Vuelta 2022: Voorbeschouwing favorieten algemeen klassement

De Vuelta a España kreeg de afgelopen drie jaar met Primož Roglič steeds dezelfde eindwinnaar van het algemeen klassement. De strijd om de Maillot Rojo ligt vanaf de start op 19 augustus in Utrecht echter weer helemaal open. Wiens naam wordt drie weken later bijgeschreven op de erelijst van de ronde? WielerFlits zet de favorieten voor de eindzege op een rij!

Historie

Van de drie grote rondes gaat de geschiedenis van de Vuelta a España het minst ver terug. De Tour de France werd voor het eerst gehouden in 1903 en de Giro d’Italia in 1909, maar de Spaanse ronde zag pas het levenslicht in 1935. De wedstrijd werd net als de Tour en de Giro georganiseerd door een krant, Informaciones. De eerste twee edities van 1935 en 1936 werden gewonnen door de Belg Gustaaf Deloor. Als gevolg van de Spaanse Burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog werd de Vuelta in het begin niet elk jaar verreden. Pas vanaf 1955 werd de ronde een jaarlijks evenement.

Door de jaren heen schreven de grootste renners uit de wielerhistorie de Vuelta op hun naam, denk aan Jacques Anquetil (1963), Eddy Merckx (1973) en Bernard Hinault (1978 en 1983). Van de vijfvoudige Tour-winnaars zou enkel Miguel Indurain de ronde nooit winnen. Zijn beste resultaat was een tweede plaats in 1991. Spanje is ook zonder de inbreng van Big Mig het succesvolste land in de geschiedenis van de Vuelta. Roberto Heras is recordwinnaar met vier eindzeges (2000, 2003, 2004 en 2005). Alberto Contador won de ronde driemaal (2008, 2012 en 2014). Zo’n twee dozijn Spanjaarden won de ronde één of twee keer.

Twee keer won een Nederlander het eindklassement van de Vuelta. Net als in de geschiedenis van de Tour de France slaagde Jan Janssen daar als eerste in, in 1967. Twaalf jaar later, in 1979, lukte het Joop Zoetemelk óók. België leverde zeven keer de winnaar af. Zoals geschreven, won Gustaaf Deloor de eerste twee edities en was ook Eddy Merckx eenmaal succesvol. Verder wonnen ook Edward Van Dijck (1947), Frans De Mulder (1960), Ferdinand Bracke (1971) en Freddy Maertens (1977) het algemeen klassement eenmaal. Net als Nederland wacht België dus al ruim veertig jaar op een nieuwe eindwinnaar.

Laatste tien eindwinnaars Vuelta a España

2021: Primož Roglič

2020: Primož Roglič

2019: Primož Roglič

2018: Simon Yates

2017: Chris Froome

2016: Nairo Quintana

2015: Fabio Aru

2014: Alberto Contador

2013: Chris Horner

2012: Alberto Contador

Vorig jaar

Primož Roglič werd vorig jaar de derde renner die erin slaagde om de Vuelta a España drie jaar achter elkaar te winnen. Tony Rominger was de eerste die dat presteerde in 1992, 1993 en 1994. Roberto Heras lukte dat ook in 2003, 2004 en 2005, nadat 2000 hem ook al de eindzege had opgeleverd. Alberto Contador is de enige andere renner die de Vuelta drie keer of vaker won, maar de Spaanse klimmer deed dat steeds met tussenpozen van een of enkele jaren (2008, 2012 en 2014).

Roglič kon de Vuelta niet beter beginnen. Ruim twee weken nadat hij in Tokio olympisch kampioen tijdrijden was geworden, griste hij de zege in de 7,1 kilometer lange openingstijdrit door Burgos weg voor de neus van Alex Aranburu, die lang aan de leiding had gestaan. In de derde rit naar Picón Blanco deed de Sloveen afstand van de rode trui, die op de schouders van Rein Taaramäe kwam te hangen. In de vijfde rit naar Alicante raakte de Est de trui kwijt aan Kenny Elissonde.

