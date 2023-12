Niels Bastiaens • zaterdag 9 december 2023 om 12:39

Wout van Aert: “Eerder geschrokken na mijn eerste crosstraining dan dat ik zin kreeg in de cross”

Video Wout van Aert begint zaterdag in Essen aan zijn crossseizoen. Ondanks zijn status als een van de beste crossers van zijn generatie, blijft Van Aert voorzichtig in zijn verwachtingen. “Ik heb bij lange niet genoeg op mijn crossfiets gezeten”, vertelt de drievoudige wereldkampioen voor onze camera.

“Ik had na die eerste crosstraining eerder een schrik gepakt dan dat ik er zin in kreeg”, lacht Van Aert. “Ik heb deze week nog één keer op de crossfiets gezeten, maar zeker niet voldoende om een goed niveau te halen. Ik ben veel minder in vorm dan ik gewend ben bij de start van mijn crosswinter, maar het was een bewuste keuze om het deze winter wat rustiger aan te pakken.”

Keuze van het verstand

Daarmee bevestigt Van Aert wat zijn trainer Mathieu Heijboer eerder zei. Het crossseizoen wordt een middel richting de weg, en geen doel op zich. “Dat was een moeilijke keuze. Het liefst zou ik natuurlijk heel de winter crossen. Maar dat is gewoon niet te combineren met het wegseizoen, waar veel doelen liggen waar ik naar uitkijk. De start van mijn voorbereiding ligt daarom vandaag in Essen. Dat is een keuze van het verstand.”

Wil dat zeggen dat zijn aanpak zoals vorig jaar, met een uitgebreider crossprogramma en een piek op het wereldkampioenschap, verkeerd was? “Het programma zoals ik dat vorig jaar heb gedaan, kán fysiek gezien ook een goede voorbereiding kan zijn. Alleen vergt het mentaal toch veel om elke cross met verwachtingen te starten en overal te moeten presteren”, vindt Van Aert.

Dat ook de kampioenschappen ditmaal sneuvelen, vindt Van Aert best lastig. “Het WK skippen lag voor mij voor de hand, omdat het pas heel ver in het seizoen valt. Wat het het Belgisch kampioenschap betreft, is het jammer dat het samenvalt met de ploegstage van Jumbo-Visma. Die had ik nog wel graag willen doen, maar het paste gewoon niet in de planning. Daardoor is het een heel beperkte winter geworden.”

Speciaal gevoel

Toch was hij blij om er zaterdag in Essen weer bij te zijn. “Ik ben graag op de cross, dus het blijft altijd speciaal. De afgelopen weken heb ik met veel plezier naar mijn collega’s gekeken, dus ben ik blij dat ik er opnieuw bij ben. Ik zal tevreden zijn als ik een beetje crossgevoel heb gekregen naar het einde van de wedstrijd toe. Ik heb weinig getraind in het veld, dus ik hoop te kunnen volgen en te zien wat mijn niveau is. Maar amuseren ga ik me sowieso doen.”