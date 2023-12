Niels Bastiaens • vrijdag 15 december 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Wereldbeker Namen 2023 – Een gouden kans voor Tom Pidcock

Welke veldrit kan een uitdagender parcours dan de Citadelcross voorleggen? Hellingen, modder, kasseien, schuine kanten: de Wereldbeker in Namen heeft het allemaal. Tom Pidcock mag zich volledig uitleven, maar zal dan wel tegen Joris Nieuwenhuis moeten opboksen. Bij de vrouwen kan Fem van Empel haar reeks gewoon voorzetten. WielerFlits blikt vooruit.



Historie

Laatste tien winnaars Wereldbeker Namen

Mannen

2022: Michael Vanthourenhout (EK)

2021: Michael Vanthourenhout

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Wout van Aert

2016: Mathieu van der Poel

2015: Mathieu van der Poel

2014: Kevin Pauwels

2013: Francis Mourey

Vrouwen

2022: Fem van Empel (EK)

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Lucinda Brand

2018: Lucinda Brand

2017: Evie Richards

2016: Kateřina Nash

2015: Nikki Brammeier

2014: Kateřina Nash

2013: Katherine Compton

Vorige editie

Uitslag EK veldrijden mannen in Namen

1. Michael Vanthourenhout

2. Lars van der Haar op 40s

3. Laurens Sweeck op 2m17s

4. Joris Nieuwenhuis op 2m48s

5. Kevin Kuhn op 2m51s

Uitslag EK veldrijden vrouwen in Namen

1. Fem van Empel

2. Ceylin del Carmen Alvarado op 22s

3. Blanka Kata Vas op 36s

4. Denise Betsema op 46s

5. Sara Casasola op 1m53s

Parcours

De Citadelcross van Namen is al jarenlang een klassieker op de veldritkalender. Bovendien eentje met een vast parcours, maar dat ging vorig jaar voor het EK veldrijden op de schop. Parcoursbouwer Erwin Vervecken deed een aantal aanpassingen om het parcours nog selectiever te maken. Deze aanpassingen blijven vanaf het seizoen 2023-2024 ook in het Wereldbeker-parcours behouden.

De cross in Namen wordt gekenmerkt door haar vele hoogteverschillen en beklimmingen. Sinds vorig jaar kwam daar nog één bij. “Bovenaan het kasteel ligt een nieuwe brug en extra lus met een pittige klim. Vlak voor de aankomst keert de helling terug die een jaar of zes geleden ook in het parcours zat. Als de beslissing nog niet eerder gevallen is, kan het zeker daar nog”, gaf Vervecken destijds mee over een van de belangrijkste vernieuwingen aan het parcours.

Een ander sleutelpunt in de zware omloop is de memorabele schuine kant. Die zal de renners weer op het randje doen balanceren, zeker na de verandering die de organisatie enkele jaren geleden aanbracht.

“De magie van die schuine kant was een beetje verdwenen”, legde Vervecken ons uit. “Daarom hebben we het tracé zodanig opgeschoven dat de palen juist op het padje worden geklopt, waardoor de renners twee tot drie meter hoger moeten rijden. Zo is de strook terug meer schuiverig, glad en technisch. Spektakel verzekerd.”

Ten slotte, valt ook de aparte startstrook op. De renners beginnen op de kasseien die we kennen uit de slotkilometer van de GP de Wallonie, een 1.Pro-koers op de weg met aankomst bovenop de lastige Citadel, waarna er meteen richting de zware beklimming wordt getrokken. De hartslagen zullen met andere woorden meteen sky high zijn. De aankomst ligt weer op de Esplanade die we eveneens kennen uit die Grote Prijs van Wallonië.

Programma en info

Programma zondag 17 december 2023

9.30 uur: Junioren mannen

10.30 uur: Junioren vrouwen

12.00 uur: Beloften mannen

13.40 uur: Elite vrouwen en beloften

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Esplanade de la Citadelle, 5000 Namur

Publieksinformatie

Tickets kosten 17,5 euro in voorverkoop op de website van de organisatie. Ook de dag zelf zijn er aan de kassa nog tickets te verkrijgen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Favorieten mannen

Zoek in Namen niet naar Mathieu van der Poel: de wereldkampioen hervat dan wel daags voordien in de X2O Trofee van Herentals, maar meteen twee crossen na elkaar afwerken, bleek logischerwijs wat te veel van het goede. Die andere comeback kid, Tom Pidcock, dubbelt wel meteen. Meer nog: van de cross in Namen had hij zijn eerste doel van de winter gemaakt, maar omdat zijn eerste cross van het seizoen weleens durft tegenvallen, plakte hij Herentals er maar voor. Het tekent de ambitie van de ex-wereldkampioen.

Bovendien ligt voor Pidcock in Namen een gouden kans op winst te wachten. Het parcours ligt hem als gegoten, maar op de losse cross in Gullegem na, wordt het ook de enige wedstrijd waar Pidcock niét Mathieu van der Poel zal treffen. Die laatste bleek de vorige crosswinters steevast een maatje te groot voor de Brit, dus wordt dit voor hem misschien wel meteen de wedstrijd van de laatste kans.

