Voorbeschouwing: Wereldbeker Waterloo 2022

Zondag wordt de 30ste editie van de Wereldbeker afgetrapt in Waterloo. De eerste van de veertien manches heeft de internationale top van het veldrijden naar Amerika gelokt, waar twee Wereldbekers worden gereden. Wie worden de opvolgers van Eli Iserbyt en Marianne Vos? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Waterloo, in de Amerikaanse staat Wisconsin, is de plaats van afspraak voor de echte start van de twee jaar geleden vernieuwde Wereldbeker. Inmiddels zijn we toe aan de 30ste editie van het meest prestigieuze regelmatigheidscriterium. Vorig jaar stonden er zestien Wereldbekers op het drukke programma, dit jaar zijn dat er nog veertien. De Wereldbeker is het paradepaardje van de Internationale WielerUnie UCI, maar is uitbesteed aan Flanders Classics, ook organisator van de Superprestige en een resem Vlaamse wegwedstrijden, waaronder de Ronde van Vlaanderen.

De openingsmanche gaat dus door in Waterloo (tussen Madison en Milwaukee), rond de gebouwen van het hoofdkwartier van fietsenfabrikant Trek, tevens hoofdsponsor van het event. In 2015 sloeg de Wereldbeker voor het eerst haar tenten op in de VS, in Las Vegas om precies te zijn. Een jaar later werd Iowa City toegevoegd. En nog een jaar later ruimde Las Vegas plaats voor Waterloo.

Het stadje in Jefferson County kreeg met Mathieu van der Poel bij de mannen en Sanne Cant bij de vrouwen meteen ook toppers op het hoogste schavot. Van der Poel was een klasse apart in die eerste editie, de Nederlander reed al vroeg in het uur weg van zijn concurrenten. Toenmalig wereldkampioen Wout van Aert kwam er in de blakende zon niet aan te pas en moest vrede nemen met plaats zeven.

Toon Aerts (2018), Eli Iserbyt (2019 en 2021) zijn de andere mannen die de erelijst van de WB-manche in Waterloo sieren, bij de vrouwen zijn dat Marianne Vos (2018 en 2021) en Katerina Nash (2019).

Laatste winnaars [Wereldbeker Waterloo]

Mannen

2021: Eli Iserbyt

2020: geen Wereldbeker in VS

2019: Eli Iserbyt

2018: Toon Aerts

2017: Mathieu van der Poel

Vrouwen

2021: Marianne Vos

2020: geen Wereldbeker in VS

2019: Katerina Nash

2018: Marianne Vos

2017: Sanne Cant

Vorig jaar

Uitslag mannen – Wereldbeker in Waterloo

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1u9m37s

2. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 30s

3. Quinten Hermans (Tormans CX) op 43s

4. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 1m5s

5. Niels Vandeputte (Alpecin-Fenix) op 1m38s

Wedstrijdverslag

Uitslag vrouwen – Wereldbeker in Waterloo

1. Marianne Vos (Jumbo-Visma) in 48m28s

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 2s

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 3s

4. Jolanda Neff (Trek Factory Racing CX) op 19s

5. Annemarie Worst (Team 777) op 26s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van de cross in Waterloo is zeer gelijkaardig aan die van vorig jaar. Het bevindt zich dus op de site van het internationale hoofdkantoor van Trek Bicycles. Een gevarieerd terrein met een mix van weiland, stukken bos en korte steile hellingen, is wat de renners voorgeschoteld krijgen.

Een van die steile hellingen is de Trek Factory Hill. Op sociale media was er een video te zien van Thibau Nys, die nog net de top kon bereiken van de heuvel. In de cross zelf is het eerder onwaarschijnlijk dat de renners hier naar boven zullen rijden. Er is een korte extra lus toegevoegd aan het parcours, waardoor de snelheid laag zal liggen aan de voet van de Trek Factory Hill.

Het constante optrekken maakt van de Wereldbeker in Waterloo een lastige, maar ook snelle cross. Zeker met de huidige omstandigheden, het terrein ligt er op dit moment namelijk kurkdroog bij. Vorig jaar begon het tijdens de wedstrijd van de mannen echter plots te regenen. Op de korte asfaltstukken werd het daardoor bijzonder glad. Mocht dit zondag weer het geval zijn, zullen de renners op hun hoede moeten zijn.

Wat nog belangrijk is om te vermelden, is de zeer korte laatste rechte lijn. Er ligt nog een stevige bocht – een U-turn – vlak voor de laatste rechte lijn, waarna de finish al snel opduikt. Mocht het op een sprint aankomen, zal als eerste opdraaien cruciaal zijn.

Programma en info

Programma zondag 9 oktober 2022

/ 19.30 uur: Elite vrouwen

/ 21.00 uur: Elite mannen

Locatie

Trek Bicycles, 801 West Madison Street, Waterloo WI 53594

Publieksinformatie

Toegang is gratis. In de dagen voor de Wereldbeker zijn er heel wat activiteiten op het parcours. Zo staat er op vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld een Legends Race op het menu. Het volledige programma vind je hier.