Elissonde kon niet lang van de koppositie in het algemeen klassement genieten, want in de zesde rit met aankomst op de Alto de la Montaña de Cullera heroverde Roglič de leiding. Rogla raakte later in de ronde de rode trui nogmaals kwijt, deze keer aan Odd Christian Eiking. De Noor droeg het tricot zeven ritten, tot de kopman van Jumbo-Visma uitpakte in de bergrit naar Lagos de Covadonga. Daar reed hij de concurrentie op bijna twee minuten of meer, goed voor opnieuw de leiding in het klassement.

Roglič verdedigde een dag later met succes zijn koppositie in de gevaarlijke rit naar de zware Alto d’El Gamoniteiru. Daarna was het de dagen aftellen voor de voormalig schansspringer. Hij zette uiteindelijk de kers op de taart door ook de afsluitende tijdrit naar bedevaartsoord Santiago de Compostela te winnen. Het was het pronkstuk van een sterke teamprestatie van Jumbo-Visma, dat met Sepp Kuss (8e), Steven Kruiswijk (12e) en Sam Oomen (18e) nog drie man bij de beste twintig had.

Eindklassement Vuelta 2021

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma)

2. Enric Mas (Movistar)

3. Jack Haig (Bahrain-Victorious)

4. Adam Yates (INEOS Grenadiers)

5. Gino Mäder (Bahrain-Victorious)

Favorieten

Een winnaar van een grote ronde moet veel meer kunnen dan alleen goed kunnen klimmen. Met een Gran Salida in het vlakke Nederland, waaronder een ploegentijdrit, de talloze kortere en lange beklimmingen in het noorden van Spanje, de ‘Spaans-vlakke’ wegen, de verraderlijke wind, de rit tegen de klok naar Alicante en de stapel klimwerk in de laatste week krijgen de renners de Maillot Rojo niet in de schoot geworpen!

**** Primož Roglič

Primož Roglič kan dit jaar historie schrijven door de Vuelta a España voor het vierde jaar op rij te winnen. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma zou daarmee het recordaantal eindzeges van Roberto Heras evenaren, maar de Spanjaard deed dit niet vier jaar na elkaar. Kijkend naar zijn kwaliteiten en palmares is Roglič de grote favoriet voor een nieuwe overwinning, maar hoe is het met zijn vorm gesteld? In de afgelopen Tour de France kwam hij zwaar ten val in de kasseienrit naar Wallers-Arenberg.

Hij verbeet de pijn, had nog een belangrijk aandeel in de machtsgreep van Jumbo-Visma en ploegmaat Jonas Vingegaard in de etappe naar de Col du Granon en stapte in de vijftiende rit niet meer op de fiets om te herstellen van zijn blessures.

*** Remco Evenepoel

Kan Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) de Vuelta a España winnen? Het is de grote vraag die boven de aanloop van de Spaanse ronde hangt. De ‘Aerokogel’, de bijnaam die hij vorig jaar van ploegmaat Yves Lampaert kreeg, heeft zich al bewezen in de klassiekers en de korte etappewedstrijden en is in vorm. Eind vorige maand won hij de Clásica San Sebastián nog na een lange solo. Verder won hij dit jaar de eindklassementen van de Volta ao Algarve en de Tour of Norway en boekte hij in Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste monumentale zege.

Bovendien kunnen de ploegentijdrit op de eerste dag en individuele tijdrit in de tweede volle week in zijn voordeel zijn. Evenepoel heeft echter nog weinig ervaring in het rijden van grote rondes. In zijn enige drieweekse koers, de Giro d’Italia van 2021, staakte hij vroegtijdig de strijd. Daarnaast moest hij dit jaar in Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Zwitserland de andere klassementsrenners op cruciale momenten laten rijden. Kortom, er zijn redenen om ja en nee te antwoorden op de vraag of hij de Vuelta kan winnen.

