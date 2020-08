EK in Plouay: Belgische Wielerbond stuurt bondscoach Verbrugghe naar huis dinsdag 25 augustus 2020 om 08:14

Bondscoach Verbrugghe is door de directie van Belgian Cycling van het EK naar huis gestuurd omdat hij de ‘bubbel’ niet heeft gerespecteerd. Verbrugghe ging zondagavond in Plouay eten in een restaurant in de buurt van het hotel waar de Belgische ploeg verblijft. De wielerbond verwijt Verbrugghe ondoordacht optreden.

Vebrugghe kwam zondagavond te laat aan het buffet in het teamhotel na te veel tijd te hebben besteed aan de laatste voorbereidingen voor de tijdrit. Het buffet was zo goed als leeg, waarop de bondscoach besloot in een restaurant in de buurt te gaan eten. Hij werd op de vingers getikt door technisch directeur Broché en mocht niet naar de tijdritten, gisteren.

Verbrugghe – eerder dit jaar al getroffen door Covid-19, onderging een coronatest, die uiteindelijk negatief was. Maar hij werd toch naar huis gestuurd. De incubatietijd van het coronavirus is 72 uur. Bij de wielerbond oordeelden ze dat Verbrugghe ondanks een negatieve test toch nog een risico kon zijn voor besmetting. Omdat het EK wordt gereden met renners die door hun ploegen zijn vrijgegeven, wil de wielerbond geen enkel risico nemen.

“Alle maatregelen gerespecteerd”

Verbrugghe heeft het in Het Laatste Nieuws over een ‘hallucinante’ beslissing. “Ik heb zondagavond met trainer Erwin Borgonjon laat gewerkt aan de planning van de tijdrit. Toen we beneden kwamen, had iedereen gegeten. We zijn in een restaurant in de buurt gaan eten en we hebben alle veiligheidsmaatregelen gerespecteerd: mondmasker, handgel, social distancing. En ik test negatief.”

“Ik ben niet op stap geweest, ben niet dronken geworden en heb geen cocaïne gebruikt. Ik kan je zeker tien gevallen opnoemen binnen onze bubbel van Belgian Cycling, die de voorbije dagen hebben gezondigd en naar huis moeten worden gestuurd.” Sven Vanthourenhout zal de komende dagen de taken van Verbrugghe overnemen.

