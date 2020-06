Kopmannen van Cofidis kennen programma vrijdag 19 juni 2020 om 09:44

Christophe Laporte, Guillaume Martin en Jesús Herrada zijn namens het Franse Cofidis klaar voor de herstart van het seizoen. Sprinter Laporte richt zich op de Tour de France en de kasseiklassiekers, terwijl klimmers Martin en Herrada worden uitgespeeld in de Tour en Vuelta.

We beginnen met het programma van Laporte. De 27-jarige renner maakt zijn rentree in de Franse rittenkoers La Route d’Occitanie. De Fransman hoopt zich in deze wedstrijd voor te bereiden op Milaan-San Remo, twee jaar geleden eindigde hij nog als dertiende in de Italiaanse klassieker.

Laporte zal vervolgens meedoen aan de Tour du Limousin, het Frans kampioenschap op de weg en de Ronde van Frankrijk. De sterke sprinter zal in de Tour rekening moeten houden met sprintkopman Elia Viviani. Na de Tour volgen nog optredens in Parijs-Bourges, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Combinatie Tour-Vuelta

Martin maakt net als Laporte deel uit van de Tourselectie, maar kiest wel voor een andere aanloop richting de belangrijkste wedstrijd van het jaar. De ranke klimmer rijdt de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné. Martin zal tussen de Tour en de Vuelta nog deelnemen aan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Herrada kiest in aanloop naar de Tour ook voor de Mont Ventoux Dénivelé Challenge (waar hij zijn titel hoopt te verdedigen) en de Tour de l’Ain, maar zal eveneens aan de start staan van de Ronde van Lombardije. De Spaanse puncheur zal na de Ronde van Frankrijk ook zijn opwachting maken in de Ardennenklassiekers, om vervolgens te starten in de Vuelta.

Elia Viviani

Cofidis heeft verder nog laten weten dat Viviani in de maanden augustus en september zal uitkomen in La Route d’Occitanie, de Bretagne Classic-Ouest-France, Milaan-San Remo en de Tour de France. De Italiaan weet nog altijd niet zeker of hij dit seizoen de Giro d’Italia zal betwisten en welke wedstrijden hij zal rijden in de maanden oktober en november.

Programma kopmannen Cofidis

Jesús Herrada

Mont Ventoux Dénivelé Challenge (6 augustus)

Tour de l’Ain (7-9 augustus)

Ronde van Lombardije (15 augustus)

Spaans kampioenschap op de weg (23 augustus)

Tour de France (29 augustus-20 september)

Waalse Pijl (30 september)

Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober)

Vuelta a España (20 oktober-8 november)

Christophe Laporte

La Route d’Occitanie (1-4 augustus)

Milaan-San Remo (8 augustus)

Tour du Limousin (18-21 augustus)

Frans kampioenschap op de weg (23 augustus)*

Tour de France (29 augustus-20 september)

Parijs-Bourges (8 oktober)

Ronde van Vlaanderen (18 oktober)

Parijs-Roubaix (25 oktober)

Guillaume Martin

Mont Ventoux Dénivelé Challenge (6 augustus)

Tour de l’Ain (7-9 augustus)

Critérium du Dauphiné (12-16 augustus)

Frans kampioenschap op de weg (23 augustus)*

Tour de France (29 augustus-20 september)

Waalse Pijl (30 september)

Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober)

Vuelta a España (20 oktober-8 november)

Elia Viviani

La Route d’Occitanie (1-4 augustus)

Milaan-San Remo (8 augustus)

Bretagne Classic-Ouest-France (25 augustus)

Tour de France (29 augustus-20 september)

* Het is nog niet zeker of de Franse kampioenschappen dit jaar zullen plaatsvinden.