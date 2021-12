Geen kunstsneeuw nodig bij Wereldbeker in Val di Sole

Het kanon stond klaar, maar de sneeuw wordt toch ‘puur natuur’, daar in Val di Sole. Het heeft de voorbije dagen meer dan voldoende gesneeuwd om de wereldbekermanche in de voorziene en gehoopte winterse omstandigheden te laten doorgaan.

Het is momenteel zonnig in de vallei van Vemiglio, maar de temperaturen komen vooralsnog niet in de buurt van het vriespunt. -5° Celsius momenteel, -11° ’s nachts. Woensdag en donderdag wordt nog wat extra sneeuw verwacht. Kortom, de organisatoren van de negende manche van de Wereldbeker krijgen waar ze op gehoopt hadden, een sneeuwcross.

Eerder vertelden we al over de ambities van Flanders Classics en de UCI om met de Wereldbeker in Val di Sole het Internationaal Olympisch Comité (IOC) warm te maken om van het veldrijden op termijn een olympische winterdiscipline te maken. Een aantal toppers past, maar met onder meer Wout van Aert, Marianne Vos, Tom Pidcock, Eli Iserbyt, Quinten Hermans en Corné van Kessel staat er zondag toch mooi volk aan de start.

Hieronder nog een paar foto's van de opbouw van het parcours rond de Bar Centro Fondo in Vermiglio, het centrale punt van het event daar in het Dolomietengebied.