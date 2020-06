Dit weten we over het programma en de (voorlopige) selecties van Jumbo-Visma

Het is voorlopig nog met een paar vraagtekens. Covid-19 blijft immers onvoorspelbaar. Maar Jumbo-Visma heeft in grote lijnen zijn programma en bijhorende selecties voor de komende weken en maanden op papier. WielerFlits legde zijn oor te luister en somt de belangrijkste zaken op.

De troepen van teammanager Richard Plugge starten hun voorbereiding op de Tour de France – het absolute hoofddoel van dit wielerjaar – met een hoogtestage in Tignes, het skistation in de Franse Alpen. Daar trekt de volledige Tourploeg naartoe. De rest van het team gaat op stage naar Oostenrijk.

In onderstaand lijstje vindt u het voorlopige programma en de belangrijkste selecties tot eind augustus. “Al zijn die maar zo definitief als de situatie dat op dit moment toelaat”, aldus woordvoerder Ard Bierens. “Stel dat er door omstandigheden een wedstrijd wegvalt, dan is het logisch dat de kopmannen dan ingepast worden in een andere koers.” De selecties hieronder zijn zeker niet volledig, maar geven ons wel een inzicht in hoe de ploeg de rest van het seizoen aanpakt.

Programma en selecties:

Ronde van Burgos (28 juli – 1 augustus): selectie met George Bennett en Sepp Kuss als enige renners uit de Tourploeg. Ook Timo Roosen.

Strade Bianche (1 augustus): selectie rond kopmannen Wout van Aert, Mike Teunissen en Amund Grøndahl Jansen. Hoofdzakelijk de klassieke kern.

Heistse Pijl (1 augustus): Jumbo-Visma staat ook aan de start van de Heistse Pijl, waar Dylan Groenewegen als kopman wordt uitgespeeld.

Milaan-Turijn en Milaan-San Remo (5 en 8 augustus): in beide wedstrijden zal de selectie quasi-dezelfde zijn als die van de Strade Bianche, met dat verschil dat Timo Roosen na de Ronde van Burgos de oversteek naar Italië maakt.

Ronde van Polen (5-9 augustus): Dylan Groenewegen zal er koersritme opdoen met dezelfde lead-out als deze waarmee hij later dit jaar de Giro aanvangt. Dat zijn Jos van Emden en Christoph Pfingsten. In de Giro komt daar ook nog Tony Martin bij, maar de Duitser maakt ook deel uit van de Tourploeg. In Polen starten wellicht ook Koen Bouwman, Antwan Tolhoek, Tobias Foss en Paul Martens.

Tour de l’Ain (7-9 augustus): slechts zes renners zijn startgerechtigd. Dat is de Tourkern, zonder Wout van Aert (die Milaan-San Remo rijdt) en nog een tweede aan te duiden renner. Hier is Tony Martin wel van de partij.

Gran Piemonte, Lombardije en Giro dell’Emilia (12, 15 en 18 augustus): hier zullen zeker een aantal jongens die de Ronde van Polen reden en kunnen klimmen, van start gaan. Antwan Tolhoek, Tobias Foss, Koen Bouwman, Paul Martens… Eventueel ook Laurens De Plus, afhankelijk van hoe snel hij wedstrijdklaar is.

Critérium du Dauphiné (12-16 augustus): de Tourselectie, inclusief Van Aert, maar zonder George Bennett (in de Tour mag een renner meer van start). Bennett valt af omdat in het verleden is gebleken dat hij meer gebaat is bij een iets rustiger aanloop naar de Tour. Na de Tour de l’Ain neemt de Nieuw-Zeelander een week rust.

Hoogtestage in Tignes (na de Dauphiné): voor de volledige Tourploeg. Afhankelijk van de coronamaatregelen en de restricties opgelegd door hetzij UCI, hetzij ASO, hetzij het team zelf, kunnen sommige renners nog even naar huis in de aanloop naar de Tour. “Maar als het wenselijk is om Frankrijk niet te verlaten, kan het zomaar dat het één groot blok wordt vanaf de Tour de l’Ain tot het einde van de Tour de France.”

Tour de France (29 augustus-20 september): Primož Roglič, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Robert Gesink, George Bennett, Wout van Aert, Sepp Kuss en Tony Martin.

Giro d’Italia (3 tot 25 oktober): Dylan Groenewegen, Tony Martin, Jos van Emden, Christoph Pfingsten, Laurens De Plus, Antwan Tolhoek, Koen Bouwman en Tobias Foss.