*** Jai Hindley

Een grote ronde winnen: het is maar weinig mensen gegeven. Jai Hindley fietste zich dit voorjaar in het illustere rijtje renners met een drieweekse etappekoers achter hun naam. De Australiër van BORA-hansgrohe kraakte in de Giro d’Italia de concurrentie in de bergrit naar de Passo Fedaia en stelde een dag later de eindzege veilig. In 2020 was hij ook al een keer tweede in de Corsa Rosa, dus we kunnen gerust stellen dat hij bij de allerbeste klassementsrenners van de wereld hoort.

Of hij zijn topvorm uit de Giro kan benaderen in de Vuelta, is moeilijk te zeggen. Wel reed hij onlangs naar de twaalfde plaats in de lastige Spaanse eendaagse Circuito de Getxo en de zevende plek in de Vuelta a Burgos. Daarnaast moet hij het kopmanschap bij zijn ploeg vermoedelijk delen met Sergio Higuita. De Colombiaan won dit seizoen de Volta a Catalunya en wil ongetwijfeld ook een gooi doen naar een goed klassement.

** Richard Carapaz

Richard Carapaz zag in het voorjaar een tweede eindzege in de Giro d’Italia voor zijn neus weg worden gegrist door Jai Hindley. De Ecuadoriaanse klassementsrenner van INEOS Grenadiers moet dus met enige revanchegevoelens aan de start staan van de Vuelta. Hij was in 2020 al een keer dicht bij de eindoverwinning in de laatste grote ronde van het seizoen; in de bergrit naar Alto de la Covatilla probeerde hij met een ultieme inspanning een gooi te doen naar de rode trui.

Het lukte Primož Roglič destijds echter met de hulp van Lennard Hofstede de leiding in het algemeen klassement te behouden. Uiteindelijk was in Madrid het verschil tussen beide renners slechts 24 seconden. Carapaz beschikt over voldoende klimcapaciteiten om de verliezen die hij lijdt in de tijdritten, bergop goed te maken. Het is alleen gissen naar zijn vorm. Sinds de Giro d’Italia reed Richie alleen de Ronde van Polen, waar hij 22e eindigde in het algemeen klassement.

** João Almeida

UAE Emirates verschijnt zonder zijn superster Tadej Pogačar aan de start van de Vuelta, maar het team kan toch hoge ogen gooien voor het algemeen klassement. Het is vooral João Almeida van wie een goede uitslag mag worden verwacht. De Portugees is een goede tijdrijder, weet bergop stand te houden en kan beschikken over een sterke ploeg. Bovendien is hij in vorm: onlangs won hij de slotrit in de Vuelta a Burgos en was hij tweede in het eindklassement achter Pavel Sivakov.

Eerder dit jaar was hij ook al met een ritzege derde in de Volta a Catalunya en werd hij nationaal kampioen op de weg. In de Giro d’Italia had hij lange tijd uitzicht op een podiumplaats, tot hij als de nummer vier van het klassement de ronde moest verlaten na een positieve coronatest.

** Simon Yates

Een van de renners die weet hoe het is om de Vuelta a España te winnen, is Simon Yates. De Brit van BikeExchange-Jayco droeg in 2018 tien dagen de leiderstrui en legde uiteindelijk ook beslag op de eindzege. Dit jaar keert hij voor het eerst sinds zijn overwinning terug in de Spaanse ronde. Yates kwam eerder dit seizoen aan de start van de Giro d’Italia om mee te strijden voor de winst, maar een off-day in de rit naar Blockhaus kostte hem zijn klassement. De afgelopen weken liet hij een goede vorm zien.

Hij won de eendaagse Ordiziako Klasika en de meerdaagse Vuelta a Castilla y Leon, en kwam als zesde over de finish in de Clásica San Sebastián. Zijn klimkwaliteiten staan buiten kijf en het is ondertussen ook iemand om rekening mee te houden in het tijdrijden, want in de Giro won hij de 9,2 kilometer lange rit tegen de klok door Boedapest waar hij Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin voorbleef.

