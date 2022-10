Vrijdag, de dertiende: Ferre Geeraerts gaat ver voor 1 UCI-punt

Interview

Deze winter lanceert WielerFlits een nieuwe rubriek: Vrijdag, de dertiende. Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien in Radquer Mettmenstetten: Ferre Geeraerts.

“Als mensen de vraag krijgen of ze eens een aantal crossers kunnen opnoemen, hoor je de namen van Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en anderen. Ik droom ervan dat in de toekomst mijn naam in dat rijtje komt en dat mensen aan mij denken bij die vraag. Meedraaien in de Belgische top in het veld en op die manier carrière maken, lijkt me fantastisch”, vertelde Geeraerts ons aan het einde van het gesprek. Aan ambitie alvast geen gebrek.

’s Nachts naar Zwitserland

“Ik had eigenlijk meer verwacht van mijn trip naar Zwitserland”, legt Geeraerts uit over zijn dertiende plek in de Radquer Mettmenstetten. “De start verliep niet goed. Ik zat aan de verkeerde kant van de weg en werd opgehouden. Ik dook daardoor pas als negentiende het veld in, waarna ik ook nog ben gevallen. Uiteindelijk kon ik nog wel een hoop renners inhalen, maar richting de top-10 rijden zat er niet meer in. Daar had ik de benen niet meer voor.”

De zege in Mettmenstetten ging naar Kevin Kuhn, die een week eerder ook in Illnau won. “De crossers die aan de start staan van die veldritten zijn eigenlijk beter dan de meeste mensen denken. Kuhn en Timon Rüegg (die derde werd, red.) zijn bijvoorbeeld echt sterke crossers. Ik wist op voorhand dat ik een goede dag moest hebben om top-10 te rijden, maar dat was wel mijn doel. Ik ben niet tevreden met mijn wedstrijd, maar aan de andere kant rijd ik weer top-20 in een UCI-veldrit.”

Zo’n trip naar Zwitserland is overigens niet vanzelfsprekend. In totaal moest Geeraerts zeven uur in de auto zitten, afgelopen weekend moest dat zelfs in de nacht gebeuren. “Ik ben om half vier opgestaan om te vertrekken naar de cross. Ik heb wel goed kunnen slapen in de auto, maar we kwamen pas om half elf aan in Mettmenstetten. Na wat op de rollen te rijden en te eten, moest ik al snel gaan verkennen en dan ook de wedstrijd rijden.”

1 UCI-punt maakt wereld van verschil

Geeraerts en zijn entourage trokken dit seizoen al meerdere malen naar het buitenland. Twee keer Duitsland, een keer Nederland en twee keer Zwitserland. “Dat heeft alles te maken met de UCI-punten. Ik ga naar het buitenland om C2-crossen te rijden en daar UCI-punten te sprokkelen. In zo’n C2-cross moet je top-10 rijden om die punten te scoren. In Illnau werd ik elfde, daar was ik er echt dichtbij. Ik heb dus vertrouwen dat het erin zit.”

Het klinkt misschien bijzonder, elk weekend zo veel kilometers reizen om ergens in het buitenland top-10 te rijden, maar er zit wel degelijk een reden achter. “Ik wil vanaf november mezelf kunnen tonen in de crossen die we als beloften apart kunnen rijden. Een goede startpositie is daar ontzettend belangrijk. Al scoor ik maar 1 UCI-punt, daardoor schuif ik meteen één à twee rijen op aan de start. Dat is een wereld van verschil.” De 19-jarige Vlaams-Brabander moet in die U23-categorie namelijk heel wat internationale renners voor zich dulden aan de start. “Zij kunnen allemaal Wereldbekers rijden, waar je zo goed als altijd UCI-punten kan scoren. Als Belg is het met andere woorden echt moeilijk om daar tegen te moeten boksen.”

Tips en tricks van Niels Albert

“In oktober ga ik dus ook voornamelijk in het buitenland blijven crossen, in de hoop om een keer top-10 te rijden. Een keer top-10 is goed, ik heb niet meer nodig dan 1 punt.” Geeraerts wordt in die puntenjacht ondersteund door zijn team, Young Cycling Talent Demer en Dijle. Naast dat team, krijgt de jonge crosser hier en daar ook wat tips van een tweevoudig wereldkampioen veldrijden. Geeraerts is namelijk afkomstig van Baal en is een vaste klant in de fietswinkel van Niels Albert. “Hij geeft me altijd goede raad. Zeggen welke trainingen ik kan doen om mijn vaardigheden te verbeteren, aangeven wat voor materiaal ik waar moet gebruiken; Niels geeft goede tips.”

Geeraerts, die kinesitherapie studeert aan de KU Leuven, rijdt in de zomer ook steeds een campagne op de weg. “Ik vind eigenlijk vooral het tijdrijden leuk. Vorig jaar deed ik dat voor het eerst en dat ging meteen goed. In mijn derde tijdrit werd ik zevende op het BK bij de junioren (voor onder meer Vlad Van Mechelen, red.). Ik voel dat ik bij elke tijdrit nog veel progressie maak.”

Tijdrijden als tweede favoriete discipline: “Volgend jaar top-3 op BK bij beloften”

Deze zomer werd de Balenaar provinciaal kampioen tijdrijden bij de beloften. “Een trui is altijd mooi. Ik hoop echter dat ik kan blijven groeien en dichter bij de top kan komen. Het doel is om volgend jaar top-3 te rijden op het BK in de U23-categorie. Wie weet kan ik dan mee naar het EK of WK tijdrijden als reserve. Dat zou heel cool zijn.”, sloot Geeraerts af.

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!

Profiel Ferre Geeraerts Naam: Ferre Geeraerts

Land: België

Leeftijd: 19 jaar

Geboorteplaats: Baal, België

Categorie: Beloften mannen

Ploeg: Young Cycling Talent Demer en Dijle

Favoriete cross: Koppenberg

Als ik geen crosser was, was ik: Mecanicien, ik wil in de veldritwereld blijven

Bijgelovig: Niet echt, wel vaste rituelen voor start

Carrièredoel: Deel uitmaken van Belgische top