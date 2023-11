vrijdag 24 november 2023 om 13:17

Mathieu van der Poel: “Ik weet niet hoe lang ik nog blijf crossen”

Mathieu van der Poel heeft twijfels of hij de komende jaren iedere winter zich ook op het veldrijden gaat richten. RIDE-hoofdredacteur Raymond Kerckhoffs sprak met de wereldkampioen veldrijden en op de weg voor Vélo Magazine en maakte van dit gesprek ook een tien pagina’s lang interview voor RIDE Magazine. Daarin gaat ‘MVDP’ dieper in op zijn veldritambities.

Van der Poel geeft aan dat hij met de rugblessure, die hem in januari nog kwelde, nooit had verwacht zo’n goed wegseizoen 2023 zou kunnen realiseren. “De rug zal altijd een werkpunt blijven”, zo zegt hij in het interview.

“Op de weg heb ik die blessure goed onder controle. Eigenlijk heb ik daar nauwelijks meer problemen gekend en kende ik afgelopen jaar mijn beste wegseizoen uit mijn loopbaan. Nu ik weer voor de wintermaanden de focus op het crossen leg, is het afwachten hoe die rug het zal houden. Die onzekerheid zal altijd wel blijven.”

Doet dit je dan niet twijfelen om je in de toekomst beter op één discipline te richten en het cross-seizoen over te slaan?

Mathieu van der Poel: “Ja, dat spookt wel door mijn hoofd. We hebben het er binnen de ploeg ook over gehad. Ik weet niet hoe lang ik nog blijf crossen. Af en toe eens een winter zonder veldrijden zou ook wel aangenaam zijn. Niet alleen om geen risico’s met mijn rug te nemen. Het crossen doe ik eigenlijk puur voor mijn plezier. En uiteraard is de wereldtitel nog altijd een belangrijk doel. De rest van het seizoen zie ik eigenlijk meer als een bezigheid voor in de winter. Sportief is daar niet meer veel voor mij te halen.”

Deze winter rijdt Van der Poel nog dertien crossen, waaronder het WK veldrijden in Tábor waar hij zijn wereldtitel van Hoogerheide verdedigt.