* Enric Mas

Enric Mas is een van de klassementsrenners die de Vuelta combineert met de Tour de France in plaats van met de Giro d’Italia. De Spaanse kopman uit de Movistar-ploeg kon zich in de bergritten in de Tour niet mengen in de strijd om het podium en reed na positieve coronatest de ronde niet uit. Mas was een jaar geleden in de Vuelta de grootste uitdager van Primož Roglič en legde beslag op de tweede plaats in het eindklassement. In 2018 stond hij ook al eens als tweede op het eindpodium.

Bergop moet hij bij de betere renners kunnen blijven, maar het tijdrijden is een zwakke plek.

* Miguel Ángel López

Miguel Ángel López is een van de meest veelbesproken renners van het afgelopen jaar. In 2021 had de Colombiaan lange tijd uitzicht op een podiumplaats in de Vuelta, tot zijn optreden in de voorlaatste etappe dat meer leek op een soap. Nadat hij de slag had gemist, kreeg hij van de ploegleiding van Movistar te horen dat hij moest stoppen met achtervolgen om de tweede plek van ploegmaat Enric Mas niet in gevaar te brengen. De klimmer was woest, stapte uit de ronde, verliet de Spaanse ploeg en verkaste naar Astana.

Eerder deze zomer kwam hij in het nieuws, toen zijn naam werd genoemd in een dopingzaak. Hij werd even geschorst, mocht daarna weer koersen en maakte onlangs met een derde plek in de Vuelta a Burgos zijn rentree in het peloton. Het lijkt erop dat de nummer drie van de Giro d’Italia van 2018 en de Vuelta a España van 2018 net op tijd op het juiste spoor staat voor de Vuelta van 2022.

* Pavel Sivakov

Richard Carapaz is normaal gesproken het belangrijkste speerpunt in de Vuelta-ploeg van INEOS Grenadiers, maar mocht de Ecuadoriaan het laten afweten is Pavel Sivakov een serieus alternatief. De winnaar van de Giro d’Italia U23 van 2017, die sinds dit seizoen onder de Franse vlag koerst, verkeert in blakende vorm. Eind juli was hij tweede in de Clásica San Sebastián en deze maand won hij de Vuelta a Burgos. Sivakov heeft ondertussen zes grote rondes achter zijn naam staan, waarbij hij al een keer negende was in de Giro d’Italia.

Dit jaar werd hij zestiende in de Giro, terwijl ploegmaat Carapaz in de slotfase de eindzege door zijn vingers zag glippen.

* Sergio Higuita

Een renner die dit jaar een stevige stap vooruit heeft gezet, is Sergio Higuita. Eindwinst in de Volta a Catalunya, tweede in de Ronde van Zwitserland, vijfde in Luik-Bastenaken-Luik en onlangs nog achtste in de Ronde van Polen. Verder zijn ook een tiende plaats in Strade Bianche en winst van het Colombiaans kampioenschap resultaten om mee thuis te komen. Het zijn uitslagen waarmee de 25-jarige renner niet misstaat in de lijst favorieten voor de Vuelta, waar hij voor de tweede keer van start gaat.

Bij zijn enige deelname in 2019 won hij in de Sierra de Guadarrama, het gebergte in de regio Madrid, de bergrit naar Becerril de la Sierra. Hij eindigde veertiende in het klassement. Sindsdien betwistte hij tweemaal de Tour de France: in 2020 staakte hij vroegtijdig de strijd na een ongelukkige val en in 2021 haalde hij de 25e plaats. Higuita moet bij BORA-hansgrohe wel het gevecht aangaan om het kopmanschap, want met Jai Hindley heeft de ploeg nog een sterke klassementsrenner in huis.

