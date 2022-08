Vuelta 2022: Voorbeschouwing favorieten jongerenklassement

Het deelnemersveld van de Vuelta a España 2022 was een aantal maanden geleden om van te likkebaarden. Daar is weinig meer van over. Maar de kanshebbers voor het jongerenklassement en de daaraan verbonden witte trui, zijn wel om van te watertanden. Niet minder dan ruim vijftig renners komen ervoor in aanmerking. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Over de historie van het jongerenklassement vallen niet veel letters te tikken. De geschiedenis van de witte trui in de Ronde van Spanje loopt namelijk slechts drie jaar. In navolging van de andere twee grote rondes besloot ook organisator Unipublique – onderdeel van de ASO – om eveneens een klassement voor de beste wielrenner onder 25 jaar te realiseren.

Met terugwerkende kracht kreeg de Ronde van Spanje de gedroomde eerste winnaar. Het was namelijk Tadej Pogačar die het witte kleinood de eerste keer naar Madrid bracht. Hij won dat jaar, in zijn eerste seizoen als profwielrenner bij UAE Emirates, drie etappes én werd derde in het eindklassement. Een jaar later was Enric Mas de beste van start tot finish.

Eerste winnaars jongerenklassement Vuelta a España

2019: Tadej Pogačar

2020: Enric Mas

2021: Gino Mäder

Vorig jaar

Ook in de editie van 2021 was er sprake van een mooi deelnemersveld met renners die meededen voor het jongerenklassement. Twaalf maanden geleden trapte de Vuelta af met een openingstijdrit in Burgos. Daarin was Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick-Step) uiteindelijk de beste jongere. Op de derde dag stond vervolgens de beklimming naar de Picón Blanco op het programma. De Italiaan kwam er daar niet aan te pas, waardoor hij de witte trui afstond aan Egan Arley Bernal. De Colombiaan was de gedoodverfde favoriet.

Hij kon het witte kleinood echter niet naar Parijs brengen. Dat werd mädermogelijke gemaakt door Gino Mäder. De sterke Zwitserse klimmer wist vooral in de derde week zijn gram te halen en steeg daardoor ferm in de strijd om het eindklassement. Toch slaagde hij er pas in om op de voorlaatste dag Bernal uit de witte trui te rijden. Uiteindelijk zou hij als vijfde eindigen en daarmee pakte Mäder wel de eindoverwinning in het jongerenklassement.

Vuelta a España 2021 – uitslag jongerenklassement

1. Gino Mäder (Bahrain Victorious) in 84u07m02s

2. [flag;co] Egan Arley Bernal (INEOS Grenadiers) + 1m54s

3. Juan Pedro Lúpez (Trek-Segafredo) + 18m48s

4. Rémy Rochas (Cofidis) + 40m59s

5. Clément Champoussin (AG2R Citroën) +45m56s

Volledige uitslag

Regels

De officiële regels in de technische gids van de Vuelta a España schrijven voor dat alle renners die na 1 januari 1997 geboren zijn, in aanmerking komen voor het jongerenklassement. In dat kader is titelverdediger Gino Mäder (geboren op 4 januari 1997) de oudste renner die meestrijdt om het wit. Het Spaanse supertalent Juan Ayuso is met zijn negentien lentes (geboren op 16 september 2002) de jongste van het stel. In totaal staan er ruim vijftig (!) jonkies aan de start die een gooi naar de witte trui kunnen doen.

Favorieten

Zoals eigenlijk altijd in de Ronde van Spanje, is ook dit jaar het deelnemersveld aan beloftevolle jongeren overweldigend. Vaak gebruiken ploegen deze rittenkoers om hun rondetalenten een kans te geven voor zichzelf te gaan. In deze Vuelta is dat niet anders. Het merendeel van de favorieten in deze voorbeschouwing, mogen ook daadwerkelijk voor eigen kans gaan en hoeven niet direct voor een kopman te rijden. Dat belooft daarom ook een mooi strijd om de witte trui, die in de Ronde van Spanje pas vier seizoenen oud is.

Een van de twee topfavorieten voor dit klassement is João Almeida. De 24-jarige Portugese kampioen van UAE Emirates is ook dit jaar weer een uiterst stabiele factor in de rittenkoersen. Hij werd dit jaar achtereenvolgens vijfde in de UAE Tour, achtste in Parijs-Nice en derde in de ronde van Catalonië. In de Giro d’Italia leek hij lange tijd op weg naar een podiumplek, tot hij na zeventien etappes moest opgeven met een positieve coronatest. Onlangs won hij nog op zijn kenmerkende stijl in de Vuelta a Burgos de bergrit naar Lagunas de Neila, waardoor hij tweede werd in het eindklassement. Na afloop liet hij weten zich voor het eerst weer goed te voelen dit jaar. Dat belooft, aangezien hij eerder al vierde en zesde in de Giro werd.

