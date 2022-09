Drie nieuwe crossen in Wereldbeker veldrijden: geen Rucphen en Londen, wel naar Dublin

De kalender van de Wereldbeker veldrijden 2022-2023 heeft enkele wijzigingen ondergaan. Zo zijn de geplande manches in Rucphen, Dendermonde en Londen van het programma geschrapt. Daarvoor zijn crossen in Maasmechelen, Gavere en Dublin teruggekomen.

In totaal staan er veertien veldritten op het programma in de Wereldbeker van deze winter, verdeeld over acht landen. Op 30 oktober zou het veldritcircus neerstrijken in het Brabantse Rucphen, maar op die datum staat nu een (compleet nieuwe) cross in het Belgische Maasmechelen ingepland.

Het plan was om de Wereldbeker ook naar Londen te halen, maar de Britse hoofdstad ontbreekt op de definitieve kalender. Het Ierse Dublin zal in de plaats een cross organiseren op 11 december. Tot slot vinden we op 26 december, in de drukke Kerstperiode, Gavere terug op de kalender. In eerste instantie stond daar de cross van Dendermonde gepland.

De UCI laat weten dat Rucphen en Dendermonde door ‘onvoorziene omstandigheden’ van de kalender zijn geschrapt. Met Londen is men ook nog altijd in gesprek, aldus Tomas Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics). “We willen niet alleen een goede relatie opbouwen met Dublin, maar blijven eraan werken om in 2023-2024 Londen toe te voegen aan ons programma.”

Dublin

Dat het veldrijden nu ook neerstrijkt in Ierland, maakt Van den Spiegel trots. “We gaan crossen in een echte Ierse omgeving. Dat zal de ronde in Dublin zijn eigen identiteit geven, wat we ook gezien hebben in Val di Sole en Flamanville.”

“Aan de andere kant moesten we voor alternatieven zoeken voor Rucphen en Dendermonde”, zegt hij. “Met Maasmechelen voegen we een Belgische manche toe waar we naar uitkijken. En op Tweede Kerstdag crossen we in Gavere, waarmee we een echte veldritklassieker toevoegen aan de agenda van de Wereldbeker.”