Niels Bastiaens • donderdag 14 december 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: X2O Trofee Herentals – De terugkeer van Van der Poel en Pidcock

Een week vroeger dan verwacht is Mathieu van der Poel weer aan crossen toe. Uitgerekend in de thuisgemeente van concurrent Wout van Aert komt de wereldkampioen nog eens aan de start. Met Tom Pidcock en Fem van Empel zijn er overigens meer interessante pionnen van de partij. WielerFlits blikt vooruit op de strijd bij de mannen en de vrouwen.

Historie

Laatste winnaars in Herentals

Mannen

2022-2023: Mathieu van der Poel

2021-2022: Wout van Aert

2020-2021: Wout van Aert

Vrouwen

2022-2023: Puck Pieterse

2021-2022: Lucinda Brand

2020-2021: Ceylin del Carmen Alvarado

Vorig jaar

X2O Badkamers Trofee 2022-2023

Uitslag X2O Herentals, mannen

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in 59m45s

Wout van Aert (Jumbo-Visma) op 21s

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 31s

4. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 32s

5. Cameron Mason (Trinity Racing) op 49s



X2O Badkamers Trofee 2022-2023

Uitslag X2O Herentals, vrouwen

Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) in 51m31s

Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 27s

Annemarie Worst (777) op 1m13s

4. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 1m17s

5. Sanne Cant (Crelan-Fristads) op 2m07s



Parcours

Bezieler van de cross in Herentals is ex-wereldkampioen Erwin Vervecken. Hij tekende de omloop ook uit. “Ik woon op nog geen kilometer van het parcours. Jarenlang mochten we hier niet organiseren, maar dankzij veel lobbywerk is het toch gelukt”, zegt Vervecken. “Met het uittekenen van het parcours heb ik me helemaal kunnen uitleven. Vorig jaar organiseerden we voor het eerst met publiek, waardoor de omloop in omgekeerde richting werd afgewerkt.”

Er zijn dit jaar slechts minimale wijzigingen. Het parcours blijft bestaan uit een noordelijke en een zuidelijke lus. Tijdens de eerste edities waren die behoorlijk gescheiden van elkaar, maar nu lopen ze redelijk door elkaar heen. Na ongeveer 600 meter moeten de renners over een brug, gevolgd door een passage rondom het sporthotel.

Na het sporthotel gaat het richting de atletiekbaan en de befaamde Skiberg. De 21 meter hoge helling dateert uit de jaren ’70. Het was indertijd een trekpleister om jongeren op matten te leren skiën en is gebouwd in een bosrijke omgeving van de Kempische heuvelrug. “Een fantastische trekpleister. Totdat we deze cross uit de grond hebben gestampt, was de Skiberg niet eens bekend in Herentals. De mensen wisten niet meer dat die er lag”, lacht Vervecken.

De lastige berg wordt langs alle zijden gebruikt. De crossers moeten eerst omhoog lopen, dan via een spectaculaire en snelle afdaling weer naar beneden rijden en vervolgens de klim per fiets weer omhoog. Het is daar ook waar je alle andere renners te voet kan zetten en verschillen creëren, wat op de rest van de omloop niet altijd gemakkelijk is.

Daarna voert het parcours de renners weer naar het sporthotel, waar linksaf wordt geslagen richting materiaalpost. Na de post gaat het onder de brug door, waarna een technische passage door het bos wacht om het rondje af te sluiten. “Dat kan nog spanning opleveren als er meerdere renners bij elkaar zitten dan”, besluit Vervecken.

Programma en info

Programma zaterdag 26 november 2022

11.00 uur: Junioren mannen

12.10 uur: Beloften mannen

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Sport Vlaanderen-domein, Herentals

Publieksinformatie

Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar aan €15 per stuk (tot en met vrijdag 15 december 23u59) via de website van de organisatie. Op zaterdag 16 december zijn er ook nog tickets aan de kassa beschikbaar. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Website X2O Badkamers Trofee

X X2O Badkamers Trofee

Instagram X2O Badkamers Trofee

Facebook X2O Badkamers Trofee

Stand X2O Trofee – na 2 manches

Mannen

1. Lars van der Haar

2. Eli Iserbyt op 18s

3. Cameron Mason op 45s

4. Corné van Kessel op 4m01s

5. Toon Vandebosch op 4m14s

Vrouwen

1. Fem van Empel

2. Denise Betsema op 4m15s

3. Lucinda Brand op 5m51s

4. Annemarie Worst op 6m22s

5. Puck Pieterse op 6m25s

Favorieten mannen

Hij is terug! Een weekje vroeger dan voorzien maakt Mathieu van der Poel zijn wederoptreden op de crossfiets. Dus verwachten we ook dat de wereldkampioen in Herentals wint. Is het dan zo simpel? Het verleden leert ons van wel. Sinds hij in oktober 2014 zijn eerste klassementscross bij de profs meteen won, was Van der Poel in zeven van zijn negen eerste seizoenscrossen de beste van het pak. Uitzonderingen waren 2015, toen hij pas midden december in Koksijde begon na een knieblessure, en 2021, toen Wout van Aert zijn beste loopbenen bovenhaalde in een kletsnat Dendermonde.

