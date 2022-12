Marco Canola (33) neemt noodgewongen afscheid als profwielrenner

Marco Canola heeft zijn wielercarrière beëindigd. Dat vertelt hij in gesprek met Tutto Bici. De 33-jarige Italiaan begon 2022 bij Gazprom-RusVelo, maar die ploeg hield in het voorjaar op te bestaan. Nadien vond Canola geen nieuw team meer.

“Ik hoopte dat er aanbiedingen zouden komen, ik hoopte dat ik nog steeds prof kon blijven, maar gebeurde dat niet. Nu is het moment gekomen om aan iets anders te denken”, aldus Canola. “Het is een gedwongen keuze, ik had nog iets te bieden op profniveau. Als het geen resultaten waren, dan toch tenminste ervaring en steun aan mijn teamgenoten. Maar dit is de realiteit en die moet worden geaccepteerd.”

Niettemin heeft Canola kritiek op de houding van de UCI, die de licentie van Gazprom-RusVelo introk na de Russische inval in Oekraïne. Hij vindt dat de organisatie niet genoeg heeft gedaan voor de renners die door hun beslissing zonder werk kwamen te zitten. “De UCI heeft een zware, bijna dictatoriale beslissing genomen en sommige van haar renners volledig in de steek gelaten. Ik denk niet dat dat de juiste manier is om je te gedragen voor een internationale federatie.”

Toekomst

Nu zijn wielercarrière erop zit, moet Canola opzoek naar een andere baan. “Ik wil zeker actief blijven in de wielerwereld. Of dat bij de profs of elders is, moet ik nog uitzoeken. Ondertussen doe ik de opleiding tot ploegleider. Ook heb ik contacten opgenomen met verschillende bedrijven in de sector en ben ik aan het kijken of het de moeite waard is om een ​​eigen zaak te openen. Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan. Ik werk graag in teamverband, zorg voor goede relaties en leg gemakkelijk contacten.”

Canola werd in 2012 prof bij Colnago CSF Bardiani. Hij boekte sindsdien negen profoverwinningen. Zijn grootste zege is de dertiende etappe in de Giro d’Italia in 2014. Ook won hij in 2017 de Volta Limburg Classic.