Vorig jaar drie WorldTour-teams in Tour de l’Ain, dit jaar twaalf maandag 22 juni 2020 om 14:28

De organisatie van de Tour de l’Ain heeft bekendgemaakt dat begin augustus liefst twaalf WorldTour-ploegen aan de start staan. Dat zijn er liefst negen meer in vergelijking met vorig seizoen, toen er slechts drie teams van het hoogste niveau meededen.

Groupama-FDJ, AG2R La Mondiale en Katusha-Alpecin waren vorig jaar van de partij in de Franse rittenkoers, die destijds in mei op de planning stond. Cofidis was ook van de partij, maar reed toen nog op een ProContinentale licentie.

Dit jaar is de interesse in een deelname aan de Tour de l’Ain extra groot, omdat het een van de weinige wedstrijden in Frankrijk is die in voorbereiding op de Tour de France gereden kan worden. De driedaagse staat op het programma van 7-9 augustus.

Grote opkomst

Dinsdag maakt de organisatie bekend welke teams aan de start staan, maar van Jumbo-Visma (o.a. Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Steven Kruijswijk), Team Ineos (o.a. Egan Bernal), Trek-Segafredo (o.a. Bauke Mollema, Richie Porte) AG2R La Mondiale (o.a. Benoît Cosnefroy), Cofidis (o.a. Guillaume Martin, Jesús Herrada) weten we al dat ze deelnemen. Het lijkt daarmee een eerste krachtmeting voor de Tour te worden.

De startlijst van de Tour de l’Ain wordt gecompleteerd door zes ProTeams (waaronder Arkéa-Samsic met Nairo Quintana en Circus-Wanty Gobert), vier continentale ploegen en twee nationale selecties met beloftenrenners.

Tour de l’Ain 2020 – Rittenschema (7-9 augustus)

Etappe 1: Montréal-la-Cluse – Ceyzeriat (139,5 km)

Etappe 2: Lagnieu – Lélex Monts Jura (140 km)

Etappe 3: Saint-Vulbas – Grand Colombier (143 km)*

* Laatste 110 kilometer identiek aan die van de 15e etappe van de Tour de France naar de Grand Colombier

24 équipes seront au départ du 32ème Tour de l'Ain – Solimut Mutuelle de France

👉🏼 12 World Teams

👉🏼 6 Pro Teams

👉🏼 4 Continentales Teams

👉🏼 2 sélections nationales U23 L'annonce des équipes dès demain 🤩 pic.twitter.com/NEt80ERu4s — Tour de l'Ain (@tourdelain) June 22, 2020