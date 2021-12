Daan Soete verkende sneeuwparcours Val di Sole: “Onvoorspelbaar hoe het er zondag bij ligt”

Daan Soete, dinsdagavond vanuit Val di Sole na een eerste parcoursverkenning: “Je zakt een paar centimeter in de sneeuw. Zoals het parcours er nu bij ligt, wordt het zondag een vermogenscross.” Twee dagen een paar sneeuwbuien later moet hij bijsturen. Omdat ze de extra sneeuw met snowcats afgraven. En er nog langlaufers aan het werk gaan om het parcours wat egaal te maken.

Daan Soete had woensdag een cross in Fae’ Di Oderzo op de agenda staan, een wedstrijd in de buurt van Treviso waar elk jaar een renner van Deschacht-Hens-Maes naartoe trekt. In 2018 en 2019 was dat Vincent Baestaens, dit jaar was Daan Soete aan de beurt. “Dat wisten ze bij Flanders Classics, die de Wereldbeker organiseert”, vertelt Soete ons. “Waarop mij werd voorgesteld om wat vroeger naar Italië af te reizen. Zo kon ik het parcours in Val di Sole al een keer verkennen en een promofilmpje opnemen voor de organisatie. Ik vond het een prima idee.”

Zondagavond vloog Soete richting Italië en maakte de oversteek naar de Dolomieten. Maandag en dinsdag proefde hij een eerste keer van de ondergesneeuwde omloop in de vallei van Vermiglio. “Ik wist absoluut niet aan wat ik mij moest verwachten”, vertelt hij ons. “Ik croste vroeger wel al op een laagje sneeuw van een centimeter of vijf. Maar hier gaat het over een pak sneeuw. Intussen ben ik toch al iets wijzer geworden.”

Van Aert vs Tom Meeusen

“Wat ik ervan vind? Speciaal. Je zakt er wat in”, klonk het dinsdagavond. “Het zal iets zijn voor jongens met power. Dan denk ik meer aan Wout van Aert dan aan echte specialisten, zoals Tom Meeusen dat jaren geleden was. Maar ze geven de komende dagen nog meer sneeuw. woensdag en donderdag zou er tot dertig centimeter extra vallen. Als er zoveel sneeuw bijvalt, dan gaat dat er toch af moeten, want anders wordt de omloop onberijdbaar.”

Intussen zijn we drie dagen verder en kwamen de voorspellingen uit. Er viel minstens 35 centimeter sneeuw extra, waarop de organisatoren snowcats hebben ingezet om de verse sneeuw te ruimen. “De plaatselijke organisatoren weten wat ze doen”, vertelt Chris Mannaerts van Flanders Classics. Hij is al sinds vorige vrijdag ter plekke. “Die mannen hebben ervaring zat, want dit is een langlaufparadijs. Ze waren voorbereid. Net om die snowcats te kunnen inzetten, hebben we het parcours overigens vijf meter breed gemaakt.”

Geen ijspiste

Hoe het parcours er zondag gaat uitzien, weet vandaag niemand. “We gaan zorgen dat het hard genoeg is, zodat de renners niet in de sneeuw zakken”, zegt Mannaerts. “Maar tezelfdertijd moeten we er ook over waken dat het geen ijspiste wordt. Maar sowieso zullen de weersomstandigheden, net zoals bij een normale cross, bepalend zijn voor de staat van de omloop.”

Soete: “Hoe meer erover gereden zal worden, hoe harder. Zaterdag staan er al verkenningen gepland. Het gaat wellicht nog veel veranderen.”

Vandaag zouden ook nog langlaufers ingezet worden om de omloop wat af te vlakken. Soete vindt het best plezant. “Speciaal, echt waar. Dit heeft nog geen enkele crosser gedaan. Met welk materiaal we gaan rijden? Ook dat gaat afhangen van de weersomstandigheden. Zoals het er dinsdag bij lag, was grifo het best aangewezen profiel. Een grof profiel, kwestie van jezelf niet in te graven. Maar als het vriest, leg je beter rhino-bandjes. Ook mocht het beginnen dooien, zou ik voor rhino’s kiezen.”

Koude hoek

Zondag zou de temperatuur in de Dolomieten (het parcours ligt op 1.300 meter hoogte, red.) voor het eerst in dagen nog eens boven het vriespunt kunnen uitkomen. “Maar ik geloof niet dat dat voor een plotse dooi gaat zorgen”, zegt Soete. “De helft van het parcours krijgt sowieso al geen zon te zien. Het is een koude hoek, daar in de vallei.”

“Als ik dan toch moet gokken, ik denk dat het een rappe cross gaat worden. En dat er zonder tegenslag niet van fiets gewisseld zal moeten worden. Dat zou ook de mensen in de materiaalpost wat kopbrekens besparen, want een fiets afspuiten met water in vriestemperaturen, dat lukt niet.”

Skipolitie

Soete vertelde ons tot slot nog een leuke anekdote. “Dinsdag trokken we ook naar Tonale, het echt skigebied hier vijftien kilometer verderop, om ons promofilmpje te maken. Uitzonderlijk mocht ik met de fiets in de skilift naar boven om dan de piste af te rijden voor de video. Maar toen ik halverwege de afdaling opnieuw naar boven reed om dat nog eens over te doen om een ander beeld te schieten, werd ik plots staande gehouden door de… skipolitie, die er helemaal niets van snapte.”

Uiteindelijk konden Soete en co de heren overtuigen toch nog een tweede keer de afdaling te doen met de fiets, weliswaar niet vooraleer de piste tien minuten compleet werd afgesloten voor de skiërs. Geen risico’s met die crossers, moeten ze daar in Tonale gedacht hebben…

