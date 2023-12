Niels Bastiaens • donderdag 14 december 2023 om 16:11

Waarom zowel de crossaanpak van Wout van Aert als Mathieu van der Poel een succesverhaal kan worden

Special Voor het eerst in jaren verschillen de crossprogramma’s van Mathieu van der Poel en Wout van Aert aanzienlijk. De Nederlander gaat voor zijn zesde wereldtitel in het veld, waarmee hij heel dicht bij het record van Eric De Vlaeminck komt. Van Aert heeft dan weer aangegeven dat hij de cross enkel en alleen als voorbereiding op het wegseizoen beschouwt. Ex-wereldkampioenen Erwin Vervecken en Paul Herygers zien in beide voorbereidingen wel graten.

Zaterdag in Herentals kruipt Van der Poel voor zijn eerste van veertien wedstrijden op de crossfiets, zijn Belgische concullega heeft zijn eerste van acht veldritten er alweer opzitten. Niets nieuw onder de zon voor Van der Poel, maar Van Aert verandert het geweer zo voor het eerst radicaal van schouder. Vorige crosswinter kwam hij nog veertien keer in actie tussen 4 december en 5 februari. “Wat ik toen heb gedaan, kán fysiek gezien ook een goede voorbereiding kan zijn. Alleen vergt het mentaal toch veel om elke cross met verwachtingen te starten en overal te moeten presteren”, legde de drievoudige wereldkampioen eerder uit.

Een uitleg waar VRT-commentator Paul Herygers zich volledig in kan vinden. “Voor mij moet Wout zich niet meer bewijzen. Het is hoog tijd dat hij eens aan zichzelf gaat denken, en ik merk dat hij dat nu doet. Hij kijkt niet naar zijn eigen volk. Herentals, Lille: die crossen zijn bij wijze van spreken voor hem opgericht. Toch zegt hij: ik ben er deze keer niet bij. Als ik dat hoor, kan ik alleen denken: goed gedaan, Wout. Het is de hoogste tijd om die dikke klassieker te pakken op de weg. Dan is een radicaal andere aanpak voor hem misschien de oplossing.”

“Het WK van Hoogerheide heeft dat volgens mij in de hand gewerkt”, vertelt Herygers. “Als hij in die sprint, die laatste meter had overbrugd, dan was het nu misschien weer hetzelfde scenario geweest als alle vorige jaren. Van Aert volop aan de bak, het zwart voor de ogen rijden, winnen van Van der Poel. Pas op, ik zeg niet dat zijn nieuwe denkwijze plots grote resultaten teweeg gaat brengen, hé. Die balans kunnen we pas later opmaken. Maar hij is tot meer in staat dan vorig jaar tijdens de klassiekers is gebleken.”

Mentale last

Toch vindt Erwin Vervecken het verstandig dat Van Aert de cross niet helemaal loslaat. “Hij heeft de cross nodig om de motor in gang te houden, zodanig dat die niet vastroest. Het verleden leert ons dat de cross geen slechte aanpak is. Wanneer won Zdenek Stybar de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Harelbeke? Niet toevallig na de winter waarin hij het meest gecrost heeft van de laatste tien jaar. Ik zie in het veldrijden een ideaal middel om intensiteit te behouden, zolang je dat met mate doet. Vorig jaar was het te veel. Twee maanden lang volle gas, was waarschijnlijk te lang.”

Volgens Herygers is de oplossing niet per se minder crossen, maar vooral minder intensiteit opzoeken. “Van mij zou Van Aert er ook vijftien mogen doen. Wat is nu tien uur? Dat zijn nog geen twee kleine wegkoersen, dat gaat het verschil niet maken. Alleen mag hij dat nooit met de instelling doen van: ik moet goed zijn, ik moet winnen en tegen een Van der Poel opboksen op het WK. Nee, weg met die ellende! En al helemaal met de druk van de kampioenschappen. Mentaal is dat toch een volledig andere mindset.”

Dat ziet ook Vervecken. “Onderschat de mentale last vooral niet. Een dag naar de cross komen, is veel meer dan dat uur op de fiets. Het is elke keer de verplaatsing met de auto, interviews voor de cross, na de cross. Er zijn supporters aan de mobilhome die iets van je willen, et cetera, et cetera. Dat was misschien allemaal minder toen Van Aert en Van der Poel nog niet zo’n grote vedetten waren, maar intussen moeten we bijna spreken over wereldsterren, hé. Die publieke blootstellingen wegen op termijn ook door.”

Wilde Van der Poel

Daartegenover staat de aanpak van wereldkampioen Mathieu van der Poel, die het wereldkampioenschap in Tàbor wél als een groot doel ziet en bijna dubbel zoveel crossen op zijn programma heeft staan. Eerder gaf hij in gesprek RIDE Magazine al aan dat hij – op dat WK na – puur crost voor het plezier, maar vanwege zijn gevoelige rug ook weleens nadenkt over een crossloze winter. “Naast het WK, zie ik de rest van het seizoen eigenlijk meer als een bezigheid voor in de winter. Sportief is daar niet meer veel voor mij te halen”, aldus Van der Poel.

Naast zijn sportieve ambities om het WK-record van Eric De Vlaeminck te evenaren, is er volgens Erwin Vervecken nog een andere reden waarom Van der Poel voorlopig van geen wijken wil weten in zijn crossprogramma. “Bij Mathieu is vorig jaar gebleken dat het wél werkt. Hij heeft een supergoed voorjaar gehad met de voorbereiding en de crossen die hij toen had gereden. Onbewust ga je dat kopiëren. Voor hem biedt dat de beste garantie op opnieuw een voorjaar met die grote successen. Terwijl bij Wout de overwinning ontbrak, dan is het logisch dat hij eerder andere accenten legt.”

“Dat is de aard van het beestje”, vult Herygers aan. “Ik bedoel daarmee: dat programma zit al een tijdje in zijn hoofd, en dat past hem ook als gegoten. Wat ik voor de komende weken voor ogen heb, is een heel wilde Van der Poel. Niet voor niets wilde hij plots een week vroeger in actie komen. Hij komt van Spanje, waar hij veel op de weg heeft moeten trainen. Heeft hij nu de cross van Essen bekeken en gedacht: ik kan mijn benen niet langer stilhouden, ik wil er graag bij zijn? In elk geval gaat hij weer voor spektakel zorgen en zich rot amuseren.”