Vuelta 2022: Voorbeschouwing favorieten bergklassement

Op vrijdag 19 augustus gaat de Vuelta a España van start. Op dag twee worden op de Amerongse Berg de eerste bergpunten verdeeld. Wie gooit zich in het restant van de Vuelta in de strijd voor het bergklassement en volgt Michael Storer op? De winnaar gaat naar huis met een sierlijke witte trui met blauwe bollen. WielerFlits blikt vooruit op de favorieten!

Historie

De eerste editie van de Vuelta, in het jaar 1935, had ook meteen een prijs voor de beste klimmer. De bergprijs werd gewonnen door een Italiaan, Edoardo Molinar. Molinar reed een bijzonder goede Ronde van Spanje. Hij werd vijfde in het algemeen klassement, won een etappe en eindigde tweemaal op plaats twee. Deze prestaties zorgden ervoor dat hij de eerste winnaar werd van het bergklassement, landgenoot Luigi Barral en Zwitser Leo Amberg vervolledigden de top-3.

Vervolgens namen de Spanjaarden de overhand in het bergklassement. In de acht volgende edities ging de bergprijs telkens naar een Spanjaard. Emilio Rodríguez won het klassement voor de beste klimmer maar liefst drie keer in vier edities. De renner uit Ponteareas won ook het algemeen klassement in 1950, toen hij maar liefst vijf etappes won. Van dominantie gesproken!

Na twee Italiaanse winnaars (Giuseppe Buratti in 1955 en Nino Defilippis in 1956) was het weer de beurt aan de Spanjaarden. Grote namen als Frederico Bahamontes en Luis Ocaña namen de bergprijs mee naar huis tussen 1957 en 1970. Een jaar later, in 1971, won de eerste en voorlopig ook enige Nederlander het bergklassement van de Ronde van Spanje. Joop Zoetemelk is de renner die die eer draagt.

Zoetemelk won dat jaar ook een etappe in de Vuelta, in het algemeen klassement eindigde hij op plaats zes. Belgen Ferdinand Bracke, die de rode trui won, en Wilfried David domineerden dat jaar. Twee maanden later werd Zoetemelk tweede in de Tour de France, zowel in het eindklassement als in het bergklassement.

Aan het einde van de jaren ’80 kwam er eindelijk internationalisering in de erelijst van het bergklassement. Colombianen, Zwitsers en Fransen nestelden zich in het lijstje. Indrukwekkende namen als Tony Rominger en Laurent Jalabert toonden zich in het Spaanse gebergte.

De reeks meest opeenvolgende overwinningen in het bergklassement van de Ronde van Spanje staat op naam van Fransman David Moncoutié. Zowel in 2008, 2009, 2010 en 2011 was hij de beste klimmer. Bovendien won hij in elke editie ook een etappe voor zijn ploeg, Cofidis. Sterk werk! Het verhaal van Moncoutié is overigens bijzonder. De Franse renner dacht in 2009 aan stoppen, maar wilde toch doorgaan om in 2010 nog voor de derde keer bergkoning in de Vuelta te worden. Uiteindelijk rekte hij zijn pensioen nog tot 2012, met succes.

Na Moncoutié wonnen namen als Simon Clarke, Luis León Sánchez, Omar Fraile en Thomas De Gendt het bergklassement. De Belg van Lotto Soudal won in 2018 geen etappe in Spanje, maar verzamelde wel een totaal van 95 punten, genoeg voor de witte trui met blauwe bollen. De Gendt is ook de enige Belg die ooit het bergklassement op zijn naam kon schrijven in de Ronde van Spanje.

Ter volledigheid: de recordwinnaar van het bergklassement van de Vuelta a España is José Luis Laguía. De Spanjaard was de beste klimmer in 1981, 1982, 1983, 1985 en 1986.

