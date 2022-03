Voormalig Gazprom-RusVelo blijft ook na verstrijken deadline zoeken naar nieuwe sponsor

Het voormalige Gazprom-RusVelo heeft zich langer de tijd gegeven om een nieuwe titelsponsor te vinden. Nadat de profploeg als gevolg van de Russische inval in Oekraïne haar licentie verloor, gaf het team zich aanvankelijk tot 27 maart de tijd om tot een oplossing te komen. Vooralsnog trainen de renners in neutrale shirts en nemen ze met hun nationale teams ook deel aan wedstrijden.

In verband met de Russische inval in Oekraïne besloot de Internationale Wielerunie op 1 maart om de licentie van Gazprom-RusVelo in te trekken. Bij de ploeg kwam dat hard aan. “Voor iedereen in onze internationale ploeg was dit schokkend nieuws, zeker gezien de goede start van het seizoen met twee overwinningen. We waren klaar om in neutrale shirts zonder logo’s en onder neutrale teamstatus deel te nemen aan de Trofeo Laigueglia en andere wedstrijden, maar de UCI stond ons dit niet toe”, schrijft de ploeg vandaag op social media.

Op 3 maart had de ploegleiding een ontmoeting met de UCI, waar het team werd verzekerd dat het weer mag gaan koersen zodra een nieuwe hoofdsponsor is gevonden. Sindsdien nam het team afscheid van Gazprom Germania, de Duitse tak van het Russische aardgasbedrijf Gazprom. “We willen Gazprom Germania bedanken voor hun constante steun vanaf 2016. Het was een succesvol verhaal in de ontwikkeling van ons team. In de loop der jaren hebben we talrijke zeges behaald, zijn we zeer herkenbaar geworden en hebben we veel renners geholpen prof te worden.”

Professional Cycling Team

Nu is het echter tijd om verder te gaan, schrijft de ploeg verder. De teamnaam op social media is ondertussen aangepast van Gazprom-RusVelo naar Professional Cycling Team. “De ploeg is al tien jaar gevestigd in Lonato del Garda, Italië, en dit jaar bestond het team uit 21 atleten uit zes verschillende landen. In deze uitdagende tijden van zoektocht naar een nieuwe teamsponsor blijven onze renners trainen in neutrale shirts en nemen ze ook deel aan koersen met nationale teams. Alessandro Fedeli werd tweede in de GP Larciano en Mathias Vacek won in Tsjechië.”

“Wij zijn ervan overtuigd dat de politiek uit de sport moet worden gehouden,” meent de ploeg, “en dat sport een platform moet zijn voor de eenheid van de volkeren. Wielrennen en ons team in het bijzonder zouden een boodschapper van vrede kunnen zijn. Wij staan voor vrede in de wereld en steunen geen oorlogen. We gaan verder op zoek naar een nieuwe titelsponsor. Samen met een nieuwe ploegpartner kunnen we meteen weer onder een nieuwe naam gaan koersen en samen beslissen welk land ons internationale team gaat vertegenwoordigen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Professional Cycling Team (@rusvelocycling)