Zoals we vorige crosswinter weer mochten aanschouwen, heeft MvdP alles wat een moderne crosser moet hebben. Techniek, explosiviteit en een waanzinnig hoog basistempo. Alleen Wout van Aert wist hem toen meermaals te overtroeven, maar de Kempenaar moest de stage met Jumbo-Visma boven zijn thuiscross kiezen. Van der Poel, die juist terugkomt van een trainingskamp in het Spaanse Benicassim, ligt zo meteen in polepositie voor zijn eerste crossoverwinning van het jaar.

Op papier zou Tom Pidcock een van zijn grootste tegenstanders moeten zijn, maar ook van de Brit weten we niet zeker hoever hij staat in zijn voorbereiding. Pidcock gaf al aan dat het veldrijden deze winter geen prioriteit krijgt, dat is ook de reden waarom hij – in tegenstelling tot Van der Poel – het WK links laat liggen. Het is dus de vraag in wat voor vorm de Brit verkeert. De afgelopen jaren had hij bovendien wat rotatietijd nodig, voor hij zijn beste niveau haalde. Benieuwd hoelang dat ditmaal duurt.

Op Eli Iserbyt kan je gewoon altijd rekenen. Dat bewijst de West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal al het hele seizoen lang. In zijn zeventien crossen, won hij zes keer en viel hij amper drie keer van het podium, waardoor de prijs der constantheid zonder twijfel voor hem is. Ploegmaat Michael Vanthourenhout veroverde wel de Europese titel, maar kende verder een veel lastiger seizoen, geplaagd door ziekte en blessures na valpartijen. Toch leek Vanthourenhout in Val di Sole weer aan de beterhand. Kunnen de twee hun gekende ploegenspel nog eens uitspelen?

Vooralsnog was dat enkel weggelegd voor Baloise Trek Lions, maar de kans dat ze dat ook in Herentals kunnen doen, is onbestaande. Lars van der Haar is immers de enige kopman van de ploeg van Sven Nys die in de Kempische gemeente aan de start komt. De Nederlander heeft van de X2O Trofee dan ook een groot doel gemaakt dit seizoen én heeft momenteel de leidersplaats vast. Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar zetten alles op de Wereldbeker van Namen, die een dag later doorgaat, terwijl Thibau Nys nog een weekje op stage blijft.

Voor het overige is het ook uitkijken naar de Roodhooft-ploegen: Laurens Sweeck, die in Val di Sole een betere indruk maakte, en Niels Vandeputte. Die laatste was misschien dé verrassing van de sneeuwcross van vorige week. Ook Cameron Mason, Toon Vandebosch én de debutanten Quinten Hermans en Gianni Vermeersch zijn van de partij.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Tom Pidcock, Eli Iserbyt

* Lars van der Haar, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout

Favorieten vrouwen

We waren al redelijk stellig over de winnaar bij de mannen, maar bij de vrouwen liggen de plekjes nog meer vast. Aan Fem van Empel was dit seizoen nog niets te doen, en het ziet er niet naar uit dat de waardeverhoudingen plots grondig zijn gewijzigd. Negen keer was Van Empel al de beste. Wat de wereldkampioene zo goed doet, is haar crossen rustig blijven uitkiezen. Zo bouwt ze voldoende rust in en kan ze nooit over haar limieten struikelen. Het beste bewijs: komend weekend werkt ze pas voor het eerst dit seizoen een dubbel weekend af.

Ceylin del Carmen Alvarado ontpopte zich deze winter tot winnares in alle crossen waar Van Empel niet aan de start stond. En dat zijn er intussen toch alweer vijf. Wanneer Van Empel er dan wel weer bij is, kan Alvarado steeds het langst tegengas geven. Dat is al een prestatie op zich, want de Nederlandse met Dominicaanse roots had vorig seizoen niet de gemakkelijkste winter. Intussen heeft ze zich terug naar de top van de cross geknokt, waardoor we haar in Herentals op het podium mogen verwachten.

Zeker omdat Puck Pieterse en Shirin van Anrooij de cross in Herentals overslaan. Lucinda Brand is er na een verdiend trainingskamp in Spanje wel weer bij. Haar niveau is bovendien stevig groeiende, zo mochten we opmerken in de Wereldbekers van Dublin en Flamanville. Door een blessure begon de kopvrouw van Baloise Trek Lions later aan haar winter, maar het lijkt erop dat haar beperkt aantal crossen, nu juist een voordeel kunnen worden. Brand blaakt immers nog van frisheid voor de kerstperiode.

Manon Bakker maakte dan weer indruk in de sneeuw van Val di Sole, waar ze zelfs haar eerste grote overwinning ooit pakte. Ook zij zou op een goede dag voor het podium kunnen gaan. Voor iemand als Annemarie Worst, recent nog derde in Boom, geldt hetzelfde, maar haar focus ligt op de Superprestige. Denise Betsema had nog niet haar beste winter, maar keert in Herentals wel terug na een verdiend trainingskamp. Thuisrijdster Sanne Cant moet forfait geven.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand

* Manon Bakker, Annemarie Worst, Denise Betsema

Weer en TV

Toeschouwers mogen zaterdag een perfect crossweer verwachten in Herentals. Volgens Meteovista moeten ze geen neerslag vrezen, en ook de temperaturen tot 8 graden Celsius zijn best aangenaam voor de tijd van het jaar. Na de middag komt de zon er bovendien ook door.

Sporza is zaterdag vanaf 13.30 uur van de partij voor een live-uitzending van zowel de mannen als vrouwen eliterenners. Nederlandse kijkers kunnen tien minuten later terecht op Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+.