De andere topfavoriet voor het wit luistert naar de naam van Remco Evenepoel. Hoewel de Belg nog altijd pas 22 jaar jong is, is hij al wel bezig aan zijn vierde profseizoen. Hij imponeert al sinds zijn profdebuut in eendagskoersen en rondes van een week, maar in het echte hooggebergte is het nog niet echt gelukt. “Er is een klimmer van gemaakt nog voor hij een klimmer werd”, is al eens een mooie tegeltjesuitspraak over Evenepoel geweest. Het toptalent heeft er in ieder geval alles aan gedaan om deze Vuelta zo goed mogelijk af te werken. “Het hoofddoel is om een rit te winnen. Alles wat dan in het klassement lukt, is extra”, zei hij daarbij. Maar wie Evenepoel een beetje kent, weet dat hij dat zal proberen.

Wellicht is het een aantal mensen ontgaan. BORA-hansgrohe maakte haar selectie voor de Vuelta openbaar en in de media ging het vooral over Giro-winnaar Jai Hindley, de ervaren Wilco Kelderman en sprinter Sam Bennett. De kopman van die ploeg luistert echter naar een andere naam: Sergio Higuita is namelijk het leiderschap belooft. De 25-jarige Colombiaanse kampioen kent een sterk jaar met de eindzege in de Ronde van Catalonië en een tweede plek in de Ronde van Zwitserland. Daarnaast won hij ritten in de rondes van de Algarve, Romandië en onlangs nog in Polen. Met zijn explosiviteit kan hij dus de nodige boniseconden pakken. In zijn twee vorige grote rondes was hij bij de beste vijf in het jongerenklassement.

Al jarenlang staat de sinds dit jaar tot Fransman geneutraliseerde Pavel Sivakov te boek als een absoluut toptalent voor het rondewerk. De 25-jarige renner van INEOS Grenadiers werd in 2019 al eens negende in de Giro, waarna zijn carrière vast een vlucht zou nemen. Niets is minder waar, want Sivakov bleef daarna een beetje stagneren in zijn groei. Beter dan die negende plek zou hij het niet meer doen; pas dit jaar kwam hij met een zestiende plaats in de Giro – in dienst van kopman Richard Carapaz – weer enigszins in de buurt. In deze Vuelta krijgt hij de laatste kans om ooit een witte trui op zijn naam te schrijven. Met een tweede plek in de Clásica San Sebastián en de eindzege in de Vuelta a Burgos, is hij in topvorm.

In de Giro d’Italia maakten we afgelopen mei kennis met de temperamentvolle Juan Pedro López. De Spaanse klimmer van Trek-Segafredo reed dagenlang in de roze leiderstrui en toonde zich daarmee voor het eerst aan het grote publiek. De 24-jarige renner van Trek-Segafredo zette die lijn daarna voort in de rest van de Giro, waarna hij in Verona als tiende zou eindigen in de strijd om het roze. Dat was echter wel goed voor de zege in het Italiaanse jongerenklassement. Een daverende verrassing, want voor de witte trui was hij op voorhand slechts een kleine favoriet. Bovendien was het ook niet de bedoeling dat hij voor een klassement zou gaan, want dat was pas voor deze Vuelta gepland. Bevestigt JuanPe?

Een van de revelaties van de vorige Ronde van Spanje, was zonder twijfel Gino Mäder. De sterke Zwitserse klimmer liet de laatste jaren al vleugjes van zijn onmiskenbare talent zien. Maar zijn vijfde plek en overwinning in het jongerenklassement tijdens de jongste Vuelta, had niemand meteen zien aankomen. Toch slaagde de 25-jarige renner van Bahrain Victorious daarin, mede door een sterke slotweek. Nu ligt het zwaartepunt van de Vuelta iets eerder, maar het is sowieso de vraag hoe Mäder door de drieweekse rolt. De Zwitser kent dit jaar voornamelijk veel pech, al werd hij dan wel weer tweede in de Ronde van Romandië. Sinds de Ronde van Zwitserland speelt corona hem parten; hij aast op revanche.

In dienst van kopman Tadej Pogačar ontpopte Brandon McNulty zich afgelopen Tour de France tot meesterknecht in de bergen. Vooral zijn indrukwekkende optreden in de Pyreneeënrit naar Peyragudes sprak boekdelen. Wel is het de vraag of de 24-jarige Amerikaan van UAE Emirates nog de kracht heeft om nog maar eens alles te geven. Hij zit dit seizoen al op 56 koersdagen, waaronder dus de Tour en zware wedstrijden als Parijs-Nice, de Ronde van Romandië en het Critérium du Dauphiné. Gezien het feit dat hij ook in deze Vuelta niet het kopmanschap draagt (dat doet immers de topfavoriet in deze preview, Almeida), is het maar de vraag of McNulty zich überhaupt in de strijd om wit mengt.

