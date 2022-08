Mike Teunissen ziet af in Vuelta: “Eindelijk wat tijd om te herstellen”

Mike Teunissen rijdt momenteel niet fit rond in de Vuelta a España. Zaterdag en zondag kwam de Limburger van Jumbo-Visma als laatste over de finish en dat komt onder meer door maag- en darmproblemen. Ook had hij gisteren verband om zijn knie. “Ik kon niet op de fiets blijven”, schrijft Teunissen op sociale media.

Ploegleider Grischa Niermann gaf na de finish van de bergetappe naar Les Praeres al aan dat Teunissen niet fit is. Op zijn Instagram kan de rodetruidrager van Utrecht er zelf wel om lachen. “Ik kon niet op de fiets blijven en had ook wat andere problemen”, zegt hij met een poep-emoji bijgevoegd, waarschijnlijk verwijzend op een sanitaire stop tijdens de etappe.

“Ik was wel in staat om de finish te halen, alweer. Morgen heb ik eindelijk wat tijd om te herstellen. Mij effkes nie bellen nie“, doelt Teunissen op de rustdag. “Ik heb wel de juiste ondersteuning gekregen. Bedankt, Maarten Wynants.”

Bij Jumbo-Visma is het in de Vuelta a España momenteel de schade beperken. Primož Roglič is niet in topvorm en kijkt in het algemeen klassement aan tegen een achterstand van bijna twee minuten op leider Remco Evenepoel. Sepp Kuss moest zondag ziek opgeven, Chris Harper lag bij een valpartij en Teunissen is dus ook aan het kwakkelen.