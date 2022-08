Koortsige klimknecht Kuss verlaat Vuelta, Jumbo-Visma hoopt dat andere renners opstaan

Update

Niet alleen Remco Evenepoel (die Pieter Serry uit zag vallen) verliest een ploeggenoot in de Vuelta a España, ook zijn concurrent Primoz Roglic heeft een helper minder. Sepp Kuss is koortsig en verlaat de wedstrijd. Dat meldt Jumbo-Visma op sociale media. Maarten Wynants heeft inmiddels op het uitvallen van Kuss gereageerd in gesprek met WielerFlits.

“Helaas, Sepp Kuss zal niet van start gaan in de negende etappe vanwege koorts. Word snel beter, Sepp!”, schrijft Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg heeft nog zeven renners over, inclusief Primoz Roglic. Kuss was op papier de belangrijkste klimknecht van laatstgenoemde, maar in de eerste bergetappes haalde hij niet zijn gebruikelijke niveau. Na acht ritten stond Kuss op de 42ste plek in het algemeen klassement.

Wynants: “Een domper”

Maarten Wynants, ploegleider bij Jumbo-Visma, baalt van het wegvallen van Kuss. “Hij was de laatste man voor Primoz, dus als hij wegvalt, is dat natuurlijk een domper”, zegt de Belg tegen WielerFlits. “Gisteren was hij al minder. Hij klaagde dat hij niet fit was, dat is jammer. Als de op een na beste klimmer van de ploeg er niet bij is, dan is dat altijd een verzwakking.”

“Maar nu is het aan de anderen om op te staan. Al is dat meer in de breedte, dan dat er nog een van het type Sepp is. We zien wel dat de jongens elke dag aan het verbeteren zijn. Sam (Oomen, red.) heeft nog blessures van Polen en zo, dus die betert ook iedere dag. Robert (Gesink, red.) heeft ook lang niet gekoerst, dus daar zit ook een stijgende lijn in. En dan heb je nog Rohan (Dennis, red.), die ook lang niet in competitie is geweest en een echte ronderenner is. Met die Giro van een paar jaar geleden in ons achterhoofd, kan hij mogelijk nog veel opvangen.”

Geen corona

Ook Wout Poels en Pieter Serry verlieten vanochtend de Vuelta. Zij hebben beiden corona. Kuss heeft echter negatief getest op het virus, vertelt Wynants. “Zijn sneltest was negatief, net als de PCR-test. Maar hij heeft koorts en voelt zich niet fit. Dan houdt het op.”

Uitvallers

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9