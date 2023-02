Ex-manager Gazprom-Rusvelo werkt aan nieuw project met Russen en Oekraïners

Er is mogelijk een nieuwe wielerploeg in de maak met renners uit Rusland, Belarus en Oekraïne. Renat Khamidulin, de voormalige ploegmanager van Gazprom-Rusvelo, laat aan CyclingWeekly weten dat hij met een klein project bezig is en daarmee wil terugkeren in het peloton.

“Ik wil graag wielrenners uit Rusland, Belarus en Oekraïne de kans geven om door te groeien naar de elitecategorie van het wielrennen”, vertelt Khamidulin. “Dat moet het management van de UCI er ook aan herinneren waar sport om draait: eenheid en competitief zijn.”

De kans dat dat op korte termijn lukt, lijkt klein. Vanwege de oorlog die Rusland is begonnen in Oekraïne heeft internationale wielerunie UCI namelijk alle licenties ingetrokken van teams uit Rusland en Belarus (ook wel bekend als Wit-Rusland). Renners uit die landen mogen wel in actie komen in internationale wedstrijden, maar onder neutrale vlag.

Renat Khamidulin is momenteel ook nog steeds in afwachting van de uitspraak van het CAS. Hij is vorig jaar met zijn ploeg Gazprom-Rusvelo naar het Hof van Arbitrage voor Sport gestapt om de beslissing van de UCI, om de licentie van het ProTeam in te trekken na de Russische inval, aan te vechten.

De Russische ploeg claimt dat het ‘een politieke beslissing was’ van de UCI en ‘dat er geen logica was’ om dit besluit te nemen. “Het gaat erom hoe rechtmatig die beslissing was, en of het management van de UCI de beslissing heeft genomen op basis van emoties of om iets te doen met de aanbevelingen van het Internationaal Olympisch Comité”, stelt Khamidulin, die hoop heeft op een goede uitkomst voor zijn team.

Het is nog niet bekend wanneer het CAS uitspraak doet in de zaak.