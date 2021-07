Vuelta 2021: Team DSM met Bardet, Hindley, Arensman en Tusveld

Team DSM is de eerste ploeg die de definitieve selectie voor de aankomende Vuelta a España heeft gepresenteerd. De Duitse formatie rekent op klimmers Romain Bardet en Jai Hindley in de Spaanse rittenkoers. Met Thymen Arensman en Martijn Tusveld staan twee Nederlanders aan de start.

De sprinter van dienst voor Team DSM is Alberto Dainese. De jonge Italiaan is bezig aan zijn tweede seizoen als prof en maakt zijn debuut in een grote ronde. Ploegleider Matt Winston noemt het een sterke ploeg. “We zijn erg gemotiveerd om het seizoen van Team DSM op een hoog niveau af te sluiten en topuitslagen te behalen”, vertelt hij.

“We kiezen voor een offensieve aanpak met dit team. De eerste focus ligt op ritzeges en we gaan zien waar dat ons brengt. De benadering van de wedstrijd kunnen we tijdens de Vuelta gaan vormen”, aldus Winston.

Onzekerheid over Hindley

Overigens is er nog twijfel over de deelname van Hindley. “Hij herstelt nog altijd van zijn blessure uit de Giro d’Italia. Hij heeft wat ups en downs gehad, dus we maken een definitieve beslissing als de start dichterbij komt”, geeft de ploegleider aan. Hindley, die volgend jaar voor BORA-hansgrohe rijdt, stapte uit de Giro met zadelpijn.

Opvallende renners die afwezig zijn binnen de ploeg van Team DSM, zijn die van Ilan Van Wilder en Andreas Leknessund. Beide talenten stonden op de voorlopige lijst voor de Vuelta, maar willen vanwege problemen met de ploegleiding graag vertrekken.

Selectie Team DSM voor de Vuelta a España 2021 (14 augustus-5 september)

Thymen Arensman

Romain Bardet

Alberto Dainese

Nico Denz

Chad Haga

Jai Hindley

Michael Storer

Martijn Tusveld