Outsiders

Jumbo-Visma kan naast Roglič eventueel ook met Sepp Kuss voor een klassement gaan. Vorig jaar was de Amerikaan de nummer acht van het eindklassement. BORA-hansgrohe heeft met Wilco Kelderman nog een troef. De Nederlander reed al een handvol top 10-klasseringen in grote rondes bij elkaar, waaronder een derde plaats in de Giro 2020. Onlangs was hij nog negende in de Vuelta a Burgos. AG2R Citroën zet in op Ben O’Connor voor het klassement. De Australiër, vierde in de Tour van 2021, bevestigde dit jaar met onder meer een derde plek in de Dauphiné.

Israel-Premier Tech brengt Chris Froome aan de start, maar na een veelbelovende Tour mogen we vooralsnog niet direct verwachtingen hebben. Mogelijk kan Michael Woods, winnaar van La Route d’Occitanie, daar wel een rol spelen. Intermarché-Wanty-Gobert heeft met Louis Meintjes, Jan Hirt en Domenico Pozzovivo drie renners die voor de top-10 kunnen gaan. Van INEOS Grenadiers zijn Richard Carapaz en Pavel Sivakov al aan bod gekomen, maar de ploeg heeft ook Girowinnaar in 2020 Tao Geoghegan Hart en de zich snel ontwikkelende Carlos Rodríguez aan het vertrek.

De Vuelta a España wordt het laatste kunstje voor eigen publiek voor Alejandro Valverde. Na een lange carrière zet ‘Bala’ er aan het eind van het seizoen een punt achter. Wat mogen we van de ondertussen 42-jarige routinier verwachten in zijn zestiende Ronde van Spanje? We gaan zonder twijfel hem in beeld zien! UAE Emirates heeft naast Almeida ook het Spaanse wonderkind Juan Ayuso, vierde in Romandië en vijfde in Catalonië, en Brandon McNulty aan de start. De Amerikaan was een belangrijke waarde in de derde week van de Tour voor Tadej Pogačar.

Groupama-FDJ en Astana Qazaqstan gaan voor een paar vertrouwde namen. De Franse ploeg stelt Thibaut Pinot op, nadat hij eerder deze zomer vijftiende werd in de Tour. De Kazachen van Astana Qazaqstan gaan voor een goed eindklassement met López, maar hebben ook nog Alexey Lutsenko en Vincenzo Nibali in de wedstrijd. Voor de ‘Haai’ wordt het zijn laatste grote ronde uit zijn carrière, want net als Valverde hangt ook hij zijn fiets aan het eind van het seizoen aan de haak. Team DSM gaat met Thymen Arensman voor het klassement. De jonge Nederlander was onlangs tweede in Polen.

Bahrain-Victorious staat zonder twijfel weer met grote ambities aan de start. De ploeg heeft een pak klassementsrenners in huis, maar won dit seizoen pas een keer een algemeen klassement; Wout Poels stond in het begin van het jaar op het hoogste treetje in de Ruta del Sol. Bovendien was het team onderdeel van een onderzoek naar doping. Het team heeft met seizoensrevelatie Santiago Buitrago, Gino Mäder, vorig jaar vijfde en beste jongere, Jack Haig, de nummer drie van vorig jaar, natuurlijk Mikel Landa, dit jaar derde in de Giro, en Wout Poels verschillende mannen die een goed klassement kunnen rijden.

Verder heeft Trek-Segafredo met Juan Pedro López een interessante naam in de ploeg. Dit jaar was de Spaanse klimmer tiende in de Giro, nadat hij vorig jaar al dertiende was in de Vuelta. EF Education-EasyPost kan beschikken over meerdere degelijke klassementsrenners, met Esteban Chaves, Rigoberto Urán en Hugh Carthy. Van de ProTeams moet Arkéa Samsic de hoogste ogen kunnen gooien voor het klassement. De Franse ploeg brengt namelijk Nairo Quintana aan de start. De Colombiaan won de Vuelta al eens in 2016 en was eerder deze zomer nog zesde in de Tour.

Favorieten volgens WielerFlits:

Vuelta 2022: Deelnemers