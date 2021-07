Ook talenten Andreas Leknessund en Felix Gall willen weg bij Team DSM

De Noor Andreas Leknessund (22) en de Oostenrijker Felix Gall (23) willen na diverse incidenten hun doorlopende contact bij Team DSM op het einde van dit jaar verbreken. Eerder meldde WielerFlits reeds dat het Belgische talent Ilan van Wilder (21) na een gesprek met de leiding van de ploeg helemaal klaar is met Team DSM. Alle drie deze jonge renners worden inmiddels bij andere ploegen aangeboden. Dat hebben meerdere bronnen aan WielerFlits bevestigd.

Steeds meer renners bij Team DSM lopen vast in de protocollen van deze ploeg waar bijna geen flexibiliteit bestaat. De problemen ontstaan doordat de leiding continu eerder gemaakte afspraken niet nakomt, materiaal niet of niet op tijd aan de renners levert en hen voor kosten laat opdraaien die bij vrijwel alle andere WorldTour-ploegen voor rekening van het team zijn.

Leknessund staat bekend als een van de meest talentvolle renners van zijn leeftijd. De Noor stond in eerste instantie zelfs nog hoger op het lijstje bij Jumbo-Visma dan zijn landgenoot Tobias Foss. Toch wist Team DSM het Scandinavische talent aan te trekken.

Leknessund werd vorig jaar Europees kampioen tijdrijden bij de beloften en reed in die categorie in diverse koersen een kort klassement. Zo won hij de Giro dell Regione Friuli. Dit jaar is hij voor de Noorse ploeg afgevaardigd voor de Olympische Spelen in Tokyo, maar dit zag Team DSM in eerste instantie niet zitten. Ook hij kreeg vervolgens problemen over het door het team beloofde programma. De Noor heeft nog een contract tot eind 2023 bij de Duits/Nederlandse formatie en daar wil de leiding hem aan houden.

Wereldkampioen bij junioren

De Oostenrijker Felix Gall werd in 2015 in Richmond wereldkampioen bij de junioren. Vanaf 2017 komt hij uit voor de opleidingsploeg van Team DSM (destijds Team Sunweb). Hij heeft nog een contract tot eind 2022 maar hoopt na dit seizoen naar een ander team te kunnen overstappen.

Vorige week meldde WielerFlits over de problemen tussen Team DSM en Ilan van Wilder. De Jonge Belg werd in 2019 derde in de Tour de l’Avenir. Na een moeilijk eerste jaar bij de profs, waarbij hij lange tijd door een knieblessure werd gehinderd, pakt hij dit seizoen de draad weer goed op. Zo maakte hij indruk in tijdriten met een vierde plaats in de Ronde van Romandië en vijfde plek in de Dauphiné. De Belg had de toezegging dat hij zich dit jaar op de Vuelta a España kon richten, maar inmiddels in hij daar al van het programma afgehaald. Van Wilder ligt nog vast tot eind 2022.

De leiding van Team DSM heeft in het verleden diverse contracten verbroken wanneer bleek dat de renner en ploegleiding niet meer op dezelfde lijn zitten. De afgelopen jaren werden de contracten van Marcel Kittel, Warren Barguil, Edward Theuns, Tom Dumoulin, Michael Matthews al ontbonden. Begin dit jaar werd ook Marc Hirschi aan dat rijtje toegevoegd. Nu schijnt de ploeg zich hard te maken om iedereen aan zijn contract te houden.

WielerFlits heeft de afgelopen dagen diverse malen geprobeerd om teammanager Iwan Spekenbrink te bellen, maar kreeg geen gehoor. Gisteren wist WielerFlits te melden dat John Degenkolb (32) terugkeert naar de ploeg, Team DSM, waar hij in het verleden reeds vijf jaar in dienst was.