Mathieu van der Poel wint BinckBank Tour na indrukwekkende solo zaterdag 3 oktober 2020 om 16:23

Mathieu van der Poel heeft op de slotdag de BinckBank Tour naar zijn hand gezet. De Nederlands kampioen won de slotrit na een solo van 72,5 kilometer en had net genoeg over om het eindklassement te winnen.

Muur als scherprechter

Na enkele dagen waarin het improvisatievermogen van de organisatie tot het uiterste werd getest, ging in het Ottignies-Louvain-la-Neuve op het middaguur de slotrit zoals oorspronkelijk gepland van start. Vanuit Waals-Brabant werd koers gezet naar Geraardsbergen, voor vier lokale ronden met daarin de vier plaatselijke ronden van 25,5 kilometer met steeds achtereenvolgens de Bosberg, de Denderoordberg en een passage over de mythische Muur.

Het duurde even voordat er een vlucht zou ontsnappen. Na 62 kilometer slaagden zeven renners er uiteindelijk toch in om weg te geraken. Belgisch kampioen Dries De Bondt maakte deel uit van de kopgroep, samen met de Nederlanders Bert-Jan Lindeman (Jumbo-Visma) en Brian van Goethem (Lotto Soudal), de Duitsers Jonas Koch (CC) en Christian Knees (INEOS Grenadiers) de Fransman Julien Duval (AG2R La Mondiale) en de Noor Rasmus Tiller (NTT). Even later kregen zij gezelschap van Baptiste Planckaert (Bingoal – Wallonie Bruxelles), die de oversteek vanuit het peloton had weten te maken.

Vroege aanval Van der Poel

Na de tweede passage over de Muur trok Mathieu van der Poel met nog 72,5 kilometer te gaan ten aanval. Samen met de Fransen Florian Sénéchal (Deceuninck – Quick Step) en Cyril Lemoine (Cofidis) ging hij op jacht naar de koplopers, waar zij even later bij aan wisten te sluiten. Van der Poel deed vervolgens het nodige kopwerk, waardoor de voorsprong mondjesmaat toenam.

Tijdens een nieuwe passage over de Muur ging Van der Poel er alleen vandoor. Hij reed meer dan een halve minuut weg bij zijn voormalige medevluchters, waar Sénéchal solo op jacht ging naar de leider. Vanuit de achtergrond ging leider Mads Pedersen met nog 43 kilometer te gaan in de tegenaanval, waarmee hij de finale opende. De aanval werd snel ongedaan gemaakt door Yves Lampaert en Søren Kragh Andersen. De vroege vluchters werden vervolgens één voor één ingelopen. Op dat moment reed Van de Poel een minuut en 20 seconden voor het peloton uit.

Van der Poel houdt stand

Tijdens de beklimming van de Denderoordberg zorgde een versnelling van Nathan Van Hooydonck ervoor dat de koers opnieuw ontplofte. Het zorgde ervoor dat de voorsprong van de leider snel afnam. Op de Muur maakte een elite-groepje met Pedersen, Küng, Naesen, Garcia Cortina, Kragh Andersen en Colbrelli zich los. Van der Poel pakte in de Gouden Kilometer de volle buit, waarmee hij negen bonus-seconden verzamelde. Op de Bosberg brak leider Pedersen na een versnelling van Kragh Andersen. Oliver Naesen, Stefan Küng en Sonny Colbrelli konden het tempo van de Deen wel volgen.

De voorsprong van Van der Poel nam aanvankelijk zienderogen af. In de slofase kregen de vier de Nederlands kampioen in het zicht. Met dertien seconden ging Van der Poel de slotkilometer in. De Nederlander gaf zijn voorsprong niet meer af en kwam in Geraardsbergen triomferend over de finish Oliver Naesen moest genoegen nemen met een tweede plaats, voor Sonny Colbrelli.

Van der Poel volgt op de erelijst Laurens De Plus op. Morgen start de kopman van Alpecin-Fenix in Luik-Bastenaken-Luik.

Samenvatting: