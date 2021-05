Giro 2021: Jai Hindley staakt de strijd vanwege zadelpijn

Jai Hindley gaat vandaag niet meer van start in de veertiende etappe van de Giro d’Italia. In de afgelopen dagen al kampte de Australische renner van DSM met zadelpijn, die alsmaar heviger werd. Hij keert nu terug naar huis om te herstellen.

Dit was niet de manier waarop hij de Giro wilde beëindigen, vertelde Hindley. “De ploeg heeft me zo veel mogelijk proberen te helpen, maar de situatie verbeterde niet en ik kan echt niet verder. Ik ben heel teleurgesteld. Ik heb hard gewerkt om hier te staan en te vechten voor een plaats op het podium, maar er is geen andere optie. Vanuit huis blijf ik de ploeg steunen en hopelijk kom ik snel terug in actie.”

De Australische renner eindigde vorig jaar op het podium in de Giro. In de roze leiderstrui begon hij aan de afsluitende tijdrit naar Milaan, maar daarin verloor hij de eindzege uiteindelijk aan Tao Geoghegan Hart. Hij begon het nieuwe jaar met een achttiende plaats in Parijs-Nice en werkte vervolgens via de Ronde van Catalonië en de Tour of the Alps naar de Giro toe. Daarin stond hij na dertien etappes op de 25e plaats, op ruim zeventien minuten van het roze.

‘Ongelooflijke hoeveelheid pijn’

“We vinden het echt jammer om Jai niet meer bij ons te hebben vandaag. De afgelopen maanden heeft hij zo hard gewerkt om in zijn beste vorm naar de Giro te komen. Het is heel jammer dat zijn ronde op deze manier moet eindigen”, liet ploegleider Matt Winston via Team DSM weten. “Zijn doorzettingsvermogen en vastberadenheid van de afgelopen dagen hebben laten zien wat voor een renner hij is.”

Volgens Winston streed Hindley tegen een ‘ongelooflijke hoeveelheid pijn’ om toch maar wat voor de ploeg te kunnen betekenen. “Dit was echt een heel moeilijke beslissing voor de ploeg en Jai. We gaan hem missen in onze geweldige groep renners en stafleden, maar het was de enige juiste beslissing. Jai moet nu eerst thuis gaan herstellen en wij blijven hier achter om aan onze doelen in deze Giro te blijven werken.”