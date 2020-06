Naesen hervat seizoen met Strade Bianche, Bardet begint in Zuid-Frankrijk zaterdag 20 juni 2020 om 09:49

AG2R La Mondiale heeft aangekondigd waar haar renners het tweede deel van het jaar aanvatten. Klassementsrenners Romain Bardet en Pierre Latour beginnen met hetzelfde Franse programma, terwijl de klassieke kopman Oliver Naesen voor het eerst in Strade Bianche van start gaat.

“De nieuwe kalender stelt Oliver Naesen in de gelegenheid om Strade Bianche en Milaan-Turijn te ontdekken, voordat hij in Milaan-San Remo zijn podiumplek van vorig jaar verdedigt”, laat Laurent Biondi, sportief manager bij de Franse ploeg, weten. De Belgische klassiekerspecialist sprintte in 2019 in San Remo naar de tweede plaats achter Julian Alaphilippe.

Biondi: “Ook geeft de nieuwe UCI-kalender iemand als Romain Bardet de kans om te koersen in La Route d’Occitanie, waar hij sinds 2013 (toen de koers nog de naam Route du Sud droeg, red) niet meer van start ging. En dan is er nog de mogelijkheid dat hij de Waalse klassiekers rijdt na de Tour de France en het WK.”

Twee renners kwamen tot op heden nog niet in actie. Clément Champoussin kwam pas in april bij de ploeg, toen het het seizoen al stil lag door het coronavirus. De beloftevolle renner debuteert in Strade Bianche. Alexis Vuillermoz hoopte in maart zijn rentree te maken na een kniebreuk, maar toen brak net de coronapandemie uit. Nu keert hij terug in La Route d’Occitanie.

Voorselectie Tour de France

Eerder deze week maakte AG2R La Mondiale al een twaalf renners tellende voorselectie bekend voor de Tour de France. Het gaat om klimmer en boegbeeld Romain Bardet, Oliver Naesen, François Bidard, Mikaël Cherel, Benoît Cosnefroy, Tony Gallopin, Pierre Latour, Alexis Gougeard, Aurélien Paret-Peintre, Nans Peters, Clément Venturini en Alexis Vuillermoz.

Voorlopige selecties AG2R La Mondiale

La Route d’Occitanie (1-4 augustus): Bardet, Latour, Cherel, Gallopin, Geniez, Venturini en Vuillermoz

Strade Bianche (1 augustus): O. Naesen, Champoussin, Dillier, Godon, L. Naesen, Vendrame en Warbasse

Ronde van Polen (5-9 augustus): Bidard, Bouchard, Domont, Frank, Gougeard, Jairegui en Tanfield

Milaan-Turijn (5 augustus): O. Naesen, Duval en Vandenbergh

Mont Ventoux Dénivelé Challenge (6 augustus): Bardet, Latour, Gastauer en Hanninen

Tour de l’Ain (7-9 augustus): Cosnefroy, Paret-Peintre en Peters

Milaan-San Remo (8 augustus): O. Naesen

Critérium du Dauphiné (12-16 augustus): Bardet, Cosnefroy en Latour

Tour de France (29 augustus-20 september): Cosnefroy