Laatste tien winnaars bergklassement Vuelta a España

2021: Michael Storer

2020: Guillaume Martin

2019: Geoffrey Bouchard

2018: Thomas De Gendt

2017: Davide Villella

2016: Omar Fraile

2015: Omar Fraile

2014: Luis León Sánchez

2013: Nicolas Edet

2012: Simon Clarke

Vorig jaar

De eerste bergtui kon vorig jaar op een speciale manier veroverd worden. Op de eerste dag stond er namelijk een tijdrit op het programma. In de eerste kilometers van de tijdrit lag een beklimming, de Alto de Castillo. De renner die de beste tijd neerzette op de 2,1 kilometer lange heuvel, werd de eerste drager van de witte trui met blauwe bollen. Die eer was uiteindelijk weggelegd voor Sepp Kuss. De Amerikaan van Jumbo-Visma zei achteraf dat hij er geen doel van had gemaakt, maar dat hij wist dat hij all-in moest gaan op de klim om een goede tijd neer te zetten in de openingstijdrit.

Lang kon Kuss niet genieten van de trui. Op dag drie veroverde Rein Taaramäe een hoop punten, waardoor hij de leiding overnam. De Est hield stand tot en met rit zes. Een dag later stond er een etappe op het menu waar de vluchters voor de overwinning streden. Een ideale dag ook om punten te scoren voor het bergklassement. Michael Storer won de etappe, maar Pavel Sivakov pakte de meeste bergpunten.

De Rus van INEOS Grenadiers verloor de trui weer snel aan Damiano Caruso, die in de negende etappe boven op de Alto de Velefique, een klim van buitencategorie, zegevierde. Een dag later won Storer zijn tweede etappe, waardoor hij steeds verder in de rangschikking van de bergpunten naar boven steeg.

De veertiende etappe van de Ronde van Spanje was een prooi voor Romain Bardet, die op die manier een heleboel punten veroverde. De Fransman van Team DSM had opeens een voorsprong van negentien punten op Caruso, Storer volgde op maar liefst 23 punten. Toch was de strijd nog niet over, want in rit zeventien sloop Storer weer dichter bij zijn Franse ploegmaat.

Een dag later zat hij nog eens mee in de ontsnapping van de dag, waardoor hij op en over Bardet wipte. Het verschil was maar vijf punten, maar de tank van Storer was nog steeds niet leeg. Op de voorlaatste dag van de Vuelta a España scoorde de jonge Australiër maar liefst 21 punten, waarmee hij zijn eerste plaats in het bergklassement veiligstelde. Ploegmaat Bardet werd tweede, Vuelta-winnaar Primož Roglič legde uiteindelijk beslag op plek drie.

Eindklassement bergklassement Vuelta a España 2021

1. Michael Storer (Team DSM) met 80 punten

2. Romain Bardet (Team DSM) met 61 punten

3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) met 51 punten

4. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) met 33 punten

5. Rafel Majka (UAE Emirates) met 33 punten

Puntentelling

Het bergklassement wordt bepaald door alle punten die zijn behaald op beklimmingen, bij elkaar op te tellen. Alle beklimmingen zijn ingedeeld in vijf categorieën, variërend van buitencategorie (zwaar) tot vierde categorie (licht). Op de zware beklimmingen zijn meer punten te verdienen dan op de lichte. De meeste punten zijn op de Cima Alberto Fernández te verdienen, dat is voor de organisatie dit jaar de vijftiende etappe met finish op Sierra Nevada.

Een klim van vierde categorie levert de minste punten op; de winnaar daar krijgt ‘slechts’ 2 punten. De renner die het bergklassement aanvoert, draagt de wit-blauwe bollentrui. Als de leider ook de koploper is in het algemene of puntenklassement, dan mag de volgende in de stand de bergtrui aantrekken.

Bij een gelijke stand geeft de eerste plaats op de Cima Alberto Fernández de doorslag. Als er dan nog steeds sprake is van een gelijke stand, wordt gekeken naar de resultaten op de beklimmingen van eerste, tweede en derde categorie. In het uiterste geval telt de stand in het algemeen klassement.

