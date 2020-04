Philippe Gilbert haalt uit naar Belgische bondscoach: “Teleurgesteld in Verbrugghe” donderdag 9 april 2020 om 09:23

Philippe Gilbert heeft felle kritiek geuit op de Belgische bondscoach Rik Verbrugghe. Volgens de 37-jarige vedette heeft hij nooit excuses gekregen voor een incident op het WK in Yorkshire.

Gilbert geeft voor het eerst tekst en uitleg over de opmerkelijke val die hij maakte op het WK van vorig jaar. “De mecanicien heeft de as van mijn wiel niet strak genoeg aangespannen, de as is losgekomen en ik verloor mijn voorste wiel”, zegt hij in Sport-Voetbalmagazine. “Gelukkig gebeurde dat in een beklimming en niet in een afdaling. Anders weet ik niet of ik dat verhaal hier nu zou kunnen vertellen.”

Van het interne onderzoek dat Verbrugghe destijds aankondigde, is volgens de oud-wereldkampioen weinig terecht gekomen. En daar is Gilbert niet blij mee. “Diep vanbinnen ben ik nog altijd enorm teleurgesteld in Verbrugghe en zijn staf omdat ze me nooit een uitleg of excuses gaven.”

“Op de dag zelf heb ik met Verbrugghe gepraat. Ik heb hem gezegd dat ik er geen zaak van wilde maken omdat mechanische problemen nu eenmaal voorkomen, maar dat ik wel excuses wilde van de mecanicien. Niemand heeft dat ooit gedaan, noch de bond, noch de mecanicien. En dat is moeilijk te aanvaarden.”

Verbrugghe herkent zich niet in het relaas van Gilbert en reageert verrast. “Het klopt dat er waarschijnlijk een fout is gemaakt al kunnen we ook niet uitsluiten dat het om een constructiefout gaat. Dat Gilbert excuses wil? Die heeft hij meteen gekregen van de mecanicien.”