Diego Ulissi grijpt winst in heuvelachtige GP Industria

Diego Ulissi heeft zondag in eigen land de GP Industria gewonnen. Na een heuvelachtige koers van 192 kilometer was de ervaren coureur van UAE Emirates de beste van een select groepje, voor Alessandro Fedeli (Italiaanse selectie) en Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix).

Het heuvelachtige, lokale parcours rond finishplaats Larciano stond in de laatste honderd kilometer vier keer op het programma. In dat rondje lagen elke keer de Fornello (1 km aan 9,9%) en de San Baronto (8,6 km aan 3,5%) te wachten op de renners. Na de laatste top wachtte nog een afdaling van zeven kilometer richting de finish.

In aanloop naar die zware omloop duurde het lang voor een vluchtersgroep wegreed. Uiteindelijk wisten de Italianen Michael Belleri (Biesse-Carrera) en Giulio Masotto (Corratec) weg te rijden met de Roemeen Jozsef-Attila Malnasi (Giotti Victoria-Savini Due). Niet veel later kwamen Connor Sens (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) en Matteo Freddi (Beltrami TSA – Tre Colli) daar nog bij.

Heuvelachtige finale

Zij begonnen met twee minuten voorsprong aan de vier lokale rondes, maar werden na de tweede keer Fornelli-San Baronto ingerekend door een elitegroep van zo’n dertig man. Daaruit ontsnapte een negental met daarbij Marc Hirschi, Gianluca Brambilla en Andrea Vendrame als grootste namen, maar in de afdaling volgde een hergroepering.

Het kwam aan op de laatste beklimmingen van de Fornello en de San Baronto, waar het andermaal aanvallen regende. Het waren uiteindelijk Hirschi en Nicolas Edet die samen over de top kwamen, met een minimale voorsprong op de achtervolgers. Vincenzo Nibali wist in de afdaling het gat nog te dichten en hij nam enkele renners mee. Onder hen ook Diego Ulissi, die de sprint vervolgens wist te winnen in Larciano, voor Alessandro Fedeli en Xandro Meurisse.