Klim van buitencategorie, Cima Alberto Fernández: eerste 6 renners

Sierra Nevada

20 – 15 – 10 – 6 – 4 – 2 punten

Klim van 1e categorie: eerste 5 renners

Collada de Brenes, Puerto de San Glorio, Mirador del Fito, Peñas Blancas, Alto del Purche, Puerto de Navacerrada, Puerto de Cotos, Pico Jano, Colláu Fancuaya, Les Praeres, Sierra de la Pandera, Alto de Piornal (2x) en Puerto de la Morcuera

10 – 6 – 4 – 2 – 1 punt

Klim van 2e categorie: eerste 3 renners

Puerto de Opakua, Puerto de Alisas, Alto de la Mozqueta, Puerto de Los Villares, Alto de la Desesperá, Puerto de Navafría, Alto del Vivero (x2), Alto de la Colladona, Alto del Torno Monasterio de Tentudía, Puerto del Piélago (2x) en Puerto de Canencia

5 – 3 – 1 punt

Klim van 3e categorie: eerste 3 renners

Puerto de Herrera Balcón de Bizkaia, Alto de Santo Emiliano Puerto de Perlavia, La Campa, Puerto del Castillo, Puerto de Gontzagarigana Alto de Morga, Puerto de Tenebreo, Alto de la Llama en Puerto de Siete Pilillas

3 – 2 – 1 punt

Klim van 4e categorie: eerste 2 renners

Alto de Amerongse (Amerongse Berg) en Rijzendeweg

2 – 1 punt

Favorieten

Voor de laatste keer dat de winnaar van het bergklassement in de Vuelta ook de eindwinnaar was, moeten we terug naar het jaar 2007. Denis Menchov won dat jaar beide klassementen. Sinds de overwinning van de Rus uit de Raboploeg zijn het steeds aanvallers met goede klimbenen die met het bergklassement gingen lopen. Dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn.

Guillaume Martin is een van de grote favorieten voor het bergklassement. De Fransman van Cofidis was in 2020 al de beste klimmer in de Ronde van Spanje. Martin is ook in staat om een goed klassement te rijden, maar heeft aangegeven dat dat niet zijn doel zal zijn. De focus zal, volgens hem zelf, liggen op ritten winnen. Met die uitspraak bombardeert de 29-jarige renner zich ook als een van de favorieten voor de witte trui met blauwe bollen. Enige minpuntje? Martin zal zijn derde grote ronde in een jaar rijden. In de Giro reed hij driemaal top-10 in een rit, in de Tour moest hij opgeven na de achtste etappe.

Een andere naam om nauwlettend in de gaten te houden is Antonio Pedrero. De 30-jarige renner van Movistar won de derde etappe van de Tour de l’Ain op indrukwekkende wijze. Pedrero reed op 55 kilometer van de finish wereldkampioen Julian Alaphilippe uit zijn wiel, waarna hij sterk stand kon houden tegen de jagende klassementsmannen. Pedrero reed dit jaar al de Giro, waar hij tweemaal in de top-5 finishte van een rit. Daarnaast heeft hij met zes groterondedeelnames veel ervaring, iets wat hem kan helpen in de strijd voor het bergklassement.

Esteban Chaves is een typische renner voor de trui met de bollen. De kleine Colombiaan won al vijf keer een etappe in een grote ronde en heeft met goede noteringen in het algemeen klassement ook al getoond dat hij zijn vorm drie weken kan aanhouden. Dit jaar liet hij zich een aantal keer zien. Zo werd hij tweede op de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, een echte test voor klimmers, en werd hij zevende in het Criterium du Dauphiné. In de Vuelta a Burgos, de voorbereidingskoers op de Vuelta, toonde de renner van EF Education-EasyPost dat zijn klimmersbenen in orde zijn.

