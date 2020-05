Bauke Mollema rijdt Tour en Vuelta, Vincenzo Nibali naar Giro maandag 18 mei 2020 om 17:39

Bauke Mollema is tijdens de komende Tour de France een van de kopmannen van Trek-Segafredo in de Tour de France. Die rol deelt de Nederlandse klassementsrenner met Richie Porte. Een maand later zal Mollema in de Vuelta a España jagen op ritzeges. Vincenzo Nibali zal zich richten op een goed klassement in de Giro d’Italia.

“Mijn doelen voor de rest van dit seizoen blijven eigenlijk hetzelfde”, zegt Mollema. “Ik kijk ernaar uit om weer te kunnen koersen. Tot nu toe moest ik vooral fit blijven, maar met een nieuwe kalender kunnen we toewerken naar onze doelen. Het worden drukke maanden, maar ik hoop dat ik de fans weer kan laten juichen.”

Porte weet niet wat hij kan verwachten van een Tour in september. “Ik verwacht dat het niet zo warm wordt als normaal, maar het weer kan wel grilliger zijn in de bergen”, voorspelt hij. “Het vuur is wel weer opgelaaid richting de Tour, maar las je negen weken niet hebt kunnen fietsen op de weg, zorgt dat wel voor een schok in het lichaam. In het wielrennen heb je een doel nodig, dus het is goed dat we nu ergens naartoe kunnen werken.”

Mollema en Porte zullen, als alles doorgaat zoals gepland, weer in actie komen tijdens de Tour de l’Ain in Frankrijk. Dit rittenkoers staat van 7-9 augustus op de kalender.

Nibali met Ciccone in Giro d’Italia

In de Giro d’Italia voert Vincenzo Nibali de troepen van Trek-Segafredo aan, met landgenoot Giulio Ciccone aan zijn zijde. “Deze kalender brengt een golf van positiviteit en optimisme, in een heel moeilijk seizoen”, zegt de Haai van Messina. “Ons wacht een schema vol met koersen in slechts drie maanden. We moeten alles doen om klaar te zijn. Ik focus mij op een voornamelijk Italiaans programma waarin de Giro centraal staat. Ik wacht ook nieuws af over het WK.”

Nibali zal in juli een hoogtestage afwerken. Hij kijkt uit naar de nieuwigheden, zoals najaarsbeklimmingen in de Giro en Milaan-San Remo in augustus. “Maar ik houd van nieuwe uitdagingen. Vanaf de eerste hoogtestage in juli kan ik mij vier maanden volledig onderdompelen. Ik ben gemotiveerd en optimistisch dat we weer kunnen koersen”, aldus Nibali, die zijn seizoen zou moeten beginnen op 1 augustus in Strade Bianche.