Praktische info

Favorieten mannen

Het deelnemersveld bij de mannen is quasi identiek aan dat van de voorbije weken. Zoek dus ook dit weekend niet naar Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tim Pidcock, Toon Aerts en Quinten Hermans. Quasi alle andere toppers zijn wel afgereisd naar Amerika. De eerste drie crossen in België werden dit jaar gedomineerd door Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal speelde het ploegenspel perfect, waardoor Vanthourenhout tweemaal kon zegevieren. Iserbyt won op zijn beurt op indrukwekkende wijze in Beringen.

Op dit moment ligt het parcours in Waterloo er nog relatief droog bij. We schatten de kansen van Iserbyt dan ook hoger in dan die van zijn West-Vlaamse ploeggenoot. Bovendien zal Iserbyt maar al te graag meteen leider worden in het klassement van de Wereldbeker, net zoals vorig jaar. Een van de grote uitdagers voor de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal is Laurens Sweeck. De gloednieuwe crosser van Crelan-Fristads toonde in de openingscrossen dat zijn vorm goed is en dat hij het vuur aan de schenen kan leggen van Iserbyt en Vanthourenhout.

Waar Sweeck het op zijn eentje moet doen, hebben ze bij Baloise Trek Lions meerdere tenoren. We schuiven hoofdzakelijk Lars van der Haar vooruit, maar ook Pim Ronhaar en Thibau Nys kunnen in principe meebikkelen voor de eerste plaatsen. Onderschat verder Niels Vandeputte, die vorig jaar knap vijfde werd in Waterloo, en Ryan Kamp niet.

Daarnaast is het uitkijken naar Vincent Baestaens. De Belgische crosser is al een aantal weken in Amerika, waar hij een heleboel crossen afwerkt met zijn partner Annemarie Worst. Baestaens, die ondertussen al vijf keer kon winnen in Amerika, zal dus ook goed geacclimatiseerd zijn. Andere kanshebbers zijn Tom Meeusen, Daan Soete en Toon Vandebosch. De Amerikanen zullen voornamelijk supporteren voor Eric Brunner en Curtis White. Laatstgenoemde kon als enige Baestaens kloppen de afgelopen weken.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck

* Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Niels Vandeputte

Deelnemerslijst mannen

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen krijgen we in principe een gelijkaardig scenario. Fem van Empel en Lucinda Brand waren de voorbije crossen duidelijk de sterksten. Van Empel maakte indruk dit seizoen en was al tweemaal de beste, in Meulebeke liet de 20-jarige zich nog in de luren leggen door Europees kampioene Brand. De Nederlandse van Baloise Trek Lions, die in de achtertuin van sponsor Trek zal crossen en dus extra gemotiveerd zal zijn, reed een sterke laatste ronde en won zo haar eerste veldrit van het seizoen.

Van Empel krijgt echter een klein streepje voor, aangezien het parcours in de huidige omstandigheden niet selectief is en een sprint à deux, zoals in Beringen, zeker niet onwaarschijnlijk is.Vorig jaar kregen we een spannende strijd bij de vrouwen in Waterloo. Marianne Vos, die er nog niet bij is, rekende pas in de sprint af met Brand. Denise Betsema kreeg pech, maar werd toch derde op een handvol seconden na een knappe inhaalrace. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal is goed vertrokken dit seizoen en stond al drie keer als derde op het podium.

Annemarie Worst slaagde er wel al in om te juichen, vier keer zelfs. Worst reed namelijk al een aantal crossen in Amerika en was telkens met overschot de beste. In Kruibeke was zij nog degene die het dichtste bij Van Empel, weliswaar op meer dan een minuut, kon blijven.

Worst komt samen aan de start met Aniek van Alphen en Inge van der Heijden, twee van haar ploeggenotes bij Team 777. Laatstgenoemde sluipt steeds dichter bij de absolute top en kon dit seizoen al winnen in Nederlands Mechelen, Van Alphen is ondertussen een vaste waarde in de top-8. De seizoensstart van Ceylin Del Carmen Alvarado is ook behoorlijk goed, de 24-jarige liet zich voornamelijk in de eerste helften van de cross zien.

Qua niet-Nederlandse kanshebbers moeten we niet bij de Belgen zijn. Zij hebben ervoor gekozen om niet naar Amerika af te reizen. Hélene Clauzel, een Franse veldrijdster, is goed aan het rondrijden en kon in Zwitserland (in C2-crossen) zelfs twee keer winnen. Verder is het uitkijken naar wat Clara Honsinger zal presteren, zij duikt voor het eerst het veld in dit seizoen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Lucinda Brand, Annemarie Worst

* Denise Betsema, Inge van der Heijden, Ceylin Del Carmen Alvarado

Deelnemerslijst vrouwen

Weer en TV

Het weer zal zondag normaal gezien geen hoofdrol spelen in de cross in Waterloo. Volgens Meteovista zullen de temperaturen tussen de 15 en 19 Graden Celsius liggen. Het zal daarnaast bewolkt zijn, maar regen wordt niet verwacht.

De Wereldbekermanche in Waterloo zal live te volgen zijn via Sporza. De uitzending start om 19.25 uur op Canvas. Om 20.00 uur wordt er overgeschakeld naar Ketnet. De Eurosport Player en GCN+ zorgen ervoor dat de cross ook online te bekijken is.