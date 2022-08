Vuelta 2022: Jumbo-Visma ziet met Affini tweede renner uitvallen

Opnieuw een fikse tegenvaller voor Jumbo-Visma in de Vuelta a España: de Nederlandse formatie zal het in de resterende etappes moeten stellen zonder Edoardo Affini. De Italiaanse hardrijder is ziek en moet de wedstrijd verlaten.

“Edoardo Affini zal morgen niet aan de start verschijnen van de tiende etappe van de Vuelta a España. De Italiaan is ziek geworden en kan niet meer verder. Beterschap Edo!”, laat Jumbo-Visma, de ploeg van Affini, vandaag op de tweede rustdag weten via social media. De Italiaan is de tweede renner van Jumbo-Visma die vroegtijdig het strijdtoneel moet verlaten. De Amerikaanse klimmer Sepp Kuss moest zondag wegens koorts al de Vuelta verlaten.

De 26-jarige Affini begon nog zo goed aan de 77ste editie van de Ronde van Spanje. De Italiaan was een belangrijke schakel in de openingsploegentijdrit die werd gewonnen door Jumbo-Visma en nam in de derde etappe de rode leiderstrui over van zijn ploeggenoot Mike Teunissen. Affini kon uiteindelijk één dag genieten van de Maillot Rojo: in de vierde etappe gaf hij het felbegeerde kleinood door aan zijn kopman Primož Roglič.

Bij Jumbo-Visma is het in de Vuelta a España momenteel wonden likken en de schade beperken. Primož Roglič is niet in topvorm en kijkt in het algemeen klassement aan tegen een achterstand van bijna twee minuten op leider Remco Evenepoel. Verder sukkelt ook Mike Teunissen momenteel met zijn gezondheid: de Nederlander had de voorbije dagen last van maag- en darmproblemen en zijn knie.

