Vrijdag, de dertiende: Hoe vergaat het Yentl Bekaert, Arne Baers en Ferre Geeraerts?

Deze winter lanceert WielerFlits een nieuwe rubriek: Vrijdag, de dertiende. Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Deze week een terugblik op de prestaties van onze eerste drie crossers in deze reeks. Hoe is het hen vergaan de weken erna?

Yentl Bekaert (23, dertiende in de Exact Cross Kruibeke)

“Dit jaar wil ik af en toe top-10 rijden. Ik kijk dan vooral naar de moddercrossen, daar hou ik wel van. Een cross met wat hoogteverschil, ligt me ook. Maar het parcours moet wel niet te technisch zijn. Naast die top-10 plaatsen, wil ik ook een constant seizoen rijden. Maar een aantal keer pieken zou ook goed voor mij zijn.”

En die piek kwam er voor Bekaert, al was het maar in Tsjechië. Vorig weekend wist de crosser van Baloise Trek Lions namelijk een podiumplaats te bepalen in de Toi Toi Cup in Jicin (C2); hij werd er derde. Dat een deel van het crosspeloton is neergestreken in de VS, biedt hem kansen. In Belgische crossen wist Bekaert zijn dertiende plek niet te verbeteren; in de Exact Cross Beringen werd hij vijftiende en in Meulebeke eindigde hij als 24ste.

Vrijdag, de dertiende: Yentl Bekaert is een moddervreter

Arne Baers (20, dertiende in de Exact Cross Beringen)

“De echte top van de U23 is nog iets beter en sterker, dat moet ik toegeven. Ik hoop echter dat ik in de komende twee jaar de aansluiting kan maken naar de top van de beloften, dat is het doel. Daarnaast heb ik dit jaar de top-15 voor ogen in de elite-categorie, dat is een soort mijlpaal voor derdejaars beloften. Het zou heel goed zijn om een vaste waarde te worden in de top-15.”

Sinds zijn dertiende plaats in Beringen reed Baers nog maar twee crossen. In Meulebeke kwam hij tussen de elites tot een negentiende plaats, maar in Frankrijk behaalde het talent van Tormans CX zijn eerste top-10 van het seizoen. Afgelopen weekend in de Brumath Cross Days (C2) wist hij zesde te worden in de door Diether Sweeck gewonnen cross.

Vrijdag, de dertiende: Arne Baers wil aansluiting maken met beloftentop

Ferre Geeraerts (19, dertiende in de Radquer Mettmenstetten)

“Ik wil vanaf november mezelf kunnen tonen in de crossen die we als beloften apart kunnen rijden. Een goede startpositie is daar ontzettend belangrijk. Al scoor ik maar 1 UCI-punt, daardoor schuif ik meteen één à twee rijen op aan de start. In oktober ga ik dus ook voornamelijk in het buitenland crossen, in de hoop om een keer top-10 te rijden.”

Geeraerts is bezig aan een constant seizoen, waarin hij telkens tussen plek 10 en 20 eindigt. Zijn beste uitslag tot nu toe was de elfde stek in de Radcross Illnau, waarmee hij dus erg dicht bij een top-10 zat. In Mettmenstetten eindigde hij dus als dertiende. Na eerdere crossen in Duitsland, Nederland en Zwitserland streek de belofte deze week neer in Spanje, om er de veldrit van Lago de As Pontes achttiende te worden. Kortom, Geeraerts jaagt nog op dag ene UCI-punt.`

Vrijdag, de dertiende: Ferre Geeraerts gaat ver voor 1 UCI-punt