Diezelfde vragen stellen we ons bij Thymen Arensman. De Nederlands hoop in bange dagen is nog altijd maar 22 jaar, maar rijdt in de Vuelta wel de tweede grote ronde van zijn seizoen en de derde Ronde van Spanje op rij. Puntentechnisch is hij de best scorende renner van Team DSM en dus mogen we wel iets van hem verwachten in deze Vuelta. Wel is het bij de Nederlandse ronderenner de vraag of hij voor een klassement wil gaan. Nadat Romain Bardet ziek uitviel in de Giro en Arensman er goed voor stond in het klassement, koos hij er voor om voor ritten te gaan. Met die insteek begon hij ook aan zijn eerste twee Vuelta’s. Voelt de nummer twee van de Ronde van Polen zich daar nu wel goed genoeg voor?

Waar Arensman de best scorende renner van Team DSM is, behoort een opvallende naam tot de beste vijf UCI-punten-scoorders van INEOS Grenadiers. Dat is namelijk de piepjonge Spaanse kampioen Carlos Rodríguez. Na zijn tweede plek in de Ronde van de Toekomst van vorig jaar, lijkt hij er dit jaar helemaal door te komen. Rodríguez verzamelde al tal van ereplaatsen in voorbereidingskoersen en won als klap op de vuurpijl de voorlaatste rit in de Ronde van het Baskenland, met aankomst op een loeisteile muur. Ook in het tweede deel van het seizoen blijft hij indruk maken, met dus zijn Spaanse titel, een vijfde plaats in San Sebastián en een vierde plek in de Vuelta a Burgos. Rodríguez maakt z’n grote ronde-debuut.

Je hebt talenten die zich van mijlenver af aankondigen en je hebt jongens die iets langer nodig hebben en de weg der geleidelijke groei doormaken. Van dat laatste is sprake bij Santiago Buitrago. De Colombiaanse klimmer van Bahrain Victorious was bij de beloften niet het toptalent, zoals landgenoten Camilo Andrés Ardila, Juan Diego Alba en Jesús David Peña (al heeft die laatste nog wat respijt) dat wel waren. Toch breekt de 23-jarige Buitrago dit jaar wel voor het eerst door, in tegenstelling tot die andere drie. De pocketklimmer werd tweede in de Saudi Tour, achtste in de Tour of the Alps en twaalfde in de Giro d’Italia. In die laatste koers won hij ook een rit, net als in de jongste Vuelta a Burgos. Daar werd hij achtste.

Als gezegd rijdt er veel meer sterk jong volk rond in de komende Vuelta. Vooral België heeft heel wat om naar uit te kijken, ook naast Evenepoel. Met Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant (beiden Quick-Step-Alpha Vinyl) en Maxim Van Gils (Lotto Soudal) staan er drie rondetalenten aan het vertrek wiens progressie interessant is om te volgen. Dat geldt ook voor de Vuelta van supertalent Juan Ayuso. De 19-jarige Spanjaard van UAE Emirates kan in potentie een grote ronde winnen, maar dat is nog toekomstmuziek. Ook AG2R Citroën brengt een aantal outsiders aan het vertrek voor het wit. Klimmers Clément Champoussin, Nicolas Prodhomme en de Fin Jaakko Hänninen moeten echter knechten voor Ben O’Connor

Denk tot slot ook nog aan de talentvolle klimmer Simon Carr (EF Education-EasyPost), die tot op heden vooral nog in de schaduw van zijn kopmannen reed. Samuele Battistella zou dan wel weer eens zijn kans kunnen krijgen bij Astana Qazaqstan. De Italiaan is bezig aan een sterk seizoen en reed onlangs nog een goede Ronde van Polen. In de grote rondes is hij echter nog een wat onbeschreven blad. Dat geldt ook voor Roger Adrià van Kern Pharma. De 24-jarige klimmer is stiekem wel aan een sterk seizoen bezig. En dan is er ook nog Iván Ramiro Sosa van het noodlijdende Movistar. Hij heeft alleen nog nooit kunnen bevestigen in de grote rondes, ondanks dat hij op goede dagen een van de beste klimmers ter wereld is.

De definitieve startlijst is op het moment van publiceren nog niet bekend. Het kan zijn dat er later nog aanpassingen doorgevoerd worden.

Favorieten volgens WielerFlits:

