woensdag 18 oktober 2023 om 11:54

Gazprom-RusVelo vangt bot bij sporttribunaal CAS om UCI-licentie

Het Internationaal Sporttribunaal CAS heeft het beroep van Gazprom-RusVelo tegen de beslissing van de UCI om de licentie van de ploeg in te trekken vanwege de oorlog in Oekraïne, verworpen. Dit heeft de internationale wielerunie woensdag laten weten in een persbericht.

De UCI kondigde in maart 2022 een serie maatregelen aan in verband met de huidige situatie in Oekraïne. Russische en en Belarussische nationale ploegen mogen niet meer meedoen aan wedstrijden, de licenties van Russische en Belarussische ploegen (waaronder Gazprom-RusVelo) zijn ingetrokken en alle Russische en Belarussische wedstrijden zijn van de kalender gehaald.

Dit tot ongenoegen van het Russische ProTeam Gazprom-RusVelo. In eerste instantie probeerde de ploeg het voorstel bij de UCI in te dienen om met een neutraal wit shirt te rijden met de tekst peace, not war. De formatie kreeg van de UCI echter nul op het rekest en dus besloot teammanager Renat Khamidulin naar het Internationale Sporttribunaal te stappen, om de beslissing van de UCI aan te vechten.

Het Internationaal Sporttribunaal CAS steunt in zijn uitspraak echter de UCI en dus krijgt Gazprom-RusVelo zijn licentie (voorlopig) niet terug.