IJzersterke Mathieu van der Poel voor tweede keer Nederlands kampioen zondag 23 augustus 2020 om 17:30

Mathieu van der Poel heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan het Nederlands kampioenschap op de weg gewonnen. De 25-jarige kopman van Alpecin-Fenix was de grote favoriet en maakte de verwachtingen op de VAM-berg in Drenthe meer dan waar. Van der Poel maakte er een afvalkoers van en reed op 43 kilometer van de meet op indrukwekkende wijze weg bij de concurrentie, die hem pas na de finish terug zag.

Het spel al vroeg op de wagen

De barre weersomstandigheden in Drenthe hadden al voor het NK begon zijn weerslag op de koers: het aantal te rijden rondes werd teruggebracht van 27 naar 25. De voorspelde regen kwam ook en zorgde al vroeg voor een afvalkoers. Een eerste uitvalspoging van tien renners, waaronder Mathieu van der Poel, David van der Poel, Pascal Eenkhoorn, Danny van Poppel en Julius van den Berg kreeg geen ruime.

Bert-Jan Lindeman, Pascal Eenkhoorn, Lennard Hofstede (allen Jumbo-Visma), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Stef Krul (Metec-TKH) en Alex Molenaar (Burgos-BH) sloegen vervolgens wel een gat. Jumbo-Visma was attent en had liefst drie man mee. De voorsprong op het peloton groeide na negen rondes richting de anderhalve minuut, wat voor Martijn Budding, Jesper Asselman, Sven Burger, Koen Bouwman en Nils Eekhoff het teken was om in de achtervolging te gaan.

Van der Poel opent al vroeg de debatten, Jumbo-Visma reageert

Daarachter brak de koers al vroeg open. Wat heet, Mathieu van der Poel kwam een ronde later op slechts veertien seconden van de kopgroep over de top van de VAM-berg. Als een harmonica schoof alles weer in elkaar na 12 van de 25 rondes. ‘Alles’ is dan weer relatief, omdat nog maar vijftig renners in koers waren op dat moment.

De aanvallen die volgden na de algemene hergroepering werden gecontroleerd door Riesebeek, in dienst van Van der Poel, en Jumbo-Visma. Nils Eekhoff wist vervolgens wel een gat te slaan. De eenling van Team Sunweb reed twintig seconden weg bij het peloton, maar dat liet Mathieu van der Poel zich niet gebeuren. Hij dichtte zelf het gat met Pascal Eenkhoorn, Ramon Sinkeldam, Koen de Kort, Jos van Emden en Corné van Kessel in zijn wiel.

Daarachter viel een gat, dat door Arvid de Kleijn, Pascal Eenkhoorn, Bert-Jan Lindeman en Oscar Riesebeek gedicht werd. Het tempo werd vooral door Alpecin-Fenix hoog gehouden, maar toch kon een achtervolgende groep met onder meer Jan-Willem van Schip, Koen Bouwman en Taco van der Hoorn dichterbij komen. Van der Poel liet dat niet gebeuren: op de tweede korte klim schoot hij weg, maar hij kreeg een sterke Eenkhoorn in zijn wiel.

Beslissende demarrage op 43 kilometer van de meet

Eenkhoorn draaide niet mee met de topfavoriet en dus kon de groep weer terugkeren. Jumbo-Visma probeerde zo het overtal uit te spelen en vooral Van der Poel niet te laten winnen. De kopman van Alpecin-Fenix zag dat anders en trok op 43 kilometer van het einde opnieuw ten aanval, dit keer op de kasseienklim naar de finish. Vol risico reed hij Eenkhoorn en Van Kessel, die even twijfelden, op achterstand.

"Hij kan zich niet inhouden."

Mathieu van der Poel kiest weer de aanval. Kijk het NK live → https://t.co/zNaK344SKN pic.twitter.com/gmqDJUSdPw — NOS Sport (@NOSsport) August 23, 2020

Van der Poel reed binnen een ronde meer bijna een minuut weg. Daarachter nam de frustratie toe, vooral bij Jumbo-Visma, dat nu de kop moest nemen maar geen meter dichterbij kwam. Een tegenaanval van Eekhoff en Eenkhoorn had ook geen effect: Van der Poel reed alleen maar verder weg en voltooide na 182,5 kilometer zijn triomftocht.

De strijd om het zilver werd drie rondes voor het einde beslecht in het voordeel van neoprof Nils Eekhoff, die zich ontdeed van een moegestreden Pascal Eenkhoorn. Voor Jumbo-Visma was de bronzen medaille weggelegd: Eenkhoorn, Jos van Emden en Timo Roosen reden in de slotfase op drie minuten van Van der Poel.

Het is voor de tweede keer dat Mathieu van der Poel de Nederlandse wegtitel wint. Twee jaar geleden wist hij het NK in ‘zijn’ Hoogerheide te winnen, waarna hij in het rood-wit-blauw onder meer de Amstel Gold Race wist te winnen. Vorig jaar nam Fabio Jakobsen, die vanwege bekende omstandigheden zijn titel niet kon verdedigen in Drenthe, de driekleur over, maar nu is de trui terug om de schouders van Van der Poel.