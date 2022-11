Michael Vanthourenhout verslaat Lars van der Haar en verovert Europese titel

Michael Vanthourenhout is de nieuwe Europese kampioen veldrijden bij de elite-mannen. De Belg vocht rondes lang een beklijvend duel uit met Lars van der Haar, die in het slot van de wedstrijd het hoofd moest buigen. Laurens Sweeck werd derde.

Het EK veldrijden in Namen voor mannen beloofde een spannende strijd te worden. Titelverdediger Lars van der Haar en Eli Iserbyt waren de twee grote favorieten, maar zeker niet de enige kanshebbers. Op het pittige parcours in Namen moesten ook mannen als Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout in de gaten gehouden worden.

Het waren echter wel Iserbyt en Van der Haar die de beste start hadden. Ook de Zwitser Kevin Kuhn smeet zich ertussen. Halverwege de ronde reed Iserbyt op kop, maar toen Van der Haar doortrok, moest de Belg gelijk een gat laten. Op de schuine kant ging laatstgenoemde bovendien onderuit. Doordat hij ook nog eens zijn ketting eraf had, viel Iserbyt terug naar de zevende plek.

Iserbyt stapt al snel uit de wedstrijd

Van der Haar kwam zodoende solo door na een ronde. Vanthourenhout was de eerste achtervolger op zeven seconden. Kuhn volgde iets verder, met een kleine voorsprong op een groepje van drie: Hermans, Laurens Sweeck en Ryan Kamp. Op dit moment had Iserbyt al een achterstand van 23 seconden. In de minuten die volgden zou dit oplopen tot een halve minuut, waarna de Belg besloot de brui eraan te geven. Hij stapte uit de wedstrijd.

In de tweede ronde kwam Vanthourenhout langzaam maar zeker terug op Van der Haar. Toen de Nederlander in een glibberige afdaling onderuit ging, maakte de West-Vlaming definitief de aansluiting. Hermans was op dat moment de eerste achtervolger, maar Sweeck nam deze plek snel over. Hij verloor echter wel terrein op Van der Haar en Vanthourenhout, die het onderling zouden gaan uitmaken. Voor half koers was het al duidelijk dat het een duel tussen deze twee zou worden.

Vanthourenhout versus Van der Haar

Het was vervolgens stuivertje wisselen. Het ene moment reed Vanthourenhout op kop, dan weer had Van der Haar de leiding. Meerdere schuivers op de gladde ondergrond waren daar mede debet aan. In de vijfde ronde leek Vanthourenhout een beslissende move te maken. Van der Haar leek weliswaar terug te keren, maar ging net op dat moment onderuit. Aan het einde van de vijfde van negen rondes keek hij tegen een achterstand van veertien seconden aan.

In de zesde ronde kwamen daar een paar tellen bij, in de zevende ronde ook. Met nog twee rondes te gaan, lag Van der Haar daardoor 23 achter. Het leek in principe nog speelbaar, maar bij het ingaan van de slotronde was er nog maar weinig hoop voor de Nederlander. Het verschil was opgelopen tot 41 seconden. Dat verschil bleef in de slotronde stabiel. Vanthourenhout pakte dus de zege, Van der Haar was tweede. Laurens Sweeck vervolledigde het podium.