gesprek tussen Verbrugghe en Belgian Cycling. In functie daarvan zou een sterke teamprestatie tijdens de wegrit daar in Emilia-Romagna wellicht wel een welgekomen bonus zijn voor de bondscoach.

De vijf medailles onder Verbrugghe:

EK Alkmaar 2019: goud voor Remco Evenepoel in de tijdrit, zilver voor Yves Lampaert in de wegrit

WK Yorkshire 2019: zilver voor Remco Evenepoel in de tijdrit

EK Plouay 2020: brons voor Victor Campenaerts in de tijdrit

WK Imola 2020: zilver voor Wout van Aert in de tijdrit