Niermann ziet Roglic bijna minuut verliezen op Evenepoel: “Geen goede dag”

Jumbo-Visma heeft ‘geen goede dag’ achter de rug in de Vuelta a España, volgens ploegleider Grischa Niermann. Kopman Primož Roglič verloor bijna een minuut op leider Remco Evenepoel op de steile slotklim naar Les Praeres. “Primož is nog niet 100%, maar hij is dichtbij en doet nog mee”, vertelt Niermann tegen Eurosport.

De teleurstelling is groot in het kamp van Jumbo-Visma. “We hoopten dat Primož bij Evenepoel kon blijven, maar niemand kon Remco volgen. Hij is niet voor niets de leider. Dit was ook een eerlijke klim. De beste is weggereden van de rest”, aldus Niermann. “We hadden ook niet verwacht dat hij weg zou rijden van Remco, want dan zouden we wel achtervolgd hebben en voor de ritzege gereden hebben. Vandaag wilden we de schade beperken.”

“Het gat is groot, dat klopt. Maar Primož heeft schade beperkt, en we hebben nog twee weken te gaan”, zegt de Duitse ploegleider. Na de rustdag wacht dinsdag een tijdrit van ruim 30 kilometer naar Alicante. Dan kijkt Roglič bij de start aan tegen een achterstand van 1.53 minuut op Evenepoel. “Ik verwacht geen groot gat dinsdag tussen Primož en Remco, maar er zijn ook andere renners op wie we tijd willen pakken. We blijven strijden, maar uiteraard hadden we graag dichterbij willen staan.”

Niet alleen het tijdverlies van Roglič is een tik voor Jumbo-Visma. Eerder vandaag moest Sepp Kuss ziek opgeven. “En helaas is ook Mike Teunissen niet fit”, voegt Niermann daar nog aan toe, “en lag Chris Harper bij een valpartij vlak voor finish, hopelijk is hij oké. Het was dus geen goede dag, maar de strijd voor de Vuelta is nog niet verloren.”