Mathieu van der Poel rondt spectaculaire solo af in Tirreno-Adriatico, Pogacar lost Van Aert

Mathieu van der Poel heeft op magistrale wijze de vijfde etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. De Nederlandse kampioen van Alpecin-Fenix won de ‘Tappa dei Muri’ met aankomst in Castelfidardo na een solo van 51 kilometer. Na een razendspannende finale werd klassementsleider Tadej Pogacar, die op weg was om Van der Poel in te halen, tweede. Een moegestreden Wout van Aert eindigde als derde.

Sterke kopgroep

In een razendsnel eerste uur werd liefst 55 kilometer afgelegd. Een ijzersterke kopgroep reed op dat moment drie minuten voor het peloton uit. In die kopgroep zaten allemaal knechten van kopmannen: Robert Stannard (BikeExchange), Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Davide Ballerini (Deceuninck-Quick-Step) en Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).

De voorsprong werd nooit meer dan vier minuten. In het peloton bepaalden UAE Emirates, Jumbo-Visma en EF Education-Nippo het tempo bij het opdraaien van de lokale ronde van 23 kilometer. In elke ronde was de muur naar Castelfidardo (1,8 km aan 9,6%, max. 19%) de grootste hindernis, maar in de omloop stonden nog meer korte en steile muurtjes op het programma.

Van der Poel opent de debatten

Een kleine 70 kilometer van de finish brak het peloton in stukken uiteen op een van de muren, onder aanvoering van Mathieu van der Poel. Met Tadej Pogacar, Wout van Aert, Alex Aranburu, Egan Bernal, Sergio Higuita en Mikel Landa reageerden alle grote namen. Wereldkampioen Julian Alaphilippe ontbrak vanwege een mechanisch defect, maar kon in de afdaling terugkeren met een groepje.

De laatste vroege vluchters werden 57 kilometer voor de meet ingerekend, waarna Bernal demarreerde. Alleen Higuita, Pogacar, Van Aert en Van der Poel konden hem volgen, maar de achtervolgende groep kwam dankzij Bahrain Victorious weer terug. Op kousenvoeten wist MVDP echter twintig seconden weg te rijden. Even kwam Pogacar in de problemen omdat zijn ketting eraf lag, maar de leider zat snel weer in de groep-Van Aert.

Drie minuten voorsprong

Donkere wolken pakten zich samen boven Castelfidardo. Letterlijk, want het regende in de finale en ook de wind stak de kop op. Van der Poel wist op 47 kilometer van de meet de enige tussensprint van de dag te winnen, dertig seconden voor Van Aert en Pogacar. De Belg pakte daardoor één seconde terug op de Sloveen in het klassement. In de elitegroep, waar Alaphilippe ontbrak en Higuita uit loste, kwam de achtervolging van UAE Emirates niet echt op gang, waardoor de voorsprong van Van der Poel groeide tot drie minuten.

Pogacar lost Van Aert

Bij het ingaan van de laatste plaatselijke ronde had de kopman van Alpecin-Fenix een voorsprong van ruim drie minuten. Wel waren Fabio Felipe, Marc Soler en Alessandro De Marchi in de tegenaanval gegaan, maar zij vormden geen bedreiging. Op 18 kilometer van de meet probeerde Van Aert op een van de klimmetjes Pogacar te isoleren, maar de Sloveen nam de aanval over en sprong op zijn beurt weg bij Van Aert. Het werd daardoor een serieus man-tegen-mangevecht in de slotronde.

Pogacar sloot aan bij Felline en Soler, maar reed tien kilometer voor de meet bij hen weg. Een halve minuut daarachter deed Van Aert hetzelfde bij De Marchi. Pogacar reed in de finale het gat met Van der Poel steeds dichter; vijf kilometer voor de meet was het verschil nog maar 1.15 minuut. Een sterke Van Aert bleef dan weer dertig seconden achter Pogacar hangen.

Op het tandvlees

Van der Poel kwam in de laatste kilometers zichtbaar in de problemen, in de wetenschap dat Pogacar het gat alsmaar verkleinde. Alles wees op een hongerklop. Aan de voet van de slotklim was het verschil nog maar 48 seconden. Op het buitenblad knalde de Sloveense klassementsleider naar de leeggereden Nederlander toe: onder de vod van de laatste kilometer was het verschil nog maar veertien seconden. Dat bleek uiteindelijk tóch genoeg voor Van der Poel om de ritzege binnen te slepen.

Helemaal kapot kwam hij over de finish. Van der Poel was zo moe dat hij geen kracht meer had om te juichen. Pogacar strandde op tien seconden, maar lijkt na zijn ritzege van zaterdag nu wel zeker van de eindzege in Tirreno-Adriatico. Zijn naaste belager, Wout van Aert, finishte op 49 seconden van Van der Poel. Daarachter was het pak compleet uit elkaar geslagen.

Pogacar soeverein aan de leiding

In het klassement staat Van Aert nu op 1.15 minuut van klassementsleider Pogacar. Mikel Landa is de nummer drie op exact drie minuten, gevolgd door Egan Bernal op 3.30 minuut. Maandag staat een sprintetappe op het programma in Tirreno-Adriatico, waarna dinsdag de afsluitende tijdrit volgt.