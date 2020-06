Quintana en Barguil via Dauphiné naar Tour maandag 8 juni 2020 om 16:45

Arkéa-Samsic heeft ervoor gekozen om Nairo Quintana en Warren Barguil allebei het Critérium du Dauphiné te laten rijden in aanloop naar de Tour de France. Quintana hervat het seizoen in de Tour de l’Ain. Dit in tegenstelling tot Barguil, die begin augustus de Route d’Occitanie rijdt.

Zo werken de kopmannen toch ietwat verschillend toe naar het hoofddoel, en dat heeft een reden. “Met Arkéa-Samsic willen we dit jaar het klassement van de Europe Tour winnen”, zegt manager Emmanuel Hubert. “Met onze kopmannen in de Tour de l’Ain en de Route d’Occitanie is dat een mooie kans om punten te scoren. Via dat klassement kunnen we deuren openen naar de WorldTour-wedstrijden van 2021.”

“Het Critérium du Dauphiné dient voor ons als generale repetitie op de Tour de France. Het is de ideale voorbereiding op de Tour, ook al is de koers dit jaar ingekort”, gaat Hubert verder. “Nairo en Warren hebben dit jaar al samen gekoerst en in de Dauphiné kunnen ze hun automatismen nog meer verfijnen. Dat Nairo dit jaar op het eindpodium van de Tour de France wil staan, is geen geheim meer. We starten met grote ambities, maar blijven ook bescheiden omdat we weten dat het niveau altijd erg hoog is. Geen concurrent of team zullen wij onderschatten.”

Programma Nairo Quintana

Tour de l’Ain (7-9 augustus)

Critérium du Dauphiné (12-16 augustus)

Tour de France (29 augustus-20 september)

Programma Warren Barguil

Route d’Occitanie (1-4 augustus)

Critérium du Dauphiné (12-16 augustus)

Tour de France (29 augustus-20 september)