Joris Nieuwenhuis had zichzelf voor aanvang van dit seizoen twee grote doelen gesteld: Val di Sole en Namen. Die eerste haalde hij op grandioze wijze binnen. Gezien zijn huidige vorm, mogen we hetzelfde op de Citadel van Namen verwachten. Nieuwenhuis kan daar zijn pure kracht zelfs nog beter kwijt dan in de Italiaanse sneeuw. De Nederlander van Baloise Trek Lions is nog altijd relatief nieuw aan de top, maar het is duidelijk dat hij na zijn stage beter dan ooit is teruggekeerd en definitief de stap naar de top-3 van de cross heeft gezet. Zelfs een heel goede Pidcock moet alles uit de kast halen om mee te kunnen met de herboren Nieuwenhuis.

Ook ploegmaats Pim Ronhaar en Lars van der Haar houden van de omloop in Namen. Ronhaar komt doorgaans het best tot zijn recht op de omlopen waar het ‘stoempen’ is, zoals de manches die hij in Dendermonde en Dublin won. De Nederlander beschikt dus zeker over de juiste power om ook in Namen mee te doen. Van der Haar moet het dan weer hebben van de hoogteverschillen. Snel zo’n heuveltje opsprinten, dat doet hij het allerliefst. Meer dan vroeger, toen hij op dit soort parcoursen wel eens onderuit ging. Van der Haar won dan ook nog nooit in Namen, maar werd bij de meest recente editie wel tweede.

Winnaar toen was Michael Vanthourenhout, die niet alleen het EK, maar het jaar voordien ook de Wereldbeker op de Citadel op zijn palmares bijschreef. Dit seizoen was het door blessures nog wat zoeken naar zijn allerbeste benen, maar wanneer Vanthourenhout in ‘zijn’ Namen komt, zal hem dat vleugels geven. Het is immers daar waar hij zijn eerste grote overwinningen bij de profs pakte. En zijn ploegmaat Eli Iserbyt? Die staat er gewoon altijd. Ook de leider in de Wereldbeker lust zo’n pittig rondje als Namen wel, én hij heeft afgelopen week op stage in Spanje bij kunnen tanken. Niet onbelangrijk voor een renner die zowat elke grote cross rijdt die er op de kalender staat.

Cameron Mason zal misschien nog het hardst genieten van de omloop in Namen. Modder, hoogteverschillen, power: het zijn allemaal zaken waar de talentvolle Brit van houdt. Waarom rijdt hij anders zijn beste crossen van het seizoen in Pontchâteau en Boom? Laurens Sweeck, Joran Wyseure, Jens Adams, Gerben Kuypers, Toon Vandebosch en Ryan Kamp kunnen ook allemaal uitkijken naar een mooie uitslag.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Joris Nieuwenhuis

** Tom Pidcock, Pim Ronhaar

* Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Cameron Mason

Favorieten vrouwen

In tegenstelling tot vorige week in Val di Sole, is de Nederlandse wereldbekerselectie weer op volle sterkte in Namen. Ook wereldkampioene Fem van Empel is er na een trainingskamp met Jumbo-Visma weer bij. Die rust zal ze bovendien goed kunnen gebruiken, want Van Empel rijdt pas haar eerste ‘dubbele’ weekend van het seizoen. Gelukkig voor haar is de cross van zaterdag in Herentals niet de meest intensieve, waardoor we er niet aan twijfelen dat ze in Namen haar zegereeks voort kan zetten.

Als je de uitslagen van de afgelopen weken doortrekt, dan zou Lucinda Brand het meeste weerwerk moeten bieden. Door een blessure begon de kopvrouw van Baloise Trek Lions later aan haar winter, maar het lijkt erop dat haar beperkt aantal crossen, nu juist een voordeel kunnen worden. Brand blaakt immers nog van frisheid voor de kerstperiode. In de Wereldbekers van Dublin en Flamanville toonde Brand alleszins dat ze op haar beste niveau in heel lange tijd rondcrost.

Brand gaat daarmee in de pikorde voorbij Ceylin del Carmen Alvarado, die de eerste maanden van het seizoen steeds de dichtste belager van Van Empel was. En we schatten Brand en Alvarado op dit moment zelfs hoger in dan Puck Pieterse. In Val di Sole miste ze nog wat durf, maar als Wereldbekerwinnares in het mountainbiken zou ze in Namen wel een parcours moeten vinden dat meer bij haar past. De hoogtemeters op en rond de Citadel doen soms zelfs denken aan een MTB-route.

Outsiders vinden we bij Shirin van Anrooij, Zoe Backstedt en Manon Bakker. Eerstgenoemde strandde in de Wereldbeker van Flamanville op plaats vijf, maar heeft nog werk aan de winkel. Backstedt is dan weer de constante zelve, alleen mist die grote uitschieter nog. En wat Bakker betreft, is het maar de vraag of ze haar triomf van vorige week in Val di Sole zal kunnen herhalen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand

* Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Zoe Backstedt

Weer en TV

Meteovista voorspelt voor zondag temperaturen tot 8 graden Celsius, daarnaast zou er tussen de wolken door veel ruimte zijn voor de zon. De wind blaast redelijk stevig aan een kracht van 4 Beaufort.

Sporza zendt de Wereldbekers van de mannen en vrouwen elites zondag uit op VRT1 vanaf 13.30 uur. In Nederland zijn meerdere opties mogelijk: Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ hanteren hetzelfde tijdschema, maar er is ook een livestream bij de NOS.