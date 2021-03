Wat is de mooiste solo van Mathieu van der Poel?

Mathieu van der Poel heeft de wielerwereld getrakteerd op een nieuwe indrukwekkende solo. In de Tirreno-Adriatico telde die vandaag ruim 51 kilometer. Solo’s en Van der Poel. Voorlopig is het een goede combinatie. Een overzicht van zijn eerdere straffe stoten.

Indrukwekkende solo’s zijn in rap tempo een handelsmerk van Van der Poel aan het worden. In 2019 maakte hij indruk op de kasseien van de Grand Prix de Denain. Wat zijn prestatie destijds nog straffer maakte was het feit dat hij vier dagen eerder nog in de ambulance lag. In Nokere Koerse was hij vlak voor de finish hard ten val gekomen. Eventjes werd gevreesd voor het einde van zijn voorjaar, maar nog geen vier dagen later won hij solo de Franse kasseienkoers.

Van der Poel sprong op veertig kilometer voor de meet weg uit het peloton en overbrugde in korte tijd het gat naar de koplopers, met wie hij enige tijd bleef samenwerken. Op de laatste kasseienstrook, op negen kilometer van de finish, nam Van der Poel opnieuw de kop.

Met een ferme versnelling wist hij iedereen uit het wiel te kletsen. Met minimaal verschil wist hij zijn solo succesvol af te ronden. Het peloton kwam drie seconden later over de finish. Marc Sarreau en Timothy Dupont namen de andere podiumplekken in beslag.

Op de slotdag de BinckBank Tour 2020 werd de wielersport ook al getrakteerd op een inmiddels klassieke solo van Van der Poel. Op 3 oktober 2020 veroverde hij de slotrit en het eindklassement na een solo van 72,5 kilometer.

Na de tweede passage over de Muur trok Van der Poel toen ten aanval. Samen met de Fransen Florian Sénéchal en Cyril Lemoine ging hij op jacht naar de koplopers, waar zij even later bij aan wisten te sluiten. Van der Poel deed vervolgens het nodige kopwerk, waardoor de voorsprong mondjesmaat toenam. Tijdens een nieuwe passage over de Muur ging Van der Poel er alleen vandoor. Zijn voorsprong bleef schommelen rond de 1:30 minuut.

Met slechts dertien seconden ging Van der Poel uiteindelijk de slotkilometer in. De Nederlander gaf zijn voorsprong echter niet meer af en kwam in Geraardsbergen triomferend over de finish. Oliver Naesen moest genoegen nemen met een tweede plaats, voor Sonny Colbrelli.

Zijn tweede Nederlandse titel veroverde hij ook al op indrukwekkende wijze. Op en rond de VAM-berg was hij de grote favoriet en die verwachtingen maakte hij meer dan waar. Door zijn toedoen werd de nationale titelstrijd een afvalkoers. Op 43 kilometer van de meet sprong hij weg bij de concurrentie, die hem pas na de finish terug zag.

Van der Poel reed binnen een ronde bijna een minuut weg. Daarachter nam de frustratie toe, vooral bij Jumbo-Visma, dat ondanks een sterke vertegenwoordiging geen meter dichterbij kwam. Een tegenaanval van Eekhoff en Eenkhoorn had ook geen effect: Van der Poel reed alleen maar verder weg en voltooide na 182,5 kilometer zijn triomftocht. Eekhoff finishte als tweede op meer dan anderhalve minuut. Timo Roosen werd derde op meer dan drie minuten.

Op het nippertje heeft vandaag een nieuwe definitie gekregen. Tien seconden, meer was er niet overgebleven van de meer dan drie minuten voorsprong die Van der Poel had opgebouwd op de groep der favorieten met onder andere Tadej Pogacar en Wout van Aert.

Het werd zenuwslopend spannend in de laatste kilometer. Klassementsleider Pogacar kwam in het slot van de etappe akelig dichtbij. Van der Poel had het zichtbaar moeilijk. Alles wees op een hongerklop. Aan de voet van de slotklim was het verschil nog maar 48 seconden. Op het buitenblad knalde de Sloveense klassementsleider naar de leeggereden Nederlander toe: onder de vod van de laatste kilometer was het verschil nog maar veertien seconden. Dat bleek uiteindelijk tóch genoeg voor Van der Poel om de ritzege binnen te slepen.

Helemaal kapot kwam hij over de finish. Van der Poel was zo moe dat hij geen kracht meer had om te juichen. Pogacar strandde op tien seconden, maar lijkt na zijn ritzege van zaterdag nu wel zeker van de eindzege in Tirreno-Adriatico. Zijn naaste belager, Wout van Aert, finishte op 49 seconden van Van der Poel. Daarachter was het pak compleet uit elkaar geslagen.