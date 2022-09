Vrijdag, de dertiende: Yentl Bekaert is een moddervreter

Special

Deze winter lanceert WielerFlits een nieuwe rubriek: Vrijdag, de dertiende. Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien in Exact Cross Kruibeke: Yentl Bekaert.

“Je hebt geluk, ik werd op het einde nog net ingehaald door een Fransman. Anders moest je het in het Frans gaan doen”, lachte Bekaert ons toe. Dus bij deze, bedankt David Menut!

‘Moest vroege inspanning bekopen’

Bekaert reed zichzelf in de Exact Cross in Kruibeke nadrukkelijk in de kijker. De 23-jarige crosser koerste in de eerste rondes namelijk constant in de top-5. Een goede start dus, en dat ondanks dat Bekaert niet op de eerste twee rijen kon starten. “Het liep vlak na de start een beetje omhoog, daardoor kon ik meteen een hoop renners inhalen. Daarna zat ik best snel bij de eerste vijf. Ik denk dat ik het een ronde of drie kon volhouden, maar daarna moest ik die inspanning bekopen”, vertelde hij aan WielerFlits.

Desondanks een knappe eerste twintig minuten van Bekaert. De jonge renner kwam vervolgens rond positie elf à twaalf terecht, in de slotronde verloor hij nog een positie. “Ik had zeker een goed gevoel. Ook op training voelde ik me echt sterk. Ik heb een redelijk goede zomer gehad, alleen heb ik wat pech gehad in het wegseizoen. Voornamelijk de hitte speelde me af en toe parten.”

‘Crossen in de modder is mijn ding’

De West-Vlaming is geen alledaagse crosser. Bekaert, een elite-zonder-contract, is namelijk nog steeds aan het studeren. Hij volgt een opleiding electronica-ICT. Momenteel zijn het zijn laatste maanden als student, na dit semester is Bekaert in principe afgestudeerd. “Ik ben in mijn vrije tijd graag creatief bezig met projecties te realiseren. Zaken rond electronica of ICT interesseren mij.”

Vorig seizoen reed Bekaert een constant jaar met voornamelijk uitslagen die tussen positie tien en twintig lagen. Op het einde van het jaar, in Oostmalle, reed de crosser van Baloise-Trek Lions voor het eerst top-10 in een C1-cross. “Dit jaar wil ik af en toe top-10 rijden. Ik kijk dan vooral naar de moddercrossen, daar hou ik wel van. Een cross met wat hoogteverschil, ligt me ook. Maar het parcours moet wel niet te technisch zijn”, aldus Bekaert.

“Naast die top-10 plaatsen, wil ik ook een constant seizoen rijden. Aan de andere kant doe ik dat al een aantal jaar, zonder echte uitschieters. Een aantal keer pieken, zou met andere woorden ook goed voor mij zijn.”

Een groot nadeel voor Bekaert in de jacht op noteringen in de top-10: zijn startpositie. Door de vele Wereldbekers, is het voor renners als Bekaert niet makkelijk om veel punten te scoren (die de startpositie bepalen), aangezien de Wereldbekercrossen zwaar doorwegen. “De puntenachterstand is daardoor vaak écht groot. Dat is zeker niet makkelijk.”

Strijd om de punten: “Dat is echt niet vanzelfsprekend”

Bekaert blijft echter niet bij de pakken zitten en ziet crossen in het buitenland als een van de oplossingen. “Zo kan ik toch wat punten scoren. Om als Belg de selectie voor een Wereldbekercross te halen, is echt niet vanzelfsprekend. Dit seizoen zal ik dus ook een aantal keer naar het buitenland gaan. Dat zal al zeker het geval zijn als de Wereldbekers in Amerika op het programma staan, want dan wordt er niet in België of Nederland in het veld gereden”, legde Bekaert uit.

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!

Profiel Yentl Bekaert Naam: Yentl Bekaert

Land: België

Leeftijd: 23 jaar

Geboorteplaats: Roeselare, België

Categorie: Elite mannen

Ploeg: Baloise-Trek Lions

Favoriete cross: Gavere

Als ik geen crosser was, was/had ik: Job in de electronica of ICT

Bijgelovig: Nee, ook geen ongeluksgetal

Carrièredoel: Profrenner worden