Dat laatste geldt ook voor Ruben Guerreiro en Iván Ramiro Sosa. Van beide renners werd op de vooravond van een grote ronde dit jaar veel verwacht, maar kwam het er niet uit. Guerreiro werd getipt als een van dé mannen voor het bergklassement in de Tour, maar startte niet meer in de negende etappe. Sosa daarentegen reed de Giro wel uit, maar kwam er nooit door. De Colombiaan van Movistar liet in de Vuelta a Burgos en Tour de l’Ain tekenen van beterschap zien. Guerreiro, die voor EF Education-EasyPost rijdt, was zeer constant in Burgos. Een zesde plek in het algemeen klassement, voor mannen als Jai Hindley en Wilco Kelderman, was het resultaat.

Om een kans te maken op de overwinning in het bergklassement moet je natuurlijk vooral vrijheid van je ploeg krijgen. Dat zouden Kenny Elissonde en Sébastien Reichenbach, rijdend voor respectievelijk Trek-Segafredo en Groupama-FDJ, wel eens kunnen krijgen. Elissonde won in 2013 al eens een etappe in de Ronde van Spanje en lijkt dit jaar zijn klimmersbenen terug te hebben. Reichenbach is met zijn 33 lentes ook zo’n ancien. De Zwitser is dit seizoen sterk aan het rijden. De laatste maanden lijkt zijn vorm zelfs in stijgende vorm, met een zesde plaats in de Tour de l’Ain als perfecte voorbereiding op de Vuelta. Opschrijven dus!

Wout Poels is een naam die altijd naar voor komt als het gaat om het bergklassement. De Nederlander van Bahrain Victorious heeft tonnen ervaring met maar liefst negentien grote rondes op de teller. Al acht keer eindigde Poels op het podium van een etappe in een van de drie rondes. Ook in de strijd om het bergklassement toonde hij zich vaker. Vorig jaar stond de 34-jarige Nederlander op pole position om de bolletjestrui te winnen in de Tour de France, maar Tadej Pogačar greep daar uiteindelijk toch de macht door in de laatste week twee etappes te winnen. Dit seizoen liep nog niet echt van harte voor Poels, maar in de laatste etappe in Burgos kwam hij toch met de betere klimmers boven.

Negentien grote rondes, dat is immens. Italiaan Domenico Pozzovivo doet er daar nog eens drie bij. De 39-jarige klimmer reed maar liefst zes keer top-10 in de Giro d’Italia en won er in 2012 ook een etappe. In de Ronde van Spanje werd hij ook een keer zesde. Pozzo is een ouderdomsdeken, dat klopt, maar toch blijft hij klimmen op het hoogste niveau. In de Ronde van Italië eerder dit jaar werd hij achtste in het eindklassement, een sterke prestatie. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert zou zomaar eens een gooi kunnen doen naar de eerste plaats in het bergklassement.

Onze laatste favoriet voor het bergklassement is beetje een wildcard. Sergio Higuita kan zich namelijk eventueel ook laten verleiden om mee te doen met de klassementsmannen. Aangezien hij bij BORA-hansgrohe met Jai Hindley, Emanuel Buchmann en Wilco Kelderman de Vuelta zal betwisten, denken wij toch dat de Colombiaan zich zal richten op ritzeges. Vorig jaar bewees Michael Storer dat etappezeges de key zijn in de strijd voor de meeste bergpunten. Higuita beschikt over een ontzettend explosief eindschot, iets wat hem ver kan brengen in de Ronde van Spanje.

Outsiders voor het bergklassement zijn onder meer Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Juan Pedro López (Trek-Segafredo), Ion Izagirre (Cofidis), Nans Peters (AG2R Citroën), David De la Cruz (Astana Qazaqstan), Gino Mäder (Bahrain Victorious), Mark Padun (EF Education-EasyPost) en Jay Vine (Alpecin-Deceuninck).

Favorieten volgens WielerFlits:

