Voorbeschouwing: Wereldbeker Val di Sole 2021

We zijn zondag al aan de negende manche van de Wereldbeker toe. Ongetwijfeld de meest unieke uit de reeks van vijftien, want de cross wordt afgewerkt in de sneeuw van Vermiglio, een ski- en langlaufgebied in Val di Sole. Flanders Classics en de UCI zien deze wedstrijd als eventueel opstapje naar de Olympische Winterspelen. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Nooit eerder werd gecrost in Val di Sole. Al hebben ze daar de voorbije jaren wel al een pak ervaring opgedaan met een aantal organisaties op het hoogste niveau, met als voorlopig hoogtepunt het WK mountainbike van de voorbije zomer. Nino Schurter en Evie Richards kroonden zich er eind augustus tot wereldkampioen.

Het was tijdens een van hun events van de voorbije jaren dat Flanders Classics, dat de Wereldbeker veldrijden coördineert en op zoek is naar aantrekkelijke locaties in het buitenland, zijn oog liet vallen op het Italiaanse skigebied. Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel boog zich een tweetal jaar geleden samen met ex-prof Filippo Pozzato over Val di Sole als mogelijke locatie voor een Wereldbeker en dit weekend is het zo ver.

Dat Val di Sole – naast ski- en langlaufgebied – zich meer en meer wil profileren als fietslocatie, speelde uiteraard een rol. En Flanders Classics én de UCI zien in deze sneeuwcross een opportuniteit en een eerste opstap naar een plekje op de Olympische Winterspelen van 2030.

Lees hier het verhaal over de ambities om toe te treden tot de Olympische Winterspelen.

Parcours

De omloop is drie kilometer lang en bestaat dus uit een besneeuwde ondergrond. De voorbije dagen werd daar al dieper en uitgebreider op ingegaan. Lees zeker nog eens onderstaande verhalen die reeds op WielerFlits verschenen zijn.

Het parcours in Vermiglio, een van de dorpen in de vallei, bestaat uit twee delen, gescheiden door een riviertje. Het eerste deel is vlak tot licht hellend. Ook de start- en aankomstzone, de wisselzone en een balkenpassage bevinden zich in dat deel. Aan de andere kant van de rivier wordt wel geklommen, zij het ook niet té steil.

“Daarvoor zou je al de bossen in moeten”, zegt Chris Mannaerts van Flanders Classics. “Maar we wilden er vooral ook geen mountainbike-parcours van maken. Bovendien moet het veilig blijven. Maar de omloop is zeker selectief genoeg.” Het hoogste punt op het parcours bevindt zich rechtsonder op onderstaande afbeelding: het betreft een hoogteverschil van 65 meter.

Programma & info

Programma zondag 12 december 2021

13u30: Elite en beloften vrouwen (WB)

14u55: Elite en beloften mannen (WB)

Locatie en inkom

Laghetti di San Leonardo, 38029 Vermiglio, Italië

Inkom: in voorverkoop 10,50 €

Kinderen < 12 jaar: gratis

Deelnemers vrouwen

Deelnemers mannen

Website Val di Sole Bikeland

Website Wereldbeker

Tussenstand Wereldbeker Mannen na 8 wedstrijden

1. Eli Iserbyt – 285 punten

2. Toon Aerts – 206

3. Lars van der Haar – 175

4. Quinten Hermans – 175

5. Michael Vanthourenhout – 173

6. Corné van Kessel – 129

7. Toon Vandebosch – 116

8. Laurens Sweeck – 110

9. Daan Soete – 108

10. Vincent Baestaens – 107

Tussenstand Wereldbeker Vrouwen na 8 wedstrijden

1. Lucinda Brand – 252 punten

2. Denise Betsema – 223

3. Puck Pieterse – 182

4. Shirin van Anrooij – 140

5. Annemarie Worst – 134

6. Fem van Empel – 133

7. Blanka Kata Vas – 125

8. Clara Honsinger – 124

9. Inge van der Heijden – 121

10. Yara Kastelijn – 113

Favorieten

Mannen

Jammer genoeg ontbreken er een aantal toppers in deze belangrijke wedstrijd. Mathieu van der Poel begint pas volgend weekend aan zijn cross-campagne, terwijl de mannen van Baloise-Trek (Toon Aerts, Lars van der Haar en Pim Ronhaar) collectief forfait geven.

Gelukkig is de rest van de wereldtop wel paraat, met Wout van Aert op kop. De kopman van Jumbo-Vismo verraste en imponeerde een week geleden iedereen in Superprestigemanche in Boom. Al is er wel een dubbele ‘maar’ bij Van Aerts favorietenstatus. Hij is namelijk de enige die combinatie met de Ethias Cross in Essen op zaterdag maakt, waardoor hij na Essen nog een lange reis voor de boeg heeft.

Daarnaast is het afwachten hoe het parcours de komende uren evolueert. De vele rechte stukken spelen in Van Aerts voordeel, maar hij moet wel zijn kracht kwijt kunnen. In het andere geval is er misschien wel een kans voor zijn belangrijkste uitdagers, Tom Pidcock en Eli Iserbyt.

Pidcock was in Boom – ook voor de Brit was dat zijn eerste cross – meteen goed in orde, maar nog niet top. Maar de renner van INEOS Grenadiers staat wel gekend als goede techneut. Net als Eli Iserbyt. De man van de eerste seizoenshelft kan overigens zijn leidersplaats in de Wereldbeker nog wat extra verstevigen. Zijn voorsprong op Aerts en Van der Haar is nu al quasi onoverbrugbaar. Ook Michael Vanhourenhout en Quinten Hermans kunnen door de afwezigheid van Aerts en Van der Haar een goede zaak doen in dat klassement.

Voor onze laatste ster kwam een aantal renners in aanmerking. Tom Meeusen bijvoorbeeld, de ice-man van het voorbije decennium. Zijn ploegmaats Daan Soete en Vincent Baestaens ook. Of Corné van Kessel die het steeds beter doet. En wat kunnen de Italianen Bertolini en Dorigoni in eigen land?

Uiteindelijk kiezen we voor Kevin Kuhn. Zwitser en dus vertrouwd met de ondergrond waarop zondag gecrost wordt. Een goed resultaat zou trouwens niet slecht zijn voor het vertrouwen van het Tormans-talent, dat dit seizoen voorlopig onder de verwachtingen bleef.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Wout van Aert

** Tom Pidcock, Eli Iserbyt

* Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans, Kevin Kuhn

Vrouwen

Het moet gezegd, het deelnemersveld bij de vrouwen valt wat tegen. Geen Lucinda Brand en Shirin van Anrooij (op stage met Baloise-Trek), geen Annemarie Worst of Ceylin del Carmen Alvarado. En nee, ook geen Blanka Kata Vas. Bovendien bestaat het startveld uit slechts 29 rensters, waarvan een dozijn Italiaanse vrouwen.

Gelukkig is er de terugkeer in competitie van Marianne Vos. Zij heeft een rustpauze achter de rug en rijdt de komende weken alle wereldbekermanches. Vos is meteen een van de topfavorietes, samen met Denise Betsema, Maghalie Rochette en Puck Pieterse. Die laatste zou, technisch als ze is, wel eens een gooi kunnen doen naar een eerste zege in de Wereldbeker.

Maghalie Rochette was de verrassende nummer twee in Besançon, de Wereldbeker van twee weken geleden. De Amerikaanse liet zelfs de Pan-Amerikaanse kampioenschappen schieten om de rest van de winter verder te crossen in Europa. Rochette is kanshebster op winst, net als Denise Betsema. De Texelse heeft overigens nog een ander objectief, zij kan de leiderstrui in het klassement van de Wereldbeker overnemen van de afwezige Lucinda Brand.

Belangrijke outsider is Fem van Empel. De wereldkampioene bij de beloften wordt steeds beter naarmate het seizoen vordert en houdt net als Puck Pieterse wel van een uitdagend parcours. Haar laatste WB-resultaten: achtste in Tabor, zesde in Koksijde, vierde in Besançon. U merkt de progressie.

Tot slot geven we Belgisch kampioene Sanne Cant een ster. Cant krijgt daarbij de voorkeur op Hélène Clauzel en Eva Lechner.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Puck Pieterse

** Maghalie Rochette, Denise Betsema

* Marianne Vos, Fem van Empel, Sanne Cant

Weer en TV

Zowel de vrouwen- als de mannencross worden gecoverd door Telenet Play Sports en Proximus in België en door Eurosport in Nederland. Hoogtepunten ziet u later in de namiddag op Eén in België en op NPO 1 in Nederland.

De weersverwachting volgens Meteovista.be ziet u hieronder. Het heeft de voorbije dagen veel gesneeuwd in Val di Sole, maar zondag wordt zowaar een zonnige dag voorspeld, alhoewel de temperaturen amper het vriespunt ontstijgen. Er wordt geen extra sneeuw of andere neerslag meer verwacht.